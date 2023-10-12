الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كرة المضرب

نادال يعود إلى الملاعب عبر بطولة أستراليا المفتوحة

لاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال - (من المصدر)
لاعب كرة المضرب الإسباني رافائيل نادال - (من المصدر)
 يعود الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب من خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بحسب ما كشف المنظمون، وذلك بعد مرور نحو عام من تعرض نجم كرة المضرب إلى إصابة قوية في البطولة نفسها.اضافة اعلان
ولم يلعب نادال صاحب الـ22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدوري الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث خضع نادال إلى عمليتين جراحيتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في أيار (مايو) الماضي، أنه يريد اتخاذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.
وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي: "إن نادال والأسترالي نيك كيريوس سيعودان إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير) المقبل، لافتا: "بطلنا العام 2022 رافايل نادال يبذل جهودا شاقة خلال عملية تعافيه طوال العام الحالي. لطالما يقدم أفضل عروضه في ملبورن ولا أحد يشك في قدرته على التنافس". وتابع: "أنا على تواصل مع فريقه وقد عاد الآن إلى الملاعب ويتطلع قدما للعودة إلى ملبورن"، حيث كان نادال الفائز ببطولة رولان غاروس 14 مرة ألمح في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى إمكانية أن يكون العام 2024 الأخير له في الملاعب، بقوله: "قلت إن العام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة مائة في المائة، لأنني لا أعرف".
ويأمل منظمو بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، أن يستطيع نادال منافسة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا والمهيمن على البطولة الأسترالية مع 10 ألقاب، آخرها مطلع العام الحالي، كما يشكل كيريوس خطرا محتملا على ديوكوفيتش بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته العام الحالي.
وأعرب أسطورة التنس الإسبانية رافائيل نادال، عن امتنانه لـ"تصويت الثقة" من قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والتي أعلنت أن "الماتادور" سيشارك في أولى بطولات الجراند سلام هذا الموسم.
وكتب نادال عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي:"أتوجه بالشكر لتصويت الثقة من قبل أستراليا المفتوحة للتنس، أنا أتدرب بشكل يومي وأعمل بكل قوة من أجل العودة في أقرب وقت ممكن".
وستنطلق النسخة المقبلة من أستراليا المفتوحة في 14 كانون الثاني "يناير" المقبل، وستستمر 15 يوما، بإضافة يوم مقارنة بالنسخ الماضية، لتجنب زيادة حمل المباريات على اللاعبين، وهو التغيير الذي تعتبره البطولة "تاريخيا". -(وكالات) 
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