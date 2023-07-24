ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية

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وأشارت تقارير في الصحف الإنكليزية بأن سيلفا تلقى عرضا قيمته 51 مليون دولار، للإشراف على تدريب أهلي جدة الذي ضم أخيرا المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والحارس السنغالي إدوار مندي، بيد أنه أكد بقاءه في ناديه اللندني.وقال سيلفا (46 عاما) في تصريحات لشبكة "أن بي سي" الأميركية على هامش جولة فريقه في الولايات المتحدة: "التزامي مع هذا النادي بنسبة مئة في المئة منذ اليوم الأول لتوقيعي العقد معه وسيستمر كذلك".وأضاف: "أنه قرار اتخذته، لقد تكلمت مع المسؤولين في النادي وكما كانت الحال الموسم الماضي والموسم الذي سبقه، فانا ملتزم مع النادي وسيبقى الأمر كذلك".وكشف أن "العروض جزء من العمل، الأمر يعود الينا في اتخاذ القرار، احترام النادي الذي تعمل له دائما، هذا ما قمت به طوال مسيرتي وسأواصل القيام به".وانضم سيلفا إلى فولهام عام 2021 عندما كان الفريق في دوري "تشامبيونشيب"، ونجح في قيادته إلى الصعود إلى أندية النخبة حيث احتل فريقه المركز العاشر الموسم الفائت، نقلا عن فرانس برس.