منتخب قطر يتخطى لبنان بافتتاح كأس آسيا

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الدوحة- الغد- افتتح المنتخب القطري حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا، مشواره في النسخة الحالية، بالفوز على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين، في مباراة تابعها 82490 مشجعا على ستاد لوسيل المونديالي في قطر.وسجل الهدف الأول للمنتخب القطري اللاعب أكرم عفيف قبل نهاية الشوط الأول، فيما عزز زميله المعز علي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعود عفيف ويحرز الثالث في الوقت بدل من الضائع من المباراة، ليظفر "العنابي" بأول 3 نقاط بالبطولة.وتقام غدا السبت المواجهة الثانية لحساب المجموعة الأولى أيضا، والتي تجمع منتخبي الصين وطاجيكستان على ستاد عبد الله بن خليفة.وشهد حفل الافتتاح الذي حضره أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" جاني انفانتينو، تضامنا كبيرا مع القضية الفلسطينية، من خلال عزف النشيد الوطني لدولة فلسطين، وبعض الأغاني الفلسطينية على غير العادة، نظرا للظروف الحالية التي تشهدها غزة.وثمنت الجماهير في الملاعب لقطة قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، بمنحه القسم إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين، والذي قال: "بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ونيابة عن زملائي، أقسم بالله العظيم، أن ألتزم بشريعة المنافسة الشريفة قانونا وعرفا، روحا ومضمونا، وأن أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم، والله على ما أقول شهيد".