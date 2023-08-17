الجمعة 18 آب 2023
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موراي يوجه صفعة لآمال كندا في المنافسة على لقب "مونديال السلة"

 تعرضت آمال كندا بالمنافسة على لقب كأس العالم في كرة السلة 2023 لصفعة كبيرة، بعد انسحاب نجمها جمال موراي، الذي أسهم بإحراز دنفر ناغتس لقب دوري "NBA"، بسبب حاجته إلى وقت لاستعادة لياقته.اضافة اعلان
وبلغ معدل موراي 21.4 نقطة، 6.2 متابعات و10 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة ضمن الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي فاز فيه دنفر ناغتس ونجمه الصربي نيكولا يوكيتش على المكافح ميامي هيت.
لكن هذا الدور النهائي استنزف النجم البالغ من العمر 26 عاما، ليعتذر عن عدم المشاركة في مونديال السلة الذي ينطلق الأسبوع المقبل في الفلبين واليابان وإندونيسيا، حيث قال موراي العائد الموسم الماضي إلى تشكيلة ناغتس بعد معاناة مريرة مع إصابات في الركبة: "عندما جئت إلى المعسكر التدريبي، أردت اكتشاف كيفية استجابة جسدي بعد موسم طويل متطلب، وإذا كنت قادرا بدنيا المنافسة في أعلى مستوى في كأس العالم".
وأضاف: "بعد التشاور مع الفريق الطبي والفريق، من الواضح أني بحاجة لمزيد من الوقت للتعافي، واتخذت قرارا صعبا بعدم المشاركة في البطولة، ما أزال أحلم بتمثيل كندا في الألعاب الأولمبية، وسأشجع الفريق في كل محطاته".
وفي البطولة التي يشارك فيها 32 منتخبا وتنطلق في 25 من الشهر الحالي، تواجه كندا كلا من فرنسا ولاتفيا التي أعلن أيضا نجمها كريستابس بروزينغيس غيابه لإصابة في قدمه، ولبنان، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
ويمكن لكندا أن تتأهل إلى أولمبياد باريس الصيف المقبل، في حال حلولها بين أول منتخبين من القارة الأميركية في كأس العالم المقبلة.
وفي غياب موراي، بمقدور كندا التعويل على صانع اللعب شاي غيلجيوس-ألكسندر (أوكلاهوما سيتي ثاندر) والجناح آر-جاي باريت (نيويورك نيكس)، علما أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور الثاني.
في المقابل، قال نجم كرة السلة الأميركي جيمس هاردن الاثنين، أنه لن يلعب مجددا مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، طالما أن داريل موري الذي وصفه بأنه "كاذب" خلال جولة ترويجية في الصين، ما يزال رئيس النادي.
وأكد هاردن خلال حدث استضافته شركة أديداس الراعية له: "داريل موري كاذب، ولن أكون أبدا جزءا من أي منظمة هو عضو فيها".
وتأتي تعليقات أفضل لاعب في الدوري المنتظم عام 2018 على وقع خلاف تعاقدي مع سفنتي سيكسرز. وحسب ما ورد، فقد أبلغ اللاعب البالغ 33 عاما والذي شارك في مباراة "أول ستار" (كل النجوم) 10 مرات، فريقه الشهر الماضي أنه يريد المغادرة.
وكان هاردن قد انضم إلى سفنتي سيكسرز في شباط "فبراير" 2022 قادما من بروكلين. وأنهى سفنتي سيكسرز محادثات مع هاردن بشأن انتقال محتمل، وكان يتوقع أن يكون حاضرا عند استئناف التمارين في أيلول "سبتمبر" المقبل، وفقا لتقارير محلية. - (وكالات) 
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