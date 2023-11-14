الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

والدة مبابي تكشف موعد حسم مصيره

والدة مبابي تكشف موعد حسم مصيره
والدة مبابي تكشف موعد حسم مصيره
علقت فايزة العماري والدة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الأنباء المتداولة حول مصير نجلها.

وذكرت تقارير صحفية، أن مبابي على طاولة أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد، بينما زعمت أخرى أن اللاعب حدد موعدا للاجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده.اضافة اعلان

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تحدثت العماري مع صحفيين فرنسيين، مؤكدة أن مبابي لن يحسم مصيره حتى اللحظات الأخيرة من الموسم الحالي.

وقالت العماري للصحفيين: "سنواجه دائما أنباء من جميع الأنواع.. بعضها يتحدث عن تجديد العقد، والآخر يتحدث عن الرحيل.. في الوقت الحالي لا نفكر في أي شيء من ذلك".

وتعني كلمات العماري أن مبابي لن يوقع مع أي ناد، في يناير المقبل، قبل عدة أشهر من انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان. RT
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"هتلر سيكون فخورا بنتنياهو" عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا

"هتلر سيكون فخورا بنتنياهو" عبارة تطيح بمسؤول رياضي رفيع في بريطانيا

منذ2 ساعة
نجم ليفربول محمد صلاح يحتفل بالتسجيل في مرمى برينتفورد أمس -(من المصدر)

صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز ثمين على برينتفورد

12 تشرين الثاني 2023
أنور الغازي

"ماينز" الألماني يفسخ عقد لاعبه أنور الغازي لدعمه فلسطين

04 تشرين الثاني 2023
لاعبة كرة المضرب التونسية أنس جابر - (من المصدر)

أنس جابر تنهي آمال فوندروسوفا.. وزفيريف يبلغ ثمن نهائي باريس

02 تشرين الثاني 2023
المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي - (من المصدر)

"كاف" يعلن قائمة المرشحين للمنافسة على جوائزه الفردية والجماعية

02 تشرين الثاني 2023
كأس العالم لكرة القدم -(من المصدر)

السعودية تبدأ استعداداتها لاستضافة مونديال 2034

01 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

هل استفاد الأردن من ضربة أكتوبر؟

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردنيون يقدرون

سميح المعايطة |اليوم

أميركا في الجانب الخاطئ من التاريخ

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات | منذ15 ساعة
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات |11 تشرين الثاني 2023
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 