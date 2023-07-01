ليفربول يقترب من صفقته الثانية.. وإنتر يعلن ضم تورام

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مدن - اقترب المجري دومينيك سوبوسلاي نجم لايبزج، من الانضمام رسميا إلى صفوف ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين، على حسابه بموقع التواصل تويتر "يخضع دومينيك سوبوسلاي، للجزء الأول من الكشف الطبي في ليفربول، اليوم السبت".وأضاف رومانو: "جاء ذلك بعد أن قرر ليفربول، تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزج، البالغ 70 مليون يورو، أمس الجمعة".واختتم خبير الميركاتو: "ينتهي ليفربول من التدقيق في عقود انتقال سوبوسلاي إلى صفوفه، أثناء إجراء اللاعب للكشف الطبي، ثم سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي".يذكر أن ليفربول سبق له الإعلان عن ضم لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من برايتون في الصيف الحالي.تورام إلى إنترأعلن نادي إنتر ميلان ثالث الدوري الايطالي لكرة القدم أمس، تعاقده مع المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.وقال النادي الإيطالي في بيان أمس "ماركوس تورام ركض دائما بسرعة لتحقيق أهدافه والتغلب على كل العقبات"، مضيفا أن "قصته مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة إنتر في تشرين الأول (أكتوبر) 2020. عندما ظهر تورام لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو ضد النيراتزوري".من جهته، قال المهاجم الدولي (10 مباريات دولية)، نجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الايطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، على حسابه على إنستجرام إنه وقَّع عقدا لمدة خمس سنوات، فيما اشارت وسائل الاعلام المحلية إلى أنه سيتقاضى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.وكان المهاجم البالغ من العمر 26 عاما وصاحب 13 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي والوصيف في كأس العالم مع منتخب بلاده، مرشحا الى الانتقال لصفوف باريس سان جرمان، لكنه رفض بطل الدوري الفرنسي وقرر الانضمام الى صفوف إنتر ميلان وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان تورام رفض أيضًا عرضا للقطب الثاني لمدينة ميلانو، إيه سي ميلان حيث كان من الممكن أن ينضم إلى كوكبة من اللاعبين الفرنسيين (أوليفييه جيرو، ثيو هرنانديز، بيار كالولو، مايك مينيان).وسيكون إنتر رابع فريق في المسيرة الاحترافية لماركوس بعد سوشو (2015-2017) وغانغان (2017-2019) الفرنسيين وبوروسيا مونشنغلادباخ (2019-2023).وسيشكل تورام الذي تحول تدريجياً إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائياً هجومياً إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فنربهتشه التركي.ويجري إنتر مفاوضات مع تشلسي الانجليزي لمحاولة حل المعادلة الاقتصادية التي من شأنها الإبقاء على مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في صفوفه بعدما لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.تشلسي يستقطب جاكسونأعلن نادي تشلسي صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أول من أمس، تعاقده مع المهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة ثماني سنوات قادما من فياريال الإسباني.وعلق المديران الرياضيان للنادي اللندني لورانس ستيوارت وبول وينستانلي على الصفقة في بيان "يسعدنا أن نرحب بنيكولاس في تشلسي. إنه لاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أظهر الموسم الماضي مع فياريال. نعتقد أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته ونتطلع إلى رؤيته يعمل مع مدربنا الجديد (الأرجنتيني) ماوريسيو بوكيتينو وزملائه".