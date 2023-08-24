الخميس 24 آب 2023
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محمد صلاح يقترب من اتحاد جدة

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محمد صلاح
أكدت تقارير صحافية سعودية اليوم الخميس، أن نادي اتحاد جدة السعودي اقترب من ضم محمد صلاح قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول الإنكليزي.
وأشارت التقارير إلى أن “وجهات النظر تقاربت في طريق الاتفاق بين الاتحاد وليفربول بشأن انتقال صلاح إلى دوري روشن السعودي”.اضافة اعلان
وكان ليفربول قد أغلق الباب أمام رحيل صلاح في البداية، لكنه عاد ووافق على الدخول في محادثات نظرا للعرض المالي الكبير المقدم من جانب الاتحاد.
من جانبه، كان صلاح يرغب في إكمال موسمه مع ليفربول، لكن فتح الأخير لباب المفاوضات جعله ينظر في العرض السعودي بجدية بالغة.
ويأمل نادي الاتحاد في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في مونديال الأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الخميس، يسابق الاتحاد الزمن لإقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل.
بحسب أنباء الصحيفة السعودية، فإن اتحاد جدة عرض ‎على محمد صلاح راتبا قدره 180 مليون جنيه إسترليني على موسمين، أي ما يقرب من 860 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.
يذكر أن الاتحاد ضم حتى الآن أربعة لاعبين هم الفرنسيان نغولو كانتي وكريم بن زيمة والبرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو تافاريس.-(د ب أ)
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