مواجهات عربية نارية في قرعتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد

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أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، عن مواجهات قوية للفرق العربية، وذلك في أعقاب سحب قرعة الأدوار الإقصائية أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.وشهد دور المجموعات مشاركة 40 ناديا، تنافست بدءا من أيلول (سبتمبر) الماضي، وأسفرت مؤخرا عن تأهل 16 ناديا من بينها لمواصلة التنافس في الأدوار الإقصائية، من ضمنها ستة أندية سبق لها الفوز بلقب البطولة، حيث تنطلق مباريات دور الـ16 في شباط (فبراير) من العام الجديد.وأوقعت القرعة نادي العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، في مواجهة ناساف الأوزبكي، حيث يستضيف الأخير مواجهة الذهاب، فيما يلاقي النصر السعودي الباحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مواطنه الفيحاء.ويلتقي نادي الهلال السعودي - الفائز بلقب البطولة أربع مرات من قبل - مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة العام 2007، أما نادي الاتحاد السعودي - الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي في العامين 2004 و2005 – فإنه سيقابل نظيره نافباهور الأوزبكي.وفي منطقة الشرق، يلتقي نادي جيونبوك هيونداي موتورز من جمهورية كوريا الجنوبية مع مواطنه بوهانغ ستيرز، ويلتقي فينتفورت كوفو الياباني الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة مع أولسان هيونداي من جمهورية كوريا الجنوبية، فيما يلعب شاندونغ تايشان الصيني مع كاوازاكي فرونتال الياباني، ويواجه بانكوك يونايتد التايلاندي نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني.وتاليا برنامج الأدوار الإقصائية (دور الـ16)الغرب (الذهاب 12 و13، والإياب 19 و20 شباط فبراير المقبل).(1): ناساف (أوزبكستان) - العين (الإمارات)(2): الفيحاء (السعودية) - النصر (السعودية)(3): سيباهان (إيران) - الهلال (السعودية)(4): نافباهور (أوزبكستان) - الاتحاد (السعودية)الشرق (الذهاب 13 و14، الإياب 20 و21 شباط فبراير المقبل).(5): جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا) - بوهانغ ستيلرز (كوريا).(6): أولسان هيونداي (كوريا) - فينتفورت كوفو (اليابان).(7): شاندونغ تايشان (الصين) - كاوازاكي فرونتال (اليابان).(8): بانكوك يونايتد (تايلاند) - يوكوهاما مارينوس (اليابان).ربع النهائيالغرب (الذهاب 4 و5، الإياب 11 و12 آذار مارس المقبل).- ربع النهائي (1): الفائز من مباراة (1) - الفائز من مباراة (2).- ربع النهائي (2): الفائز من مباراة (3) - الفائز من مباراة (4).الشرق (الذهاب 5 و6، الإياب 12 و13 آذار مارس المقبل).- ربع النهائي (3): الفائز من مباراة (5) - الفائز من مباراة (6).- ربع النهائي (4): الفائز من مباراة (7) - الفائز من مباراة (8).نصف النهائيالغرب (16 و23 نيسان أبريل المقبل).- نصف النهائي (1): الفائز من مباراة (1) - الفائز من مباراة (2).الشرق (17 و24 نيسان أبريل المقبل).- نصف النهائي (2): الفائز من مباراة (3) - الفائز من مباراة (4).النهائي (11 و18 أيار مايو المقبل).الفائز من مباراة (2) - الفائز من مباراة (1).في المقابل، أسفرت قرعة الإدوار الإقصائية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 - بعد تأهل أحد عشر فريقا من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة، والتي انطلقت في أيلول (سبتمبر) بمشاركة 36 نادياً من مختلف مناطق الاتحاد الخمس – عن وقوع مواجهات مثيرة في المنطقتين الغربية والشرقية.ويشهد قبل نهائي المناطق لقاء فريق أبديش عطا القرغيزي بطل منطقة الوسط مع فريق تايتشونغ فوتورو من الصين تايبيه وبطل منطقة الشرق، في حين يتقابل بطل منطقة آسيان مع أوديشا الهندي بطل منطقة الجنوب، حيث سيتم تحديد بطل منطقة آسيان من خلال مواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي للمنطقة، والتي تقام من مواجهة واحدة.ومن المقرر أن تقام مواجهتي قبل نهائي المناطق أيام 6 و7 آذار (مارس) المقبل للذهاب، و13 و14 منه للإياب، على أن يقام النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب يومي 17 و24 نيسان (أبريل) المقبل.ويتأهل الفائز في نهائي المناطق لمواجهة بطل منطقة الغرب، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي تقام يوم 5 أيار (مايو) المقبل.وسيتم تحديد بطل منطقة الغرب، بعد خوض ذهاب الدور قبل النهائي يومي 12 و13 شباط (فبراير) المقبل، والإياب يومي 19 و20 منه، ثم النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب يومي 16 و23 نيسان (أبريل) المقبل.وتاليا برنامج مباريات الأدوار الإقصائيةنصف نهائي منطقة الغرب (الذهاب 12 و13، والإياب 19 و20 شباط "فبراير" المقبل).- نصف النهائي 1: الرفاع (البحرين) – النهضة (عُمان).- نصف النهائي 2: العهد (لبنان) – الكهرباء (العراق).- نهائي منطقة الغرب (16 و23 نيسان أبريل المقبل).- الفائز من قبل النهائي (2) - الفائز من قبل النهائي (1).- نصف نهائي منطقة آسيان (13 شباط فبراير المقبل).- نصف النهائي 1: ماكارثر (أستراليا) – صباح (ماليزيا).- نصف النهائي 2: مارينرز (أستراليا) - كراون (كمبوديا).- نهائي منطقة آسيان (22 شباط فبراير المقبل).- الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2).- نصف نهائي المناطق (الذهاب 6 و7، والإياب 13 و14 آذار مارس المقبل).- نصف النهائي 1: أبديش عطا (قرغيزستان) - تايتشونغ فوتورو (الصين تايبيه).- نصف النهائي 2: بطل منطقة آسيان - أوديشا (الهند).نهائي المناطق (17 و27 نيسان أبريل المقبل).نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (5 أيار مايو المقبل).بطل الغرب - الفائز في قبل نهائي المناطق (موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).