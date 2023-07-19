الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي

مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي
مهلة أخيرة من ناصر الخليفي لمبابي
أكدت تقارير صحفية أن القطري، ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، منح مهاجمه كيليان مبابي موعدا نهائيا من أجل تحديد مستقبله بالتجديد مع نادي العاصمة أو الرحيل صوب فريق آخر.اضافة اعلان

وظهر الخليفي في أول حصة تدريبية للاعبي باريس سان جيرمان بعد العودة من عطلة نهاية الموسم، دون أن يناقش أي قضايا خاصة مع مبابي، لكنه وضع موعدا نهائيا للمهاجم الفرنسي من أجل تحديد ملامح مستقبله الغامض.

وسبق للخليفي القول إن اللاعبين الساخطين بمقدورهم الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، ردا على تصريحات مبابي التي وصف فيها النادي الفرنسي بالمنقسم.

وحسب شبكة "rmcsport" فإن الخليفي منح مبابي أسبوعين كحد أقصى من أجل تقرير الاستمرار مع باريس سان جيرمان وتجديد عقده مع النادي الفرنسي أو الرحيل صوب ريال مدريد المرشح الأبرز للتعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وكان الإنذار الأولي الذي وجهه الخليفي لكيليان مبابي ينتهي في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، لكن المهلة الأخيرة المقدمة من القطري ستنتهي في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، وهو اليوم الأخير في تفعيل خيار تمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان عاما إضافيا، وهو البند الذي قال المهاجم الفرنسي في وقت سابق أنه لا يرغب في تمديده.

وحسب معلومات نقلتها منصة "Actu Foot" الناطقة بالفرنسية، عن صحيفة "ذا أتلتيك" فإن رحيل مبابي مجانا يمثل مشكلة مالية كبيرة، ستعرض النادي لأزمات مالية خانقة الموسم المقبل.

ويضع رحيل مبابي مجانا فريقه، باريس سان جيرمان، في مشكلات مع اللعب المالي النظيف، مما سينتهي ببيع 3 لاعبين على الأقل في ميركاتو الصيف الموسم المقبل لتوفير 175 مليون يورو من أجل تجنب الأزمة.

وأوضح ذات المصدر أن الأزمة باتت تلقي بظلالها على تحركات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الراهن، وهو ما يتضح من خلال توقف فكرة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا إلى حين اتضاح الأمور. RT

1688214018154758600

ليفربول يقترب من صفقته الثانية.. وإنتر يعلن ضم تورام 01 تموز 2023

6qmPT8acW232JntkcV1UNIaTyCRubw85TqB4TrZm

ببيان مطول.. مبابي يدلي بدلوه في أحداث فرنسا 01 تموز 2023

_130160606_gettyimages-1485569427

بعد أسبوع من الانتقال إلى السعودية.. خطوة استثمارية من كانتي 30 حزيران 2023

بين سبورت

لماذا ودّع بريش وخليف وغيرهما قنوات "بي إن سبورت"؟ (فيديو) 22 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أوريول روميو

رسميا.. برشلونة ينجز رابع صفقاته الصيفية

منذ5 ساعة
0_image

ماذا سيقدم ميسي لإنتر ميامي بجوار لاعبين "أقل موهبة"؟

16 تموز 2023
main_image64887c1c15933 (1)

ميامي تفاجئ ميسي.. والحدث المرتقب اليوم

14 تموز 2023
المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة

مدرب المنتخب: تأهل الأردن إلى كأس العالم ليس صعبا ولا سهلا

06 تموز 2023
السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027

السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027

06 تموز 2023
"الفيفا" يوافق على تعديل قانون التسلل

"الفيفا" يوافق على تعديل قانون التسلل

02 تموز 2023
افكار و مواقف

إستراتيجيات التعامل مع سورية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لولا الحسابات الأمنية المعقدة

ماهر أبو طير |اليوم

حرية التعبير والجرائم الإلكترونية

سائد كراجة |اليوم

الدرع مقياس حقيقي للمدربين

خالد خطاطبة |اليوم

البلديات.. قصة تعثر

سميح المعايطة |اليوم

المدرسة الرشدية في إربد.. إرث تاريخي برسم العبث

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات | منذ21 ساعة
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
 