الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

نيمار يقرر الرحيل عن باريس.. ومدربه السابق يرفضه في الدوري الإنجليزي

neymar-net-worth
اللاعب نيمار دا سيلفا
كشفت تقارير صحفية مفاجأة حول مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن اللاعب أبلغ مالك ناديه ناصر الخليفي، برغبته في الرحيل عن البي أس جي، خلال الصيف الجاري.اضافة اعلان

وارتبط اسم نيمار بالرحيل عن باريس قبل فترة، لكن تلك الخطوة لم تتم بسبب راتبه الضخم، الذي يدفع الأندية لاستبعاد فكرة استقطابه.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار لا يريد اللعب مرة أخرى مع باريس سان جيرمان، حيث أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، مشيرة إلى أن اللاعب يأمل العودة من جديد إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة الفرنسية، أن نيمار تعرض لصدمة في مايو الماضي، من جانب جماهير باريس التي طالبته بالرحيل بهتافات ضده أمام منزله، ويرى اللاعب أن النادي لا يحمي لاعبيه خارج الملعب، عكس ما كان الأمر عليه في برشلونة.

وأكدت "ليكيب" أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان يوم السبت المقبل، في بداية مشوار البي أس سي بالموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "ذا ستاندرد"، أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، يرفض أي مفاوضات محتملة مع نيمار، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني يرفض الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن بوكيتينو يعتقد بأن نيمار الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً يقدّر بـ 600 ألف جنيه أسترليني مع باريس سان جيرمان، لن يتناسب مع الثقافة وأسلوب كرة القدم الذي يريد تطبيقه في تشيلسي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن بوكيتينو يفضّل التعاقد مع اللاعبين الشبّان عوضاً عن النجوم.

غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات

غوارديولا: السعودية غيّرت سوق الانتقالات 30 تموز 2023

لاعب كرة المضرب الإسباني كارلوس ألكاراز - (من المصدر)

ألكاراز يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي.. وميار تحقق قفزة واسعة 25 تموز 2023

4bcb5ebe-45f2-47f0-8288-cbbb39aedcee-780x470

ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية 24 تموز 2023

لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟

لعشاق ميسي.. تعرّف أين يمكن مشاهدة مبارياته مع إنتر ميامي؟ 22 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
rb-leipzig-v-sport-club-freiburg-bundesliga-1000x600-1

"ثاني أغلى مدافع في التاريخ" ينضم لمانشستر سيتي

05 آب 2023
fq1r3odbxblccsebecls

لماذا قام ميسي بـ"احتفالية النمر الأسود" بعد هدفه في مبارة أورلاندو؟

03 آب 2023
4bcb5ebe-45f2-47f0-8288-cbbb39aedcee-780x470

ماركو سيلفا ملتزم بعقده مع فولهام برغم المغريات السعودية

24 تموز 2023
0_image

ماذا سيقدم ميسي لإنتر ميامي بجوار لاعبين "أقل موهبة"؟

16 تموز 2023
اقرأ أيضا
نييستا يوقع لفريقه العربي الجديد (فيديو)

نييستا يوقع لفريقه العربي الجديد (فيديو)

منذ3 ساعة
rb-leipzig-v-sport-club-freiburg-bundesliga-1000x600-1

"ثاني أغلى مدافع في التاريخ" ينضم لمانشستر سيتي

05 آب 2023
المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات

إنجاز تاريخي.. المغرب يطيح بألمانيا من كأس العالم للسيدات

03 آب 2023
fq1r3odbxblccsebecls

لماذا قام ميسي بـ"احتفالية النمر الأسود" بعد هدفه في مبارة أورلاندو؟

03 آب 2023
"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

"فيفا" يحتفي بأول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم

02 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-01 at 9.05.24 PM

رسميًّا.. ساديو ماني ينتقل للنصر السعودي

01 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ15 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 