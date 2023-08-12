التفاعل بين القانون والاقتصاد الابتكاري: خريطة طريق

د. حمزه العكاليك

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يُعرف الابتكار على نطاق واسع بأنه محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والتقدم المجتمعي. فمع تزايد اعتماد الاقتصاديات على الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، يصبح فهم الجوانب القانونية لاقتصاديات الابتكار أمرا بالغ الأهمية. فالابتكار يعتبر محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي. ومع ذلك، فإن طبيعة الاختراعات التكنولوجية المعقدة تتطلب إطارا قانونيا متطورا بنفس القدر يمكن أن يتصدى بفعالية للتحديات الناشئة للعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية التي يقودها الابتكار.تعد الأطر القانونية المستقرة عنصرا أساسيا لتعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع ريادة الأعمال والتصدي للتحديات المحتملة الناشئة عن التقنيات التخريبية. فاقتصاد الابتكار هو فرع من فروع الاقتصاد يركز على دور الابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية. ويرتكز على كيف تسهم الأفكار والتقنيات والعمليات الجديدة في تحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل والتقدم الاقتصادي العام. وتتطلب اقتصاديات الابتكار، باعتبارها مجالا سريع التطور، إطارا قانونيا متطورا لتعزيز وتنظيم الطبيعة الديناميكية للابتكار. فالإطار القانوني هو العناصر الأساسية اللازمة لتطوير الاقتصاد الابتكاري، مع مراعاة الجوانب المتعددة الأوجه لاقتصاديات الابتكار.في جوهرها، تدرك اقتصاديات الابتكار أن الابتكار هو المحرك الرئيسي للقدرة التنافسية الاقتصادية والازدهار. ويؤكد على أهمية خلق بيئة تعزز الابتكار من خلال تعزيز البحث والتطوير، وريادة الأعمال، وخلق المعرفة. والأطر القانونية هي حجر الأساس لتعزيز الابتكار على المستويين الوطني والدولي. ويتعمق في سياسات مثل المنح البحثية والحوافز الضريبية وأنظمة براءات الاختراع وقوانين المنافسة والأطر التنظيمية التي تشجع الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير. صناعة التكنولوجيا العالية هي القطاع الأسرع نموا في الاقتصاد الإسرائيلي، مع أعلى إنتاجية وأهم مساهمة في الاقتصاد. حاليًا ، يعمل حوالي 14 % من الإسرائيليين في مهن تكنولوجية وغير تكنولوجية عالية التقنية. ففي عام 2022 ، استحوذ قطاع التكنولوجيا الفائقة على 18.1 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، مما يجعله أكبر قطاع من حيث الناتج الاقتصادي. فناتج قطاع التكنولوجيا الفائقة نما بأكثر من الضعف في غضون عقد من الزمن، حيث وصل الى 59.18 مليار دولار أميركي في عام 2022.أحد جوانب اقتصاديات الابتكار هو دراسة التطورات التكنولوجية. فهذا النوع من الاقتصاد يستكشف كيف تؤدي الاختراقات في العلوم والتكنولوجيا إلى تطوير منتجات وخدمات وصناعات جديدة. ويتضمن ذلك أهمية العوامل التي تؤثر على التقدم التكنولوجي مثل السياسات الحكومية، والاستثمار في البحث والتطوير، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. وتمثل التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain والتكنولوجيا الحيوية تحديات قانونية فريدة. وهذا يتطلب أطرا تنظيمية لمعالجة القضايا المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات والمسؤولية والأخلاق والسلامة في المجالات التكنولوجية الناشئة؛ جانب آخر هو فحص النظم الإيكولوجية للابتكار. لا يحدث الابتكار بمعزل عن محيطه بل ضمن شبكة معقدة من الجهات الفاعلة بما في ذلك الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية والوكالات الحكومية وأصحاب رأس المال الاستثماري والمستهلكين. وبالتالي، يلعب قانون المنافسة دورا حاسما في ضمان ظروف السوق العادلة للصناعات القائمة على الابتكار. فالقوانين تهدف الى مكافحة الاحتكار وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية المنافسة مع تشجيع الابتكار. كما يستكشف هذا النوع من الاقتصاد التحديات القانونية التي يطرحها اللاعبون المهيمنون في السوق والانتهاكات المحتملة لحقوق الملكية الفكرية.