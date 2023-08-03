الخميس 03 آب 2023
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لماذا قام ميسي بـ"احتفالية النمر الأسود" بعد هدفه في مبارة أورلاندو؟

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ميسي
يواصل النجم الأرجنتيي، ليونيل ميسي، إبهار مشجعي فريق إنتر ميامي الأميركي، وذلك ليس بسبب تألقه للمباراة الثالة على التوالي في تسجيل الأهداف، بل لأنه صنع الحدث باحتفالية مميزة في آخر مبارياته مع "الفريق الوردي".اضافة اعلان

وكان ميسي قد هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي مع ناديه الجديد خلال الفوز 3-1 على فريق" أورلاندو سيتي" ليقوده إلى دور ثمن النهائي بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وتأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي لقليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.

وبدأ النجم الأرجنتيني هجمة من منتصف الملعب ونقل الكرة إلى روبرت تيلور الذي رفعها فوق عدة مدافعين وتسلمها ميسي بصدره ثم سدد كرة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.

وتعادل أورلاندو بعد عشر دقائق عبر لاعب وسط أوروغواي، سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ركلة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز، بحسب وكالة رويترز.

واختتم ميسي غير المراقب هجمة مرتدة بتسديدة أخرى قريبة المدى في الشباك بالدقيقة 72.

وبحسب موقع "clutch points" الرياضي، فإن "الساحر الأرجنتيني" قد قدم لفتة مميزة عندما احتفل بعد تسجيله هدفه بطريقة شخصية "النمر الأسود" التي أداها النجم الأميركي الراحل، تشادويك بوسمان، والذي كان قد توفي عن عمر ناهز 43 عاما في 28 أغسطس من العام 2020 عقب معاناة مريرة مع مرض سرطان القولون.

وقد أثارت هذه الاحتفالية إعجاب الكثير من المتابعين إذ كتب أحدهم في موقع "إكس": "ميسي يحتفي بطريقة (واكاندا إلى الأبد).. إنه حاكم قلوبنا".

وكان البطل الأسطوري في فيلم "النمر الأسود" يصرخ:" (مملكة ) واكاندا إلى الأبد" عندما يضم ذراعيه إلى صدره، في إشارة إلى استبساله في الدفاع عن وطنه الذي يحكمه.

وكان هذا خامس أهداف ميسي في ثلاث مباريات بعد التسجيل أمام كروز أزول وأتلانتا يونايتد في دور المجموعات بالبطولة التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن فريق إنتر ميامي سوف يلاقي دالاس بموقعة نارية من الدور المقبل لبطولة كأس الدوري الأميركي-المكسيكي، نقلا عن الحرة.
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