ماذا سيقدم ميسي لإنتر ميامي بجوار لاعبين "أقل موهبة"؟

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ميسي يوقع رسميا عقد انتقاله إلى إنتر ميامي





وسيضيف اسم ميسي الأموال والسمعة للنادي الأميركي، وبالفعل بات حساب الفريق على إنستغرام خامس أكثر الحسابات الرياضية الأميركية متابعة، بعدما وصل إلى نحو 9 ملايين متابع بدلا من حوالي 900 ألف فقط قبل خبر انضمام ميسي. كما زادت مبيعات تذاكر مباريات الفريق ووصل سعر التذكرة الواحدة إلى حوالي 350 دولار.لكن صحيفة الغارديان البريطانية، أشارت في تقرير، السبت، أن كل هذه الأمور المتعلقة بالأموال والانتشار طبيعية ومتوقعة بانضمام ميسي (36 عاما) إلى الفريق الأميركي، وتحدثت عن الدور المتوقع للاعب على أرض الميدان وكيف سيؤثر على نتائج الفريق في البطولة الأميركية.ووقع بطل العالم عقدا حتى 2025، وقال بعد الإعلان الرسمي: "أنا متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل".وأضاف أن "الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد". وبحسب فرانس برس، فإن اللاعب سوف يتقاضى نحو 60 مليون دولار سنويا.وأكد تقرير الغارديان أن التعاقد مع ميسي تبعه تغيير آخر في الجهاز الفني للفريق بإقالة المدرب الإنكليزي فيل نيفل، والتعاقد مع جيراردو مارتينو، وهو من مدينة روزاريو التي ولد فيها ميسي، ودرب الأخير في المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني.وأضاف التقرير أنه لا يمكن توقع هيمنة مفاجئة لنادي إنتر ميامي على المباريات "في ظل افتقاد ميسي لأداء الأدوار الدفاعية"، مضيفا أن التعاقد مع خط الوسط الإسباني المخضرم وزميل ميسي السابق في برشلونة، سيرغيو بوسكيتس، قد يدعم وسط الفريق، لكن اللاعب أيضا يبلغ من العمر 34 عاما.ومن المتوقع أيضا أن يتعاقد الفريق مع لاعب برشلونة السابق، الظهير الأيسر جوردي ألبا.أوضحت الغارديان أنه في ظل وجود "لاعبين أقل موهبة" حول ميسي مقارنة بمن جاورهم في برشلونة، من المحتمل أن يجد صعوبة في التكيف مع الدوري الأميركي القوي بدنيا، لكن أيضا قد يلهم بطل العالم لاعبين آخرين في الفريق ويمنحهم مساحة للتألق.لكن مالك أكثرية حصص النادي، خورخي ماس، أكد بعد إعلان التعاقد مع ميسي أن النادي قد يجري بين "ثلاثة وخمسة تعاقدات" خلال فترة الانتقالات الحالية.وقع بطل العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا عقدا مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأميركي "أم إل أس" لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد، السبت.وقال بيكهام، السبت، "قبل 10 أعوام، عندما بدأت رحلتي لبناء فريق جديد في ميامي، قلت إني أحلم بجلب أعظم اللاعبين في العالم إلى هذه المدينة الرائعة. لاعبون يشاركوني الطموح عندما انضممت إلى لوس أنجليس غالاكسي للمساعدة في تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة وبناء إرث للجيل القادم في هذه الرياضة التي نحبها كثيرا".وتابع قوله: "اليوم تحقق هذا الحلم. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بانضمام لاعب من عيار ليو إلى نادينا. أنا سعيد أيضا بالترحيب بصديق جيد، شخص رائع وعائلته الجميلة للانضمام إلى مجتمع إنتر ميامي".وختم بالقول إن "المرحلة التالية من مغامرتنا تبدأ هنا وأتطلع بفارق الصبر لرؤية ليو في أرض الملعب"، نقلا عن الحرة.وأشار تقرير الغارديان أيضا، إلى أن الصفقة ربما لا تتعلق كثيرا بدور ميسي على الميدان، بل بأمور تسويقية وزيادة انتشار وسمعة إنتر ميامي والدوري الأميركي لكرة القدم بشكل عام، وأضاف أن الصفقة ستضمن ذلك وستجعل ميسي أكثر ثراء.وقد يخوض الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي، الجمعة، المقبل ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات "كأس الدوريين" التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي.ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 ناديا في الدوري الأميركي.