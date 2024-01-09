أتمتة الأعمال القانونية: إطلاق العنان للكفاءة والدقة في الأداء

د. حمزه العكاليك

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تشهد الصناعة القانونية ثورة انتقالية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، وخاصة أتمتة الأعمال القانونية. فلقد أحدثت أتمتة التكنولوجيا تأثيرا عميقا على صناعة العدالة، مما خلق فوائد وتحديات، وبالتالي فإن المشهد المستقبلي للممارسة القانونية سيكون مختلفًا. تقليديا، فلقد كان العمل القانوني مرادفا للعمليات كثيفة العمالة، والتوثيق الشامل، والخطوات الإجرائية المعقدة. إلا أن ظهور تقنيات الأتمتة يعيد تشكيل هذا المشهد، ويعد بزيادة الكفاءة والدقة والفعالية من حيث، التكلفة في إنجاز العمل القانوني.تحولت العديد من شركات المحاماة في جميع أنحاء العالم إلى أدوات التكنولوجيا القانونية وأنظمة إدارة الممارسات لسبب رئيسي واحد: الأتمتة. وعليه؛ يمكن إكمال العديد من المهام إلكترونيا، بناءً على البيانات التي يقدمها الموكل. فعندما يكون لديك موكل جديد، يمكنه تقديم معلوماته والتحقق من هويته من خلال برنامج متخصص في هذا المجال. فبمجرد إضافة الموكل الجديد، يمكن إنشاء قوائم مرجعية لملفه، وإعداد مذكرة التحقق من عدم تعارض المصالح، وصياغة خطاب ترحيب له، وإعداد جدول أعمال للاجتماع الأول، على الفور وبشكل تلقائي. فبدلا من أن يقضي المساعد ساعتين في إعداد ملف العميل الخاص بها، يمكن إكمال كل شيء في بضع دقائق.تتضمن الأتمتة القانونية استخدام التكنولوجيا لتبسيط وأتمتة المهام المتكررة، مما يمكن المتخصصين القانونيين من التركيز على الجوانب الأكثر تعقيدًا واستراتيجية عملهم. وبالتالي، تعمل أنظمة الأتمتة للعمل القانوني على تحسين المهام الروتينية، مثل صياغة المستندات واسترجاع المعلومات، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتسريع الإنجاز. ويتم تسريع الأنشطة التي تستغرق وقتا طويلا والتي كانت تعتمد في السابق على التدخل اليدوي من خلال الأتمتة، مما يعزز الكفاءة العامة. فعلى سبيل المثال، تتم صياغة المستندات القانونية القياسية، مثل العقود أو المراسلات القانونية، بشكل تلقائي، مما يقلل الوقت المستغرق لإنشاء المستندات من البداية. علاوة على ذلك، تعمل الأتمتة على تسريع تنفيذ المهام من خلال التعامل بسرعة مع الأنشطة المتكررة والقائمة على القواعد. ويمكن للمهنيين القانونيين التركيز على الجوانب الأكثر تعقيدًا واستراتيجية عملهم، حيث تتم إدارة المهام الروتينية بكفاءة بواسطة الأنظمة الآلية. فعلى سبيل المثال: تعمل أدوات تجميع المستندات على أتمتة عملية تجميع البنود القياسية واللغة القانونية، مما يؤدي إلى تسريع عملية إنشاء المستندات بشكل كبير.علاوة على ذلك، تتيح أتمتة المهام القانونية إجراء تحديثات وإرسال إشعارات في الوقت الفعلي، حيث يمكن للأنظمة الآلية توفير تحديثات وإشعارات في الوقت الفعلي، وإبقاء المتخصصين القانونيين على اطلاع على التغييرات في حالة القضية، أو مواعيد المحكمة، أو أي تطورات ذات صلة. مثال على هذه الميزة، حيث ترسل أنظمة إدارة القضايا الآلية إشعارات فورية حول تغييرات تاريخ المحكمة أو عمليات تقديم المستندات، مما يسمح للقانونيين بالبقاء على اطلاع بكل جيد. وعلى المنوال نفسه، تعمل التكنولوجيا على تعزيز المزيد من الدقة وتقليل الأخطاء، حيث تضمن أتمتة سير العمل القانوني إنشاء مستندات دقيقة عن طريق القضاء على مخاطر الأخطاء اليدوية. وتلتزم الأدوات الآلية بالقوالب والقواعد المحددة مسبقًا، مما يقلل من عدم الدقة في المستندات القانونية. وبالتالي، تعمل أدوات أتمتة المستندات على إنشاء عقود خالية من الأخطاء عن طريق سحب المعلومات من الحقول والبنود المحددة مسبقًا، مما يقلل من احتمالية حدوث حالات عدم الاتساق.