جانت آخر من جوانب هذا الاقتصاد النظر في دور رأس المال البشري في دفع الابتكار. فالقوى العاملة الماهرة ضرورية لتوليد أفكار جديدة وتنفيذها بفعالية. لذلك، فإن السياسات الحكومية المتعلقة ببرامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى تطوير قوة عاملة ذات مهارات عالية وقادرة على دفع الابتكار في مختلف القطاعات هي حجر الزاوية لبناء هذا النوع من الاقتصاد. وتتفاعل الجهات الفاعلة في اقتصاديات الابتكار مع بعضها البعض وتعتبر الأطر التنظيمية معيارا أساسيا لخلق بيئة مواتية للابتكار. كما أن ريادة الأعمال هي عنصر حيوي في اقتصاديات الابتكار لأنها تدفع لخلق فرص العمل وتعزز الابتكارات المدمرة. وعلية فالجوانب القانونية المتعلقة بتكوين الشركات الناشئة، وتمويل رأس المال الاستثماري، والتمويل الجماعي، والأطر التنظيمية هي جوهر دعم أنشطة ريادة الأعمال.بالإضافة إلى ذلك، تلعب حقوق الملكية الفكرية دورا محوريا في تحفيز الابتكار من خلال منح حقوق حصرية للمخترعين أو المبدعين. الأشكال المختلفة لحقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية والأسرار التجارية والتصاميم هي مظلة الابتكار لحماية الابتكارات مع تحقيق التوازن بين مكافأة المبتكرين وتعزيز وصول الجمهور إلى المعرفة.علاوة على ذلك، يسهل الاقتصاد الابتكاري نقل التكنولوجيا وتسويق الابتكارات عن طريق نقل المعرفة من المؤسسات البحثية إلى الجهات الفاعلة في الصناعة. فالآليات القانونية مثل اتفاقيات الترخيص، ومكاتب نقل التكنولوجيا (TTOs) ، ومجمعات البراءات التي تتيح نشر المعرفة بكفاءة مع حماية مصالح الملكية الفكرية، هي عنصر آخر ينبغي النظر فيه لبناء اقتصاد مبتكر.لذلك، فإن تطوير سياسة قانونية جيدة الصياغة لتنظيم التقنيات الابتكارية يتطلب دراسة متأنية لمختلف العوامل واطراف العلاقة المعنيين. فبتحديد غرض السياسة القانونية بوضوح. وتحديد ما إذا كان يهدف إلى تعزيز الابتكار، أو حماية السلامة العامة، أو ضمان الاستخدام الأخلاقي، أو تحقيق التوازن بين هذه الأهداف. بعد ذلك، يتم جمع معلومات شاملة حول التكنولوجيا المعنية وتأثيرها المحتمل على المجتمع والاقتصاد والأطر القانونية القائمة. ويجب دراسة السياسات المماثلة المطبقة في المحيط والدول المماثلة عالميا الأخرى لفهم نقاط القوة والضعف فيها.بعد ذلك، يعتبر التفاعل مع المعنيين مثل خبراء الصناعة ومطوري التكنولوجيا ومجموعات الدفاع عن المستهلك والمهنيين القانونيين والوكالات الحكومية من الأمور الاساسية لنجاح مثل هذه السياسات. فطلب مساهماتهم من خلال المشاورات وورش العمل وجلسات الاستماع العامة يعتبر أساسا لضمان فهم شامل لوجهات النظر المختلفة.كما أنه من الضروري إجراء تقييم شامل للمخاطر لتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة. كما يجب الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعلقة بالسلامة أو الأمن أو الخصوصية أو الأثر الاقتصادي أو الاستغناء عن الوظائف أو المخاوف البيئية أو أي عوامل أخرى ذات صلة. ومن ثم، يجي تحديد بوضوح نطاق السياسة من خلال تحديد التقنيات التنولوجية التي ستغطيها وأي قيود أو استثناءات محددة. فهذه الخطوة تساعد على تجنب الغموض وتضمن معالجة جميع الجوانب ذات الصلة. بناء على المخاطر المحددة ومدخلات أصحاب العلاقة، وعليه يتم إنشاء إطار تنظيمي يعالج هذه المخاوف بشكل فعال مع تعزيز الابتكار. وتحديد ما إذا كان من الممكن تكييف اللوائح الحالية أو إذا كان التشريع الجديد مطلوبا.