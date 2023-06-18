هازارد يودع بلجيكا.. البرتغال والتشيك تعززان صدارتهما

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ودع القائد السابق للمنتخب البلجيكي، إيدين هازارد، الفريق على إيقاع الموسيقا الإلكترونية، على ملعب "الملك بودوان" في بروكسل.وهتف الجمهور للاعب، الذي كان قائدا لـ"الجيل الذهبي" للمنتخب البلجيكي وقرر الاعتزال الدولي وهو في عمر الـ32.وقال اللاعب للجمهور بعد تعادل بلجيكا مع النمسا 1-1 في تصفيات يورو 2024: "شكرا، شكرا، شكرا"، فيما تتردد في الخلفية موسيقا أغنية freed from desire.وتضمن برنامج الوداع أن يطلق هازارد 33 كرة نحو المدرجات، بمعدل واحدة عن كل هدف سجله مع المنتخب في 126 مباراة في الفترة بين العامين 2008 و2022.وعلى الرغم من تألق اللاعب مع المنتخب وليل الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، إلا أن بريقه ضاع مع ريال مدريد الإسباني، بسبب الإصابات.وعقب المباراة وفعاليات التكريم، ظهر اللاعب في مقابلة مع قناة (أر تي بي إف) الحكومية، أكد فيها أنه في حالة بدنية تسمح له بمواصل اللعب على صعيد الأندية. مع ذلك، لم يكشف اللاعب عما سيحدث في مستقبله بعد فسخ تعاقده مع ريال مدريد.وقال هازارد مازحا بخصوص إصاباته المتكررة وغياباته: "لقد ارتحت كثيرا خلال آخر عامين، وبالتالي صارت لدي طاقة كبيرة".البرتغال تهزم البوسنةوعزز المنتخب البرتغالي صدارته للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، بفوزه على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة (3-0)، ضمن مباريات الجولة الثالثة، في لقاء أقيم بملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.ووضعت البرتغال -بطلة أوروبا 2016- قدمها بقوة في صدارة المجموعة، محققة العلامة الكاملة (9 نقاط) من 3 انتصارات متتالية. وفرض صانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، نفسه نجما للمباراة بصناعة الهدف الأول إلى زميله برناردو سيلفا في الدقيقة 44، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويسجل هدفي تأكيد الانتصار في الدقيقتين 77 و93.وفي المجموعة نفسها، انتصر منتخب سلوفاكيا خارج أرضه على أيسلندا بنتيجة (2-1)، ليحتل المركز الثاني خلف البرتغال بواقع 7 نقاط، فيما عادت لوكسمبورغ بالنقاط الثلاثة من ملعب ليشتنشتاين بالفوز عليها بنتيجة (2-1).التشيك يعزز صدارتهوعزز المنتخب التشيكي لكرة القدم صدارته للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) عقب فوزه على مضيفه منتخب جزر فارو بنتيجة (3-0)، لحساب الجولة الثالثة، كما فازت ألبانيا على مولدوفا (2-0).وسجل أهداف المنتخب التشيكي لاديسلاف كرييتشي في الدقيقة 15 وفاكلاف سيرني (هدفين) في الدقيقتين 44 و75، ليرفع المنتخب التشيكي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب جزر فارو عند نقطة في المركز الأخير.وفي المباراة الثانية، فاز منتخب ألبانيا على ضيفه منتخب مولدوفا بهدفين نظيفين أحرزهما جاسير أساني ونديم بايرامي في الدقيقتين 52 و76.وحصد منتخب ألبانيا أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الثالث، فيما توقف رصيد مولدوفا عند نقطتين في المركز الرابع.اسكتلندا تقلب الطاولة على النرويجوقلب المنتخب الاسكتلندي تأخره بهدف أمام ضيفه النرويج إلى فوز (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.وتقدم المنتخب النرويجي عن طريق إيرلنج هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن يدرك ليندون ديكس التعادل للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 87.وفي الدقيقة 89، سجل كيني مكلين الهدف الثاني للمنتخب الاسكتلندي، الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد منتخب النرويج عند نقطة واحدة في المركز الثالث.تعادل الجبل الأسود والمجروخيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب الجبل الأسود وضيفه منتخب المجر، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.ورفع منتخب المجر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب الجبل الأسود المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط، مع تفوق المجر في فارق الأهداف. وسيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة منتخب ليتوانيا مع ضيفه البلغاري، حيث تقدم إيدفيناس جيردفاينيس بهدف لليتوانيا في الدقيقة 15، لكن بعد دقيقتين فقط تعرض زميله يوستاس لاسيكاس للطرد.واستغل منتخب بلغاريا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ورد بهدف التعادل عن طريق مارين بيتكوف في الدقيقة 27، ليحصد المنتخبان أول نقطة لهما في التصفيات القارية.أذربيجان تعادل إستونياوتعادل منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب استونيا (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها صيف العام المقبل في ألمانيا.وتقدم منتخب استونيا عن طريق راونو سابينين في الدقيقة 27، قبل أن يدرك أنتون كريفوتشوك التعادل لأذربيجان في الدقيقة 62.وحصد منتخب أذربيجان أول نقطة له في التصفيات، ليحتل المركز الخامس والأخير برصيد نقطة، وبفارق الأهداف خلف استونيا في المركز الرابع، حيث تضم المجموعة السادسة أيضا منتخبات النمسا وبلجيكا والسويد.-(وكالات)فرحة جماهير البرتغال بالفوز على البوسنة في تصفيات اليورو - (من المصدر)