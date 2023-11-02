"كاف" يعلن قائمة المرشحين للمنافسة على جوائزه الفردية والجماعية

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن قوائم المرشحين للمنافسة على الجوائز الخاصة الفردية والجماعية للعام الحالي، وذلك على هامش الحفل الذي سيقام في مدينة مراكش المغربية يوم 11 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منح المغرب شرف احتضان حفل جوائز "الكاف" للعام الثاني تواليا، وسيشهد الكشف عن الفائز بلقب أفضل لاعب أفريقي، الذي كان توج به السنغالي ساديو ماني العام الماضي، وكانت العاصمة "الرباط" المدينة المستضيفة للحفل العام الماضي.وتتضمن جوائز الكاف، أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب وأفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب شاب وأفضل ناد وأفضل منتخب وأفضل هدف، بجانب جائزة أفضل لاعبة داخل القارة، والتي تم استحداثها الموسم الماضي.وأوضح الاتحاد الأفريقي، أن اختيار المرشحين لمختلف جوائز الأفضل سوف يستند إلى تقييم أدائهم خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2022 إلى حزيران (يونيو) 2023.وتضم قائمة المرشحين المنافسين على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام 2023، كلا من اللاعبين: أشرف حكيمي (سان جيرمان الفرنسي)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، ياسين بونو (الهلال السعودي)، يحيى جبران (الوداد المغربي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، عز الدين أوناحي (مارسيليا الفرنسي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (الأهلي المصري)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند الألماني)، إلى جانب التونسي محمد علي بن رمضان (الترجي التونسي)أما عن قائمة أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء، التي أعلن عنها "كاف"، فضمت 20 لاعبا، وهم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد عبد المنعم، محمد الشناوي، مصطفى فتحي (مصر)، يوسف المطيع، يحيى جبران، يحيى عطية الله (المغرب)، زين الدين بلعيد، أسامة بن بوط، أيمن محيوس (الجزائر)، علي معلول، محمد علي بن رمضان (تونس)، بيرسي تاو، رانجا تشيفافيرو، رونوين وليامز (جنوب أفريقيا)، ماكابي ليليبو، فيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية)، بيتر شالوليلي (ناميبيا)، دجيجوي ديارا (مالي).وتتنافس 10 أندية على جائزة أفضل ناد في أفريقيا للعام 2023، وهي: الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري والترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومارومو غالانتس من جنوب أفريقيا وأسيك ميموزا العاجي ويانج أفريكانز التنزاني.كما ينافس منتخب المغرب، على جائزة أفضل منتخب أفريقي للعام 2023 مع منتخبات، السنغال (بطل أفريقيا) وغينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.في المقابل، أعلن "كاف" أيضا، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء للعام الحالي، والتي يتنافس عليها: المغربي وليد الركراكي (منتخب المغرب)، حيث جاء اختيار وليد الركراكي، ضمن القائمة المرشحة لنيل الجائزة المذكورة بعد قيادته المنتخب الوطني المغربي إلى تحقيق نتائج إيجابية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، والمركز الرابع عالميا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي نظمت في قطر، وكذلك التقدم في التصنيف العالمي الصادر عن "فيفا".وضمت أيضا،كلا من: السويسري مارسيل كولر (الأهلي المصري)، الجزائري عبد الحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)، السنغالي أليو سيسيه (منتخب السنغال)، السنغالي بابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين)، الغيني خوان أوبيانغ (غينيا الاستوائية)، الفرنسي أمير عبده (منتخب موريتانيا)، الغيني باسيرو كاندي (منتخب غينيا بيساو)، البلجيكي توم ساينتفيت (منتخب غامبيا)، الموزمبيقي تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق).وفي سياق متصل، ضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في القارة الأفريقية، كلا من: المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي)، المصري محمد الشناوي (الأهلي المصري)، الجزائري أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، السنغالي إدواردو ميندي (أهلي جدة السعودي)، الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، الجنوب أفريقي رونوين وليامز (صن داونز)، السنغالي لاندينغ بادجي (أم صلال القطري)، السنغالي باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي)، المالي دجيجي ديارا (يانج أفريكانز)، المغربي يوسف المطيع (الوداد البيضاوي).أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فقد ضمت كلا من اللاعبين: المغربي عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، بلال الخنوسي (جينك البلجيكي)، البوركينابي دانغو واتارا (بورنموث الإنجليزي)، البوركينابي سوليماني أليو (نيو ستارز البوركيني)، النيجيري جيفت أوربان (غينت البلجيكي)، الغاني إيرنست نواماه (ليون الفرنسي)، السنغالي أمارا ضيوف (ميتز الفرنسي)، السنغالي بابي ديوب (زولت فارغيم البلجيكي)، السنغالي بابا أمادو دياللو (متز الفرنسي)، السنغالي لامين كامارا (ميتز الفرنسي). -(وكالات)