بناء على الخطوات المذكورة أعلاه، يجب على السلطات تطوير آليات لضمان الامتثال للإطار التنظيمي. وقد يشمل ذلك متطلبات الترخيص لمطوري التكنولوجيا أو المشغلين، أو عمليات إصدار الشهادات للمنتجات أو الخدمات المقدمة باستخدام التقنيات التخريبية، أو عمليات التدقيق أو التفتيش المنتظمة لمراقبة الامتثال لمعايير السلامة أو الإرشادات الأخلاقية.وتتطلب هذه الآلية تقنية مراجعة لتقييم فعالية السياسة بشكل دوري وإجراء التعديلات اللازمة بناء على التطورات التكنولوجية أو الاحتياجات المجتمعية المتغيرة. وقد يشمل ذلك مشاورات منتظمة مع أصحاب المصلحة أو لجان الخبراء أو المراجعات التشريعية.نتيجة خريطة الطريق هي إنشاء وتنفيذ خطة تحدد الجداول الزمنية، والسلطات المسؤولة عن التنفيذ والإنفاذ، وتخصيص الموارد، وآليات التنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية المعنية. وتحدد هذه الخطة التحديات المحتملة في الموازنة بين الأطر القانونية وديناميكيات الابتكار سريعة التطور. كما تسلط الضوء على الاتجاهات الناشئة مثل نماذج الابتكار المفتوحة، وشبكات البحث التعاونية، والحاجة إلى استجابات تنظيمية رشيقة لمواكبة التطورات التكنولوجية.هناك العديد من الأمثلة الناجحة في مجال تكنولوجيا الابتكار مثل سنغافورة: يُشتهر الإطار القانوني لدولة المدينة بحماية الملكية الفكرية القوية، والإنفاذ الفعال للعقود، والبيئة التنظيمية الداعمة. فهذه العوامل ساهمت في ظهور سنغافورة كمركز عالمي للابتكار. أيضًا، الولايات المتحدة: فالنظام القانوني الأميركي لعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار من خلال قوانين الملكية الفكرية القوية، واللوائح الصديقة لرأس المال الاستثماري، والثقافة التي تشجع على المخاطرة. علاوة على ذلك، إستونيا: يسّر الإطار القانوني الرقمي لإستونيا تطوير حلول مبتكرة للحوكمة الإلكترونية، وتمكين الخدمات العامة الفعالة وجذب الاستثمار الأجنبي.بشكل عام ، توفر اقتصاديات الابتكار رؤى حول كيفية قيام الاقتصاديات بتسخير قوة الابتكار لتحقيق النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة. وتوفر لصانعي السياسات والشركات إطارا لفهم دوافع وديناميكيات الابتكار، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز التنمية التي يقودها الابتكار. وعليه يجب أن يكون الإطار القانوني مرنا بما يكفي لاستيعاب التطورات التكنولوجية السريعة مع التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة دون المساومة على الأهداف التنظيمية. ويجب مراقبة تنفيذ السياسات باستمرار لتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. وتقييم تأثيرها بانتظام على الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل أو الاستبدال، وحماية المستهلك، وما إلى ذلك، واتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في بناء اقتصاد جذاب ومبتكر.فالإطار القانوني الديناميكي يوفر لرواد الأعمال الأدوات والحوافز اللازمة للابتكار. فهو يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، ويسهل الوصول إلى رأس المال، ويعزز المنافسة العادلة، ويضع آليات لتسوية المنازعات من خلال خلق بيئة مواتية للابتكار، فهذه الأطر تجذب الاستثمار وتشجع ريادة الأعمال وتحفز النمو الاقتصادي. ويجب أن تستثمر الحكومات في بناء الخبرة القانونية لضمان التنفيذ الفعّال وإنفاذ القوانين المتعلقة بالابتكار.