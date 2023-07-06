مدرب المنتخب: تأهل الأردن إلى كأس العالم ليس صعبا ولا سهلا

اضافة اعلان

قال المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، اليوم الخميس، إن مهمة تأهل المنتخب إلى كأس العالم لن تكون صعبة ولا سهلة والمهم توظيف جميع الإمكانيات بالشكل الأمثل.وأضاف خلال مؤتمر صحفي لتقديمه، أنه سيتم المحافظة على برنامج الإعداد الذي وضعه مدرب المنتخب الوطني السابق عدنان حمد مع إجراء بعض التعديلات.وأشار عموتة إلى أن الطاقم الفني للمنتخب سيكون حاضراً في 20 من شهر تموز الحالي.وأضاف :”قبولي لمهمة تدريب النشامى كان بناء على الإرادة التي لمستها لدى أعضاء اتحاد كرة القدم الأردني بأن يصل المنتخب إلى كأس العالم”.عموتة أكّد أن النتائج لا تحقق دون إرداة قوية وقبوله مهمة تدريب منتخب النشامى جاء بعد شعوره بوجود إرادة قوية لبلوغ كأس العالم، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى التزام كبير."لائحة المنتخب مفتوحة لجميع اللاعبين وكل لاعب يؤدي جيداً من خلال مستواه الفني والذهني والبدني له الحق في الدفاع عن ألوان المنتخب"، وفق عموتة.