نيمار يقرر الرحيل عن باريس.. ومدربه السابق يرفضه في الدوري الإنجليزي

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وارتبط اسم نيمار بالرحيل عن باريس قبل فترة، لكن تلك الخطوة لم تتم بسبب راتبه الضخم، الذي يدفع الأندية لاستبعاد فكرة استقطابه.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار لا يريد اللعب مرة أخرى مع باريس سان جيرمان، حيث أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل، مشيرة إلى أن اللاعب يأمل العودة من جديد إلى برشلونة.وقالت الصحيفة الفرنسية، أن نيمار تعرض لصدمة في مايو الماضي، من جانب جماهير باريس التي طالبته بالرحيل بهتافات ضده أمام منزله، ويرى اللاعب أن النادي لا يحمي لاعبيه خارج الملعب، عكس ما كان الأمر عليه في برشلونة.وأكدت "ليكيب" أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان يوم السبت المقبل، في بداية مشوار البي أس سي بالموسم الجديد من الدوري الفرنسي.وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "ذا ستاندرد"، أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، يرفض أي مفاوضات محتملة مع نيمار، مشيرة إلى أن المدرب الأرجنتيني يرفض الصفقة.وأوضحت الصحيفة أن بوكيتينو يعتقد بأن نيمار الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً يقدّر بـ 600 ألف جنيه أسترليني مع باريس سان جيرمان، لن يتناسب مع الثقافة وأسلوب كرة القدم الذي يريد تطبيقه في تشيلسي.وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن بوكيتينو يفضّل التعاقد مع اللاعبين الشبّان عوضاً عن النجوم.