نادال وألكاراز يشاركان في أولمبياد باريس.. وشفيونتيك تنسحب من بطولة برلين

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مدن - تلقى كل من الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأسبق في المركز الأول عالميا، وكارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا والفائز بلقب بطولة رولان جاروس الأخيرة، استدعاء من قبل المدرب الإسباني ديفيد فيرير للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي اعتذرت عنها اللاعبة باولا بادوسا.وبجانب كل من نادال وألكاراز، سيضم فريق الرجال أيضا كلا من: بابلو كارينيو، آخر من حقق ميدالية أوليمبية في التنس لإسبانيا، وأليخاندرو دافيدوفيتش ومارسيل جرانويرس، المصنف الأول عالميا في مسابقات الزوجي.وصرح فيرير: "رافا وكارلوس سيشاركان معا في باريس إذا لم يكن هناك شيء يمنع ذلك، ومع أنني أعرف جيدا من سيشكل الثنائي الآخر إلا أنني حتى هذه اللحظة غير متأكد".وسيعلن الاتحاد الإسباني للتنس عن القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس في الرابع من تموز (يوليو) المقبل، تزامنا مع انطلاق بطولة ويمبلدون.وإذا لم تحدث في الأمور أي مستجدات سيشارك نادال بعمر الـ38 في رابع دورة ألعاب أولمبية في تاريخه، وذلك بعد المشاركة في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008، التي حقق فيهما الميدالية الذهبية في منافسات الفردي، وريو دي جانيرو 2016 التي حقق فيها ذهبية أخرى، ولكن هذه المرة في منافسات الزوجي بجانب مواطنه مارك لوبيز.إلى ذلك، انسحبت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، من بطولة برلين للتنس المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل على الملاعب العشبية، وفقا لما أكدته اللجنة المنظمة.وقررت شفيونتيك الحصول على راحة بعد 5 أيام من فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس، استعدادا لبطولة ويمبلدون.وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما: "للأسف يتعين علي الانسحاب من بطولة برلين من أجل الراحة والتعافي، بسبب الإرهاق البدني والذهني بعد 9 أسابيع مضغوطة".ورغم انسحاب شفيونتيك، تشارك 8 من أفضل 10 لاعبات في البطولة التي ستمتد حتى 23 حزيران (يونيو) الحالي، مثل الكازاخية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة، والأميركية كوكو جوف بطلة أميركا المفتوحة والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون. وتشارك أيضا الألمانية أنجيليك كيربر واليابانية ناومي أوساكا.من جانبه، انسحب الألماني ألكسندر زفيريف من بطولة شتوتجارت للتنس في أعقاب خسارته المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة أمام كارلوس ألكاراز.وقال زفيريف في بيان أصدره الاتحاد الدولي للتنس: "لقد لعبت الكثير من المباريات خلال الأسابيع الماضية، ووصلت إلى النهائي في باريس ولعبت خمس مواجهات صعبة، وأشعر أن جسدي ليس جاهزا للانتقال من الملاعب الرملية إلى العشبية".وكان من المنتظر أن يشارك زفيريف في بطولة شتوتجارت للمرة الأولى منذ العام 2019، وكان المصنف الأول في البطولة وتأجلت مباراته الأولى حتى يوم الخميس، وكان زفيريف ألمح بالفعل إلى الانسحاب من بطولة شتوتجارت أثناء تواجده في باريس، وسيبدأ الاستعداد لبطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من تموز (يوليو) المقبل، بالمشاركة في بطولة هاله الألمانية.وسيحل الفرنسي المخضرم ريتشارد جاسكيه مكان زفيريف في القرعة الرئيسية لبطولة شتوتجارت. -(وكالات)