ولم يحدد النادي اللندني قيمة صفقة التعاقد مع جاكسون المولود في جامبيا والبالغ من العمر 22 عاما، بيد أن وسائل الإعلام أشارت إلى أنها تمت مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (37 مليون يورو).وسجل جاكسون الذي لعب ثلاث مباريات دولية مع أسود التيرانغا، 12 هدفا في الدوري الإسباني العام الماضي.وهي الصفقة الثانية هذا الصيف لتشلسي الذي ركز بشكل أساسي على تقليص تشكيلته مع رحيل الفرنسي نجولو كانتي بنهاية عقده إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي والسنغاليين حارس المرمى إدوار ميندي والمدافع خاليدو كوليبالي إلى صفوف الأهلي والهلال السعوديين تواليا.كما تخلى تشلسي عن خدماته لاعب وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش المنتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري، والألماني كاي هافيرتز إلى جاره أرسنال، وروبن لوفتوس-تشيك إلى ميلان الايطالي، بينما قد يوقع مايسون ماونت قريبًا مع مانشستر يونايتد.من ناحية ثانية، أعلن تشلسي أمس، التعاقد مع موهبة بنفيكا دييجو مورييرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وقال تشلسي في بيان على موقعه الرسمي "لقد أكمل الدولي البرتغالي دييجو موريرا، انتقاله إلى البلوز قادما من بنفيكا".وأضاف "والد دييجو كان لاعبا دوليا في منتخب غينيا بيساو، وانضم اللاعب إلى بنفيكا من ستاندر لييج في 2020، ولعب دورًا مهمًا في فوز الفريق بدوري الشباب 2022".وتابع "شارك موريرا بانتظام مع الفريق الثاني لبنفيكا في الموسم الماضي، كما ظهر مع الفريق الأول للمرة الأولى ضد باكوس دي فيريرا في أيار (مايو) 2022. يمثل دييجو موريرا، منتخب بلاده حاليًا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وقد شارك في مباراتي البرتغال ضد هولندا وبلجيكا".يذكر أن دييجو موريرا تألق مع بنفيكا في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.مرسيليا يستقدم كوندوجبياأعلن أولمبيك مرسيليا ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع لاعب وسط منتخب جمهورية افريقيا الوسطى جوفري كوندوغبيا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.وكتب مرسيليا في بيان صحافي "وقع لاعب الوسط مع النادي الأولمبي بعد نجاح زيارته الطبية"، دون الكشف عن مدة العقد أو مبلغ أي تعويض لناديه أتلتيكو مدريد الذي كان يرتبط معه بعقد حتى صيف 2024.وسيلعب الدولي الفرنسي السابق (5 مباريات دولية) الذي بات الآن قائدا لمنتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، بإشراف مدربه السابق في فالنسيا الإسباني مارسيلينو الذي فاز معه بكأس الملك على حساب برشلونة في 2019.وذكَّر النادي الفرنسي أن كوندوجبيا الذي تكوَّن في صفوف نادي لنس دافع عن ألوان "أندية اعتادت على المسابقات الأوروبية، من إشبيلية الإسباني إلى إنتر ميلان الإيطالي مرورا بموناكو".وخاض كوندوجبيا الذي توج بطلا لإسبانيا مع أتلتيكو مدريد العام 2021، 20 مباراة في الليجا الموسم الماضي، مع دقائق قليلة في عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من الموسم.وسيعول كوندوجبيا على ثقة المدرب مارسيلينو المعين مؤخرًا خلفا للكرواتي إيجور تودور.وتنتظر مرسيليا بداية حافلة بالموسم الجديد بين استئناف منافسات الدوري والدور الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.دورتموند يدافع عن ضم نميشادافع هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن خطط التعاقد مع لاعب الوسط الألماني فيليكس نميشا، ضد الانتقادات التي وجهتها جماهير النادي.وانتقدت الجماهير اللاعب بعدما وضع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعد معادية للمثليين.ولكن فاتسكه قال لصحيفة "سود دويتشه تسايتونج" بعد محادثة مع لاعب فولفسبورج إن نميشا "فتى عادي تماما ولاعب كرة قدم شاب طبيعي".وقال نميشا مؤخرا عبر "إنستجرام" :"أحب كل الناس بصدق، ولا يوجد لدي أي تمييز ضد أي شخص".