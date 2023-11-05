الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المقاطعة: حقيقة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني

Boycott-Concept
المقاطعة
*تضال ملو العين

في ظل العصور الحديثة، شهد العالم ظاهرة المقاطعة تتصاعد بشكل ملحوظ. هذه الأفكار والحملات تعكس أنماطًا مختلفة من التعبير والرد على السياسات أو السلوكيات المحددة. يثور السؤال الأساسي: مَن يتحمل المسؤولية عن هذه الفكرة؟ وما هي الأسس الاقتصادية التي تدعم المقاطعة؟اضافة اعلان

هناك جوانب كثيرة يجب النظر إليها قبل السقوط في فخ المقاطعة. هل فعلًا الأشخاص الذين يشاركون في المقاطعة كانوا في الأصل زبائن للمنتجات التي يدعون لمقاطعتها، أم أنهم ينضمون للاتجاه العام ويسعون للتأثير وليس لأنهم كانوا من زبائن تلك المنتجات؟

تعتمد العلاقات الاقتصادية بين الوكالات العالمية والمملكة الأردنية على شروط تضمن عدم استخدام العلامات التجارية لأغراض سياسية أو حربية بل لأغراض إنسانية وخيرية، مما يسهم في العمل الإنساني والخدمات الخيرية.

تأثير المقاطعة ليس فقط على الشركات، بل يمتد أيضًا إلى الأفراد الذين يعملون في النظام الوظيفي، سواءً كانوا موظفين بدوام كامل أو عمال مؤقتين.

هل يُدرك المقاطع أن جميع مكونات المنتجات تحمل العلامة التجارية لصناعة أردنية وإنتاج أردني بمواصفات خاصة؟ وهل يدرك أن ترويج المقاطعة يستخدم أجهزة وسائط اجتماعية قد تكون جزءًا من المنتج المزعوم الذي يحث على مقاطعته؟

تجاوز هذا الأمر الجوانب الاقتصادية ليؤثر على خزينة الدولة والاقتصاد الوطني، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على العملية الاقتصادية العامة للبلاد.


هل يُدرك المُقاطع أن الاستثمار وحمايته هو واجب، وأن تكسير وتخريب الممتلكات يؤثر على الاقتصاد والاستثمار؟ وهل يعرف أنه يمكن أن يتم معاقبته قانونيًا بموجب القوانين الجزائية والإلكترونية؟

من الضروري التركيز على نشر الوعي والثقافة لتوحيد الصفوف من أجل الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، حيث تكون الحملات المقاطعة مضرة للمناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
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