"هتلر سيكون فخورا بنتنياهو" عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا

It has been brought to my attention that a tweet I published yesterday has caused offence. I have deleted the tweet and apologise unreservedly to anyone that has felt offended. — Wasim Haq 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧🇪🇺 (@wasim_haq) November 12, 2023

اضافة اعلان

أجرى اتحاد كرة القدم في إنجلترا تحقيقا مع أحد أعضاء مجلسه، الذي اضطر إلى الاعتذار لقوله إن "أدولف هتلر سيكون فخورا ببنيامين نتنياهو".كما أن حق يشغل عضوية مجلس اتحاد التنس البريطاني، قبل أن تتم إقالته عقب التغريدة التي ربط فيها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.وكتب حق عضو اتحاد كرة القدم الإنجليزي واتحاد الغولف على حسابه الشخصي في "إكس": "لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة.. سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا، ويقدم اعتذارا بعد أن قوبل منشوره بانتقادات كبيرة.

وقال اتحاد التنس: "نظر مجلس الإدارة في هذا الأمر اليوم ووافق على أن تغريدة وسيم حق في 11 نوفمبر غير مقبولة ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد أو قيمه، ولذلك وافق المجلس على عزله من منصبه كمستشار مستقل بأثر فوري".



وبعد حذف التغريدة، كتب حق بعد أكثر من ثلاث ساعات: "بلغني أن التغريدة التي نشرتها بالأمس تسببت في الإساءة... لقد حذفتها وأعتذر دون تحفظ لأي شخص شعر بالإهانة".







ويقدم حق الاستشارات في لعبة الغولف للسعودية، وهو شريك في شركة "فيرست تيم بارتنرز"، وهي شركة أبحاث "متخصصة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه".



وتم اختيار حق لشغل عضوية الهيئة العليا لاتحادي التنس وكرة القدم ممثلا "للمجتمعات المتنوعة". RT