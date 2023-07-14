ميامي تفاجئ ميسي.. والحدث المرتقب اليوم

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من المتوقع أن يوقع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الجمعة، عقده مع نادي إنتر ميامي الأميركي.وميسي موجود حاليا في مدينة ميامي الأميركية، ويضع اللمسات الأخيرة على الأوراق الرسمية المطلوبة قبل توقيع العقد، الذي أثار الاهتمام بكرة القدم في الولايات المتحدة.وكان من المتوقع أن يتم إعلان التوقيع الخميس لكن تم إرجاء الإعلان.وذكرت تقارير إخبارية أميركية أن الأمور تسير، وفقا لما هو مخطط، رغم أن التوقيع جاء متأخرا عن الموعد المتوقع.وكان مالك الفريق، لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، قد صوّر رفقة ميسي، الخميس، وقال للصحفيين والابتسامة تعلو وجهه إنه لا يملك أي معلومات إضافية لكي يقولها.قصة المطعمورصدت عدسات المصورين ميسي مع زوجته وأطفالهما الثلاثة بالإضافة إلى والده بينما كانوا يتناولون وجبة العشاء في مطعم، مساء الأربعاء.ولم تجر الأمور بسهولة، كما كان يعتقد ميسي، إذ أجبرته الجماهير المحتشدة على المغادرة بطريقة مستترة بعد أن حاصرته وطلبت منه التقاط الصور والتوقيعات.ولم تفلح محاولات مالك المطعم في دفع الجماهير بعيدا.وهذه مجرد مشهد واحد مما ينتظر النجم الأرجنتيني في المكان الذي كان يتوقعه هادئا.وذكرت وكالة "فرانس برس" بأن آمال ميسي في الاستمتاع بحياة أكثر هدوءا في ولاية فلوريدا الأميركية في السنوات الأخيرة من مسيرته الرياضية اصطدمت مع سلسلة من الأحداث الدعائية الصاخبة التي تنتظره.وأوضحت أن اللاعب سيظهر أمام جمهور الفريق بعد غد الأحد، حيث من المتوقع أن يؤدي "عرضا مبهرا" في استاد إنتر ميامي، الذي يتسع لنحو 18 ألف متفرج، وسيطغى الجانب الترفيهي على العرض الذي يحمل اسم "الكشف".وفي اليوم الثاني، سيشارك ميسي في "مؤتمر صحفي كبير" وقد ينضم إليه بيكهام.أما الثلاثاء فسيشهد أول جولة تدريبة كاملة تجمع ميسي مع زملائه في النادي الجديد، وسيكون جزء من هذه الجولة متاحا لوسائل الإعلام.