ولم يتم إتمام الصفقة حتى الآن، حيث إن دورتموند وفولفسبورج لم يتوصلا بعد لاتفاق فيما يتعلق بقيمة الصفقة، التي يتوقع أن تكون في حدود 25 مليون يورو (2ر27 مليون دولار) حيث أن عقد نميشا مع فولفسبورج مستمر حتى 2025.ويرى دورتموند نميشا الشخص المناسب الذي يمكنه أن يحل محل جود بيلينجهام، الذي انتقل لريال مدريد.يوفنتوس يعلنرحيل كوادرادوأعلن يوفنتوس سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة رحيل لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو بعدما دافع عن ألوان الـ"بيانكونيري" لثماني مواسم.وكتب يوفنتوس على موقعه على الإنترنت في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عاما: "شكرًا لك بانيتا! لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تُنسى".وانضم كوادرادو الذي يلعب في كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، الى صفوف يوفنتوس في العام 2015 قادما من تشلسي الانجليزي، وتوج بأحد عشر لقباً مع السيدة العجوز بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016، 2017، 2018، 2019، 2020) وأربعة في الكأس المحلية (2016، 2017، 2018، 2021).وعانى كوادرادو المعروف بنشاطه وانطلاقاته السريعة في الجهة اليمنى وتمريراته المليمترية، في موسمه الاخير مع يوفنتوس الذي يعلق آمالا على مهاجمه الجديد الواعد الاميركي تيموثي وياه، نجل نجم ميلان الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق رئيس ليبيريا الحالي جورج، لخلافة كوادرادو.وذكرت وسائل الاعلام الايطالية أن وياه (23 عاما) اجتاز الفحص الطبي الخميس ووقع عقده مع الـ"بيانكونيري" لمدة خمس سنوات، مشيرة الى ان إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصفقة سيتم في الأيام المقبلة بعد الافتتاح الرسمي لنافذة الانتقالات الصيفية المقررة السبت في إيطاليا.لايبزج يستعير كارفاليوأعلن نادي لايبزج تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فابيو كارفاليو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط قادما من نادي ليفربول.ولدى كارفاليو (20 عاما) عقد مع ليفربول حتى 2027، وذكرت تقارير أن النادي الإنجليزي لم يمنح لايبزج حق خيار شراء اللاعب بعد نهاية إعارته العام المقبل.وبدأ كارفاليو مسيرته في أكاديمية الشباب بنادي بنفيكا ثم انتقل إلى إنجلترا، حيث انضم لفولهام في 2014، وشارك في أول مباراة مع الفريق الاول في عام 2020. وبعد ذلك انتقل لفريق ليفربول في 2022.ولعب مع المنتخب الإنجليزي للناشئين تحت 15 عاما وتحت 18 عاما ولكنه حاليا يمثل المنتخب البرتغالي.وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة لايبزج للشؤون الرياضية: "فابيو كارفاليو موهبة رائعة، حقيقة تعاقد ليفربول معه مؤخرا تثبت هذا. إنه سريع، ورشيق ولديه الحيل ومبدع".وقال كارفاليو: "هدفي هو اللعب لأطول فترة ممكنة، في الدوري والكأس، وخصوصا دوري الأبطال. لايبزج لديه سمعة بمنح اللاعبين الشباب مثل هذه الفرص، لهذا السبب هو النادي الأنسب بالنسبة لي لمواصلة تطوري".وأنهى لايبزج الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني وتوج للمرة الثانية على التوالي بلقب الكأس.ميلان يحصل على خدمات لوفتوس تشيكأعلن ميلان أول من أمس في بيان على موقعه الرسمي التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لأربعة مواسم حتى 30 حزيران (يونيو) من العام 2027.ولعب لوفتوس تشيك (27 عاما) في فرق الناشئين في تشلسي وخاض أول مباراة كلاعب محترف في "البلوز" في العام 2014.وخاض لاعب الوسط الإنجليزي اجمالي 155 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وتوج بلقبين في دوري الدرجة الأولى الممتاز "البريمير ليج"، كما توج بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدوري.برشلونة يفسخ عقد أومتيتيأعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن فسخ عقد مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، والذي قضى الموسم الماضي معارا لصفوف فريق ليتشي الإيطالي.