ميدفيديف وسينر ينهيان مغامرة زفيريف وألكاراس في بطولة الصين

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مدن- تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث على العالم، إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس، وذلك بعد تحقيقه الفوز على البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف، في المربع الذهبي للبطولة.وحسم ميدفيديف الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 4/6 و3/6، في المباراة التي استغرقت 85 دقيقة لحسمها، وبعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية، وفوزه بلقب بطولة شينجدو الأسبوع الماضي، وصلت مسيرة زفيريف في بطولة الصين إلى نهايتها.وفاز ميدفيديف على زفيريف في 4 من 5 مواجهات مباشرة جمعت بينهما هذا العام، كما ضمن اللاعب الروسي ضمن تأهله إلى البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، التي تقام بمشاركة أفضل 8 لاعبين في الموسم.ومن جانبه، أطاح الإيطالي يانيك سينر، المصنف سابعا عالميا، بالإسباني كارلوس ألكاراس (الثاني) بالفوز عليه 7-6 (7-4) و6-1، ليبلغ المباراة النهائية لدورة الصين المفتوحة للتنس.وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا الدور الثالث من دورة السيدات، خلافا للتونسية أنس جابر السابعة التي انتهى مشوارها باكرا.وعلى غرار مشاركته الأخيرة في بطولة فلاشينج ميدوز، حين خسر يوم 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، أمام الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي، توقف مشوار ألكاراس عند دور الأربعة مجددا، ليفشل في مواصلة مسعاه لإحراز لقبه السابع.وتمكن سينر من تكرار سيناريو المواجهة الأخيرة مع الإسباني (20 عاما) حين تغلب عليه في نصف نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، محققا بالمجمل فوزه الثالث عليه من أصل ست مواجهات بينهما، ليبلغ بالتالي النهائي الخامس له في العام 2023، والـ12 في مسيرته المتوجة بـ8 ألقاب، بينها اثنان هذا الموسم.وعانى اللاعبان على إرسالهما في مستهل المجموعة الأولى، بعدما كسر كل منهما إرسال الآخر مرتين وصولا إلى الشوط السادس، قبل أن يفرض التعادل نفسه، بعد فوز كل منهما بشوط إرساله وصولاً إلى الشوط الـ12، ما اضطرهما الى خوض شوط فاصل كانت فيه الأفضلية لسينر الذي تقدم 4-1 ثم 5-2 حتى حسمه في النهاية 7-4.وبدأ سينر المجموعة الثانية بقوة أيضا، إذ انتزع الشوط الأول على إرسال منافسه الإسباني، ثم تقدم 2-0 بعد شوط ثان ماراثوني استغرق أقل من 7 دقائق بقليل، و3-1 قبل أن يوجه الضربة القاضية لألكاراس بانتزاعه الشوط الخامس أيضا على إرسال الإسباني، ليتقدم 4-1 في طريقه لإنهاء المجموعة بسهولة 6-1 والمباراة في ساعة و55 دقيقة.-(وكالات)