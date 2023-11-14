الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"هتلر سيكون فخورا بنتنياهو" عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا

"هتلر سيكون فخورا بنتنياهو" عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا
عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا
أجرى اتحاد كرة القدم في إنجلترا تحقيقا مع أحد أعضاء مجلسه، الذي اضطر إلى الاعتذار لقوله إن "أدولف هتلر سيكون فخورا ببنيامين نتنياهو".

كما أن حق يشغل عضوية مجلس اتحاد التنس البريطاني، قبل أن تتم إقالته عقب التغريدة التي ربط فيها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والزعيم النازي أدولف هتلر.

وكتب حق عضو اتحاد كرة القدم الإنجليزي واتحاد الغولف على حسابه الشخصي في "إكس": "لقد ضحى نتانياهو بشعبه من أجل الحفاظ على السلطة.. سيكون أدولف هتلر فخورا ببنيامين نتانياهو"، قبل أن يحذف المنشور لاحقا، ويقدم اعتذارا بعد أن قوبل منشوره بانتقادات كبيرة.

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وقال اتحاد التنس: "نظر مجلس الإدارة في هذا الأمر اليوم ووافق على أن تغريدة وسيم حق في 11 نوفمبر غير مقبولة ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الاتحاد أو قيمه، ولذلك وافق المجلس على عزله من منصبه كمستشار مستقل بأثر فوري".

وبعد حذف التغريدة، كتب حق بعد أكثر من ثلاث ساعات: "بلغني أن التغريدة التي نشرتها بالأمس تسببت في الإساءة... لقد حذفتها وأعتذر دون تحفظ لأي شخص شعر بالإهانة".




ويقدم حق الاستشارات في لعبة الغولف للسعودية، وهو شريك في شركة "فيرست تيم بارتنرز"، وهي شركة أبحاث "متخصصة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه".

وتم اختيار حق لشغل عضوية الهيئة العليا لاتحادي التنس وكرة القدم ممثلا "للمجتمعات المتنوعة". RT

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