وذكر برشلونة عبر موقعه الرسمي أول من أمس، أنه وأومتيتي توصلا إلى الاتفاق بفسخ العقد الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.وتمنى النادي الكتالوني التوفيق للاعب في مسيرته، وحظا طيبا في المستقبل.وأوضح برشلونة في بيانه أن أومتيتي تمتع بموسم خال من الإصابات في إيطاليا، حيث قدم أفضل أداء له، وهو الأمر الذي كان مختلفا تماما عما كانت عليه الأحوال مع النادي الكتالوني حيث تسببت الإصابات في إعاقة تطوره، مشيرا إلى أنه شارك في 25 مباراة مع ليتشي.وكان أومتيتي قد انضم إلى برشلونة قادما من ليون الفرنسي في العام 2016، حيث فاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين.بايرن يؤكد رحيل كانسيلو وبليندأعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الجمعة رحيل الجناح البرتغالي جواو كانسيلو، الذي كان يلعب في صفوفه معارا من مانشستر سيتي، وكذلك المدافع الهولندي دالي بليند، بعد موسم واحد قضاه فيصفوفه.وكتب النادي على حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي "شكرا لكما على التزامكما، جواو كانسيلو ودالي بليند. أتمنى لكما كل التوفيق في المستقبل".وكان النادي الألماني قد ضم اللاعبين من أجل تعويض فترات الغياب الطويلة بسبب الإصابة أو المرض لكل من لوكاس هيرنانديز ونصير مزراوي.ووصل جواو كانسيلو (29 عاما) النادي مع بند يتيح شراءه مقابل 70 مليون يورو، لكن يبدو أن بايرن قد استغنى عن خدماته، ما يعني عودته إلى مانشستر سيتي، حيث لديه عقد ممتد حتى العام 2027.وسيبقى مستقبل بليند (33 عاما)، الذي مر بأياكس (2018-2023) ومانشستر يونايتد، حيث مكث أربعة مواسم، غامضا لأنه أصبح دون ناد.سلتا فيجو يضم بينيداأعلن سيلتا فيجو توصله لاتفاق مع أيك أثينا، من أجل انتقال اللاعب المكسيكي الدولي أوربيلين بينيدا إلى النادي اليوناني الذي لعب فيه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.وكان بينيدا (27 عاما) قد انتقل إلى سيلتا في كانون الثاني (يناير) 2022 بعد انتهاء عقده مع كروز أزول المكسيكي ولكن اللاعب لم يخض مع الفريق الإسباني سوى 93 دقيقة في الدوري.وأصدر سيلتا بيانا تمنى فيه "الكثير من النجاح" لأوربيلين في مرحلته الرياضية الجديدة وأبدى له فيه امتنانه على "سلوكه المثالي وتفانيه" خلال وجوده في صفوف الفريق.ومن جانبه، ذكر أيك أثينا على موقعه الإلكتروني أن ضم أوربيلين يمثل "أكبر صفقة في تاريخه" حيث اختير المكسيكي أفضل لاعب في الدوري اليوناني الممتاز الموسم 2022-2023.كروزه إلى بادربورنانضم ماكس كروزه، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، لفريق بادربورن المنافس بدوري الدرجة الثانية في ألمانيا، في صفقة انتقال حر، حيث سيعود للعب كرة القدم التنافسية مرة أخرى منذ فسخ تعاقده مع فولفسبورج في تشرين الثاني (نوفمبر).ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل، ولكن قال كروزه (35 عاما) إنه وقع على عقد مدته موسم واحد.وقال كروزه: "أنا حريص للغاية على ممارسة كرة القدم، ومتعطش للنجاح وأريد أن أنافس عن مستوى القمة مع بادربورن".وقال بنيامين ويبر، المدير الرياضي لبادربورن: "سمات ماكس كروزه الكروية وغريزته أمام المرمى لا يوجد خلاف عليها. قوته القيادية بالإضافة لخبرته على المستويين الدولي والمحلي ستساعدنا كثيرا".ولعب كروزه 14 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، ولعب في أولمبياد طوكيو قبل عامين.كما شارك كروزه في 370 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية وسجل 117 هدفا، وذلك مع الأندية التي لعب لها سابقا، بعيدا عن فولفسبورج، وكان من بينها يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ، وفيردر بريمن، وفرايبورج.وتم إنهاء تعاقده مع فولفسبورج بعدما قرر نيكو كوفاتش مدرب الفريق إنه لن يلجأ إليه بسببسلوكه. -(وكالات)