ويمكن ملاحظة أن أدوات الأتمتة تسهل المراجعة الشاملة للعقود من خلال فحص المستندات بشكل منهجي بحثًا عن الأخطاء أو التناقضات أو الانحرافات عن المعايير المحددة مسبقًا. تعمل عملية المراجعة الدقيقة هذه على تعزيز دقة المستندات القانونية. ومن ثم، يستخدم برنامج مراجعة العقود خوارزميات التعلم الآلي لتحديد المخاطر المحتملة والانحرافات عن البنود القياسية، مما يضمن إجراء تقييمات شاملة ودقيقة. إضافة إلى ذلك، تضمن عمليات التحقق التلقائية من الامتثال التزام المستندات القانونية بالمعايير التنظيمية والسياسات التنظيمية. وهذا يقلل من مخاطر عدم الامتثال والأخطاء القانونية، ويعزز وجود بيئة قانونية أكثر أمانًا وموثوقية.على نقيض من ذلك؛ قد تسبب أتمتة المهام القانونية العديد من التحديات والاعتبارات في أتمتة سير العمل القانوني. وإحدى القضايا القانونية الحيوية هي الآثار الأخلاقية؛ إن النشر المسؤول لأدوات التشغيل الآلي يثير مخاوف أخلاقية بشأن احتمال إساءة استخدام التكنولوجيا. فقد تفتقر القرارات التي تتخذها الأنظمة الآلية إلى الفهم الدقيق ولا تراعي الاعتبارات الأخلاقية المتأصلة في عملية صنع القرار البشري. ولذلك، فإن وضع مبادئ توجيهية أخلاقية وأطر تنظيمية لاستخدام الأتمتة في سير العمل القانوني أمر ضروري. إن تضمين هذه الانظمة خوارزميات شفافة وضمان المساءلة في عملية صنع القرار الآلي يمكن أن يعالج المخاوف الأخلاقية.هناك مشكلة أخرى وهي خصوصية البيانات، حيث تتضمن الأتمتة معالجة وتحليل بيانات قانونية خاصة بالموكلين، مما يثير المخاوف بشأن خصوصية البيانات. فيجب على المتخصصين القانونيين التأكد من حماية معلومات الموكلين الحساسة بشكل كافٍ طوال عملية الأتمتة. لهذا السبب؛ يعد تنفيذ تشفير قوي للبيانات، وضوابط الوصول، والامتثال للوائح حماية البيانات (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات)، ضروريًا. فالتواصل الشفاف مع الموكلين فيما يتعلق بممارسات التعامل مع البيانات يمكن أن يبني مزيدا من الثقة بين المحامي والموكلين.إضاقة إلى ذلك؛ تؤدي الطبيعة الرقمية لسير العمل القانوني الآلي إلى خطر اختراق البيانات، مما قد يعرض المعلومات القانونية السرية للخطر. وبالتالي، فإن إعطاء الأولوية لتدابير الأمن السيبراني، بما في ذلك جدران الحماية القوية، وعمليات التدقيق الأمني المنتظمة، وبروتوكولات التشفير، أمر بالغ الأهمية. ويؤدي الحفاظ على الامتثال لمعايير ولوائح الأمن إلى تعزيز أمان البيانات. وبصورة مماثلة؛ غالبًا ما تتضمن مسارات العمل القانونية التعامل مع المعلومات الحساسة الخاضعة للوائح المختلفة. ويصبح ضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية أمرًا بالغ الأهمية. ومن ثم، يجب أن تظل الفرق القانونية على اطلاع على التحديثات التنظيمية ومواءمة ممارسات الأتمتة مع الأطر القانونية ذات الصلة. ويعد إشراك الخبراء القانونيين في الامتثال للأمن السيبراني أمرًا حيويًا للتنقل في البيئات التنظيمية المعقدة.يكمن مستقبل الممارسة القانونية في التآزر بين الخبرة البشرية والأدوات الآلية، مما يعزز بيئة تعاونية تعمل على تحسين الكفاءة، وسيعمل التقدم المستمر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية على تحسين وتوسيع قدرات أدوات الأتمتة القانونية والخدمات القانونية. ويجب على المهنيين تبني عقلية التعلم المستمر للتكيف مع التقنيات المتطورة، وضمان الاستفادة من أدوات الأتمتة بشكل فعال. باختصار، تمثل أتمتة سير العمل القانوني لحظة محورية في تطور الممارسة القانونية. فعلى الرغم من وجود التحديات، فإن فوائد تعزيز الكفاءة والدقة وتوفير التكاليف تضع الأتمتة محفزا للتغيير الإيجابي داخل الصناعة القانونية. بينما يتنقل المتخصصون القانونيون في هذا المشهد الانتقالي، يعد التكامل الاستراتيجي لتقنيات الأتمتة بإعادة تعريف مستقبل الممارسة القانونية.