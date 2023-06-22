الجمعة 23 حزيران 2023
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لماذا ودّع بريش وخليف وغيرهما قنوات "بي إن سبورت"؟ (فيديو)

بين سبورت
لماذا ودّع بريش وخليف وغيرهما قنوات "بي إن سبورت"؟ (فيديو)
أكد الإعلاميان الجزائري لخضر بريش، والتونسي رؤوف خليف رحيلهما عن قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، مع نهاية الموسم الكروي (2022-2023).

وأثار رحيل لخضر بريش، ورؤوف خليف  وعدد آخر من معلقي ومقدمي برامج قنوات "Bein Sports" القطرية، تساؤلات عديدة بين الجمهور الذي ارتبط مع الأسماء الراحلة منذ سنوات طويلة، تحديدا منذ بدأ بث مباريات الدوري الإسباني لأول مرة قبل 18 عاما تقريبا.اضافة اعلان

وبحسب تقارير إعلامية، ضمت قائمة الراحلين عن قناة "بي إن سبورتس" إضافة إلى لخضر بالريش، ورؤوف خليف كلا من التونسي الآخر هشام الخلصي والسوري أيمن جادة، واللبناني محمد حمادة والقطري يوسف سيف.

وتباينت الأسباب المذكورة بشأن رحيل هؤلاء، وأبرزها وصولهم لسن التقاعد (60 عاما)، وبالتالي جاء قرار تقديم الشكر لهم على الفترة التي قضوها مع "بي إن سبورتس".

وأكد رؤوف خليف في تصريحات عبر موقع "القاهرة 24" المصري أنه رحل عن قنوات "بي إن سبورتس" بسبب بلوغه سن التقاعد مؤخرا، نافيا وجود أي نية لاعتزال العمل الإعلامي في المرحلة المقبلة.

بينما أعلن لخضر بريش، اعتزاله المهنة بشكل نهائي، وسط إشادة واسعة به لدى الجمهور العريض لكرة القدم في المنطقة العربية.

وودع بريش الملايين من متابعيه على شبكة قنوات "Bein Sports"، بكلمات مؤثرة على الهواء مباشرة من داخل الاستوديو في الدوحة القطرية.

وقال بريش: "أود أن أشكركم جميعا على متابعتكم وثقتكم ودعمكم لي طوال هذه السنوات، وأن أخبركم أن هذه كانت آخر مباراة أعلق عليها في حياتي".

وأضاف: "لقد قررت أن أغلق هذا الفصل من حياتي المهنية، وأن أفتح صفحة جديدة مع عائلتي وأحبائي، فالحياة لا تقف على شيء، وكل شيء له نهاية".

وأضاف لخضر في ختام الأستوديو التحليلي لمواجهات تصفيات كأس أمم أوروبا 2026، أنه "قد يكون هذا الاستديو آخر ظهور له على شاشة المجموعة وأشكر كل زملائي الذين رافقوني في الدوحة وفي إسبانيا".
ونشرت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" مع الفيديو بعنوان: "بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش مقدم قنوات "beIN SPORTS" يودع المشاهدين برسالة مؤثرة".


وأشارت تقارير إلى أن عددا من الراحلين عن "بي إن سبورتس" بصدد التعاقد مع مجموعة قنوات "SSC" في المملكة العربية السعودية، ضمن حملة موسعة للارتقاء والنهوض بالدوري السعودي دوري "روشن" للمحترفين.

ويشهد الدوري السعودي خلال الوقت الراهن طفرة هائلة على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات، بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، والثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى اتحاد جدة.

وتشير العديد من التقارير السعودية والأوروبية إلى أن هناك المزيد من الصفقات العالمية على أعتاب دوري "روشن" ومنها الجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا والحارس السنغالي إدوارد ميندي ومواطنه كاليدو كوليبالي وغيرهم.
RT
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