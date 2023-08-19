نيمار في الرياض... قهوة سعودية وأصداء عالمية

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في رحلةٍ تابع مسارها المباشر الآلاف من عشاق «الهلال» واللاعب، عبر حسابات متخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصل البرازيلي نيمار إلى مطار العاصمة السعودية الرياض، الجمعة؛ استعداداً للانضمام إلى «الهلال»، قادماً من «باريس سان جيرمان».وصل بصحبة أفراد من عائلته وأصدقائه... توشّح الشال الهلالي ووقّع على تيشيرتات معجبيهوظهر نيمار في صالة الوصول لـ«مطار الملك خالد الدولي» بالرياض، وهو يرتدي وشاح «الهلال»، وتناول القهوة السعودية، وتلقّى باقة ورد خاصة بالمناسبة، بينما كان في انتظاره عشرات المصوِّرين والإعلاميين من المؤسسات والقنوات المحلية والعالمية، والتي نقل بعضها وقائع الوصول على الهواء.كما اتجه نيمار على الفور إلى بعض المعجَبين من جماهير «الهلال»؛ لتوقيع التيشيرتات الخاصة بهم، لكنه لم يصرِّح بأي شيء لوسائل الإعلام.وبعد لحظات من وصوله، توجّه اللاعب، بصحبة عدد من أفراد عائلته وأصدقائه المقرَّبين، إلى فندق الماريوت؛ لقضاء ليلته، والاستعداد لحفل تقديمه، السبت، لجماهير «الهلال»، قبل مباراة «الفيحاء» على ملعب الدرة، حيث لن يتمكن من المشاركة في اللقاء.وقال مسؤول في «رابطة مشجعي الهلال»، لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»، فضَّل عدم ذكر اسمه: «سنقيم حفلاً كبيراً يليق بقيمة راقص السامبا نيمار».وأقام ناديا «النصر» و«الاتحاد» حفلات صاخبة وجنونية لتقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيمة، على التوالي، شهدت إطلاق عشرات الألعاب النارية، واستخداماً مكثفاً للطائرات المسيَّرة.وانضمّ نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في «الدوري السعودي»، مثل رونالدو، والسنغالي ساديو مانيه «النصر»، والفرنسييْن بنزيمة ونغولو كانتي «الاتحاد»، والجزائري رياض محرز «الأهلي».كما سينضمّ إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد، على غرار البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرغي سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومُواطنه مالكوم.وبعد 6 سنوات متفاوتة قضاها في باريس، شهدت تسجيله 118 هدفاً، و70 تمريرة حاسمة، في 173 مباراة، في جميع المسابقات، يأمل لاعب «سانتوس» السابق أن يتوهج مجدداً برفقة «الهلال».والموسم الماضي، فشل «الهلال» في الدفاع عن لقبيْه في «دوري أبطال آسيا»، و«الدوري السعودي»، مكتفياً بالفوز بـ«كأس ملك السعودية»، في ختام موسم محبط.وفي مقابلة نشرها «الهلال»، مساء الأربعاء، قال نيمار: «هدفي إسعاد جماهير الهلال وبلوغ القمة دائماً، وسأبذل كل جهدي مع الفريق».وأعلن «الهلال»، الثلاثاء الماضي، تعاقده مع نيمار، لمدة موسمين، قادماً من «باريس سان جيرمان»؛ بطل فرنسا، مقابل 160 مليون يورو، كما تكهنت وسائل إعلام.وفور إعلان الصفقة عبر فيديو، شاهده أكثر من 424 مليون شخص حتى الآن بمنصة «إكس»، تدفقت جماهير «الهلال» نحو المتاجر الرسمية لشراء قميص نيمار.وقال نيمار، في تصريح سابق، إن كريستيانو رونالدو وُصف بـ«المجنون» حين انتقل إلى «الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم»، لكن التجربة أثبتت العكس، بعد نمو المسابقة وتطورها سريعاً.وعبَّر نيمار عن سعادته لانتقاله إلى «الدوري السعودي»، مشيراً إلى مدى التنافسية الموجودة بعد انتقال أسماء كبيرة من القارة الأوروبية؛ مثل كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية مع «ريال مدريد»، ومُواطنه روبرتو فيرمينو، مُهاجم «ليفربول»، إلى المسابقة.وقال نيمار، لحساب «الهلال»، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أؤمن بأن كريستيانو رونالدو كان الرائد في ذلك، ووصفه الجميع حينها بالمجنون، واليوم نرى الدوري ينمو أكثر فأكثر»، مضيفاً «حين تواجه رونالدو وبنزيمة وفيرمينو، تكون الإثارة في ذروتها، لذا أنا سعيد للانضمام لهذا الدوري؛ لأن اللعب ضدهم سيكون في غاية الروعة، متحمس لمواجهة عدد من اللاعبين عند أعلى مستوى؛ لأنه أمر يجعلك تلعب بأفضل شكل ممكن».-(وكالات)