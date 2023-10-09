الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع الدولار والين نتيجة أعمال العنف في الشرق الأوسط

2023-10-09_06-37-22_644777
الدولار والين
ارتفع الدولار والين الياباني، الملاذان الآمنان، الاثنين، بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأميركي القوي دفعة أكبر للدولار.اضافة اعلان

وهوى الشيكل الإسرائيلي بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيكل.

وانخفض الشيكل في أحدث تعاملات بنحو 1.7 بالمئة إلى 3.9069 للدولار.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعدما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع، عقب ساعات من شن المسلحين هجوما مفاجئا في أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ 50 عاما.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8 بالمئة إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو بنحو 0.4 بالمئة إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض 0.31 بالمئة إلى 1.2194 دولار.

وخسر اليورو 0.32 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59 بالمئة إلى 0.6347 دولار أميركي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر.

اقرأ المزيد : 
كيف سينعكس التصعيد في غزة على أسعار النفط؟
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

9 دوافع رئيسية للاستثمار في الأمن السيبراني

منذ15 ساعة
1696590852540782400

خطوط أفق المدن وأثرها في التنمية

06 تشرين الأول 2023
1440x810_cmsv2_5034fe43-6f73-5b6c-8e33-1f29c073896b-5425424

كيف تحاول مصر التغلب على الاختناقات المرورية؟

29 أيلول 2023
العلم الأردني

الأمن السيبراني.. لماذا لم يعد ترفا؟

26 أيلول 2023
د. حمزه العكاليك

البنوك التقليدية في مواجهة عمالقة التكنولوجيا المالية.. نظره قانونية

25 أيلول 2023
القرصنة الرقمية

القرصنة الرقمية في الأردن.. الأسباب والآثار والحلول

20 أيلول 2023
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

نظرة على الواقع الحزبي!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أزمات الغرب والشمال.. أين مصلحتنا؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات | منذ16 ساعة
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات | منذ16 ساعة
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 