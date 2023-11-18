السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيف علق ويمبانياما بعد خسارة فريقه؟

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​فيكتور ويمبانياما

قدّم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مستوى جيداً لم يجنّب فريقه سان أنتونيو سبيرز خسارة سابعة توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمام ضيفه ساكرامنتو كينغز 120-129.

خلال الخسارة الساحقة الأخيرة أمام أوكلاهوما سيتي 87-123، لم يسجّل ابن التاسعة عشرة سوى ثماني نقاط. احتاج أربع دقائق فقط لبلوغ هذا الرصيد، منهياً المواجهة برصيد 27 نقطة و9 متابعات.

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واعتمد فريق ولاية كاليفورنيا على صانع اللعب ديأرون فوكس صاحب 43 نقطة والليتواني دومانتاس سابونيس (27 نقطة و14 متابعة)، فيما أضاف البديل ماليك مونك 20 نقطة.

وفيما سجّل الفرنسي كرة طائرة استعراضية (أليوب) مع حصوله على خطأ، ارتكب "ويمبي" بعض الأخطاء في نهاية المباراة وأهدر رميات خلال فترة تراجع سان أنتونيو الذي سجّل له لاعب الارتكاز زاك كولينز 28 نقطة و8 متابعات.


وخلال 30 دقيقة أمضاها ويمبانياما في أرض الملعب، تخلف فريقه بمجموع 31 نقطة.


قال العملاق الفرنسي: "هناك تضحيات يجب تقديمها، نعرف ذلك. من الصعب التحلّي بالصبر، انها معركة يومية".

تابع: "سنكون بخير طالما بقينا متحفزين ومركزين وأفكارنا واضحة".


بدوره، قدّر المدرب غريغ بوبوفيتش جهود الفرنسي "الخسارة محبطة جداً، لكن علينا الاحتفاظ بمسافة معينة كي نفهم الأمور. سنقلّص أخطاءنا مع الوقت، وسنحقّق بعض الانتصارات".


وفي ظل إصابة نجميه تري جونز وديفن فاسيل، يدفع سبيرز ثمن تشكيلته الشابة وغياب البدلاء، فحقق حتى الآن ثلاثة انتصارات فقط مقابل 9 خسارات، ليقبع في المركز قبل الاخير في ترتيب المنطقة الغربية.

واندرجت المباراة ضمن دور المجموعات لمسابقة الكأس الجديدة، وقد تأكد عدم تأهل فريق ولاية تكساس إلى ربع النهائي الذي اقترب منه ساكرامنتو (فوزان في مبارتين).

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