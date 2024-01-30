السيادة على البيانات (1 - 2)

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د. حمزة العكاليكأدى الارتفاع الكبير في حلول الحوسبة السحابية والبرمجيات، كخدمة (SaaS)، إلى زيادة أهمية ومخاطر قضايا سيادة البيانات بالنسبة للمنظمين والشركات. تتضمن سيادة البيانات تفويضا خاصا بكل بلد ينص على أن البيانات تخضع لقوانين الدولة التي يتم جمعها منها أو معالجتها فيها ويجب أن تظل داخل حدودها. وتصر العديد من الدول، بما في ذلك روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وفيتنام، على تخزين بيانات مواطنيها على خوادم موجودة فعليا داخل حدود الدولة؛ حيث يرتكز هذا المطلب على الاعتقاد بأن حماية المعلومات الشخصية من سوء الاستخدام، يوجب حفظها ضمن نطاق الولاية القضائية للدولة، وهو ما تقتضيه مصلحة الحكومة والمواطنين. وقد ازدادت أهمية مثل هذه القوانين مع إدخال لوائح الخصوصية الجديدة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات.ومفهوم سيادة البيانات، يشمل جمع بيانات المواطنين وملكيتها وتطبيقها. ولإضفاء المزيد من التعقيد على الموقف، هناك سوء استخدام شائع لمصطلحين يستخدمان غالبا بالتبادل -إقامة البيانات وسيادة البيانات. وعلى الرغم من قابليتها للتبادل بشكل متكرر، إلا أنها تمتلك معاني قانونية مختلفة قليلاً. تشير إقامة البيانات إلى سيناريو تقوم فيه الشركة بتخزين بياناتها في موقع جغرافي محدد تفضله. على سبيل المثال، قد تقوم الشركة بفرض شرط إقامة البيانات للاستفادة من نظام ضريبي أكثر ملاءمة. وعلى العكس من ذلك، تتجاوز سيادة البيانات إقامة البيانات من خلال ليس فقط تخزين البيانات في مكان محدد، عادةً بسبب التفويضات التنظيمية ولكن أيضًا إخضاعها لقوانين البلد الذي توجد فيه فعليا. وعليه، تختلف إجراءات حماية الخصوصية والأمان لأصحاب البيانات بناء على موقع مراكز البيانات. وتفرض بعض البلدان تخزينا محليا للاستفادة من قوانين الخصوصية المحددة وتنظيم حركة البيانات خارج الدولة بشكل محكم. تاريخياً، احتفظ الأفراد والمؤسسات العامة في بلدانهم في المقام الأول بأغلبية البيانات الشخصية. ففي البداية، كانت البيانات عبارة عن سلعة يتعين على الباحثين طلب تخزينها وتحليلها رسميا. إلا أن الأنشطة اليومية المعاصرة أصبحت بمثابة مصادر مستمرة لجمع البيانات. وتقوم الكيانات التي تقدم "خدمات مجانية" ظاهريا بجمع بياناتنا لتصنيفها وتحليلها، مع عدم إدراك العديد من المستخدمين أنهم أنفسهم سلعة هذه الخدمات المجانية ظاهريا.ومما يزيد الأمور تعقيدا أن المستخدمين قد يجدون بياناتهم مخزنة في بلد ما، ويتم تحليلها في بلد آخر، ومن ثم بيعها للمعلنين على نطاق عالمي. وهذا يسلط الضوء على حاجة المستخدمين إلى الدعوة إلى لوائح واضحة تحكم تدفقات البيانات عبر الحدود، مع التركيز على الأساليب القابلة للتشغيل البيني على النهج القومي لحماية البيانات الشخصية، وهو ما يتوجب على الحكومة الأردنية النظر اليه بمزيد من الاهتمام؛ حيث يعد هذا الموضوع من أهم الجوانب التي تخص الاقتصاد الحديث والجوانب السيادية للدولة، خصوصاً فيما يتعلق بنوعية المعلومات التي يتم جمعها وتحليلها ومن ثم بيعها. ففي عالم نماذج الأعمال القائمة على البيانات، يؤكد الباحثون والمدافعون عن الحقوق الفردية، أن الشركات غالبا ما تستغل البيانات الشخصية للتأثير على المستخدمين، مما يشكل تهديدا للاستقلالية، والحقوق الفردية، وأنظمة الإدارة. وكثيرًا ما يفتقر المستخدمون إلى المعرفة حول مدة الاحتفاظ بالبيانات، ومدى البيانات الموجودة بالفعل في حوزة هذه الكيانات، والأغراض المحددة التي يتم استخدام بياناتهم من أجلها. وتعزز هذه الفجوة المعلوماتية أهمية وضع لوائح شفافة لتنظيم استخدام البيانات وضمان حماية المستخدم.تعد سيادة البيانات غير قابلة للتفاوض في الكثير من الدول، مثل الصين والهند، ويجب أن تكون ضمن اختصاص راسمي السياسات الوطنيين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي (EU) على استخدام البيانات الأوروبية لصالح الشركات الأوروبية وخلق القيمة داخل أوروبا. وفي كندا، أعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن عدم القدرة على ضمان السيادة الكاملة على البيانات المخزنة في الحوسبة السحابية، وخاصة بالنسبة للبيانات الحكومية الحساسة التي قد تخضع لقوانين أجنبية والكشف عنها لحكومات أخرى؛ حيث يقترح صناع السياسات في كندا حلولاً، مثل الحد من فئات معينة من البيانات المخزنة في السحابة، وتنفيذ تشفير البيانات، واستخدام العقود لتقييد الوصول إلى البيانات الحساسة للكنديين فقط.