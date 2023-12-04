عدنان أحمد يوسف

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عدنان أحمد يوسفقامت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين من "إيجابية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا، بحسب قولها، إلى ضغوط الإنفاق التي سوف ترفع العجز المالي بصورة أكبر مما كانت تتوقعه الوكالة في السابق. ومع ذلك، فقد أبقت الوكالة تصنيف البلاد عند "B+/B" استنادا إلى توقعاتها بأن الحكومة ستنفذ إجراءات لخفض عجز ميزانيتها.وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وكالات التصنيف الائتماني بتعديل أو تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين استنادا إلى عوامل ومؤشرات قصيرة الأمد قد تتحسن في أي لحظة وليس استنادا إلى عوامل ومؤشرات طويلة الأمد.فنحن نعرف إن ميزانية البحرين حساسة لأسعار النفط لكون الإيرادات النفطية تمثل أكثر من 75 % من الميزانية، لكننا نعرف أيضا أن أسواق النفط مضطربة هذه الأيام نتيجة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لكن معظم التوقعات تشير إلى أن الأسعار سوف ترتفع خصوصا بعد إعلان أوبك بأن عددا من الدول الأعضاء، من بينهم المملكة العربية السعودية، سوف يجرون تخفيضات طوعية تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للحفاظ على استقرار السوق وذلك بالتزامن مع دخول موسم الشتاء أيضا حيث يرتفع الطلب على الطاقة.المؤشرات والعوامل البعيدة الأمد التي يجب على وكالات التصنيف الائتماني أخذها دوما بالاعتبار هو مسار اقتصاد البحرين على مدى العقود الماضية، حيث يشهد في بعض السنوات انخفاضا في معدلات النمو، لكنه يحافظ على نموه، كما أن سجله الائتماني، وهذا مهم جدا، نظيف تماما من أي تعسر أو تأخير في تسديد التزاماته، أي إن المستثمرين والدائنين لهم ثقة مطلقة في اقتصاد البحرين.كما أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني للنصف الأول من العام تدلل على سلامة أدائه، حيث تبين البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سجل خلال الربع الثاني من العام 2023 ارتفاعاً بنسبة 2.0 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وذكرت الوزارة في تقريرها أن الداعم لهذا الارتفاع هو نمو القطاع النفطي بنسبة 2.2 % بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.0 %. كما ساهمت القطاعات غير النفطية مساهمة كبيرة في دعم النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 82.9 % خلال الربع الثاني من العام 2023.كما يؤكد التقرير أن مساهمة قطاع المشروعات المالية في الناتج المحلي الإجمالي قد تصدرت القطاعات الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي بحوالي 17.3 %، وشهد القطاع نمواً بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، وسجلت مؤشرات القطاع أداء ملحوظاً كالقيمة الإجمالية لمعاملات نظام التحويلات المالية الإلكتروني (فوري+، فوري، فواتير) والتي نمت بنسبة 12.4 %، وهذا يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الصناعة المصرفية والمالية في النمو الاقتصادي.وبحسب التقرير، تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.3 مليار دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليبلغ رصيد الاستثمار 14.7 مليار دينار بحريني بزيادة وقدرها 13.9 %، على أساس سنوي. كما حافظت مملكة البحرين على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي، بحسب نتائج تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر وحلت في المرتبة 45 عالمياً من بين 165 دولة شملها التقرير.وعلى صعيد القطاع المصرفي، حققت 6 بنوك تجارية بحرينية أرباحاً تعتبر الأعلى في تاريخ البحرين عند 1.02 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بنحو 729 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2022، وبنسبة نمو تبلغ 41 %، وهو ما يعطي مؤشراً على قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.لذلك، وبالنظر إلى هذه المؤشرات والبيانات، فإننا واثقون تماما من أداء ومستقبل الاقتصاد الوطني، وأنه يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.