ويتطلب القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أن يتم تخزين جميع البيانات التي يتم جمعها عن المواطنين إما في الاتحاد الأوروبي، بحيث تخضع لقوانين الخصوصية الأوروبية، أو ضمن ولاية قضائية تتمتع بمستويات مماثلة من الحماية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينطبق على كل من مراقبي البيانات ومعالجي البيانات، لذا، سواء كانت الشركة تستخدم أو توفر خدمة الحوسبة السحابية تعالج بيانات المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فإنها تتأثر بشكل مباشر بمتطلبات حماية الخصوصية التي تفرضها أنظمة حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.ومن جانب آخر، تتبنى العديد من الشركات استراتيجيات الحوسبة السحابية المتعددة كإجراء وقائي ضد تقييد البائعين؛ حيث أنشأ كبار موردي الحوسبة السحابية العامة، مثل Microsoft وAWS وGoogle، مراكز بيانات سحابية بشكل استراتيجي في جميع أنحاء العالم لمعالجة المخاوف المتعلقة بسيادة البيانات. ومع ذلك، قد يكون لدى العديد من بائعي هذه الخدمة SaaS من المستويين الثاني والثالث خيارات محدودة لمراكز البيانات، ويعتمدون على مزود واحد مثل بائعي السحابة العامة الثلاثة الكبار. وللمنافسة في مجال سيادة البيانات، يجب على موفر خدمة الحوسبة السحابية SaaS تقديم مواقع متعددة لمراكز البيانات مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية أو تحديد الامتثال بشكل صريح للوائح سيادة البيانات المحددة بناءً على الموقع الجغرافي لمراكز البيانات.توجد أنواع مختلفة من المنصات، تخدم أغراضا مختلفة. وتعمل منصات المعاملات، المتمثلة في أمازون، وعلي بابا، وإير بي إن بي، وأوبر، وبايدو، على تسهيل التوفيق بين العرض والطلب. وتوفر منصات التكنولوجيا، مثل منصة برامج Microsoft ومتاجر التطبيقات التابعة لـGoogle وApple، بنية أساسية للآخرين للبناء عليها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم منصات مثل Alexa من Amazon وSamsung SmartThings بإنشاء اتصالات بين المستخدمين وأجهزتهم. وتعمل هذه المنصات على الاستفادة من تأثيرات الشبكة، حيث تؤدي زيادة مشاركة المستخدم إلى تعزيز قيمة النظام الأساسي لكل من المستخدمين والمستثمرين. وبالتالي، غالبًا ما يظل المستخدمون مخلصين للمنصات بسبب الرغبة في التواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل.وتستغل شركات المنصات عدم تناسق المعلومات، وتكتسب ميزة تنافسية عند بيع البيانات من خلال مراكمة معرفة واسعة حول عوامل السوق؛ حيث إن غموض أسواق البيانات، إلى جانب فهم الباحثين المحدود لديناميكيات العرض والطلب، يعمل على تمكين الشركات من تخزين البيانات المفرطة، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن عدم كفاية الخصوصية للمستخدمين. ويعتمد نموذج "الفريميوم"، الذي تتبناه العديد من المنصات على نطاق واسع، على الإعلانات لتحقيق الإيرادات؛ حيث يقدم خدمات مجانية مقابل البيانات الشخصية للمستخدمين. يجادل النقاد بأن هذا النموذج، المدفوع بالإعلانات والمحتوى المخصص، قد يسهم في انتشار المحتوى المثير للخلاف للحفاظ على تفاعل المستخدمين، وجذب المزيد من المعلنين وجمع المزيد من البيانات.في الختام، أدى الارتفاع الكبير في حلول الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS) إلى دفع سيادة البيانات إلى المقدمة، مما يطرح تحديات وفرصا أمام المنظمين والشركات على مستوى العالم. ويؤكد التفاعل المعقد بين إقامة البيانات وسيادة البيانات الحاجة إلى تنظيمات دقيقة في عصر حيث يتحول الأفراد، عن غير قصد في كثير من الأحيان، إلى سلع في عالم "الخدمات المجانية" ظاهريا. ومع تدفق البيانات عبر الحدود وتطور نماذج الأعمال، أصبحت الدعوة إلى فرض لوائح تنظيمية شفافة، وحماية المستخدم، وأساليب قابلة للتشغيل البيني أكثر إلحاحا. وسواء من خلال استراتيجيات السحابة المتعددة أو مواقع مراكز البيانات المتنوعة، يتطلب المشهد التنافسي الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية والامتثال الصريح للوائح سيادة البيانات. تؤكد الديناميكيات المتطورة لأنواع المنصات بشكل أكبر التوازن الدقيق بين مشاركة المستخدم وعوامل السوق ومخاوف الخصوصية، مما يستدعي استمرار التدقيق والوضوح التنظيمي.