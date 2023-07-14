الوصول إلى الطاقة الأساسية عالميا ما يزال متعثرا رغم فرص "المتجددة"

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واشنطن – خلص تقرير جديد صدر عن الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن العالم لا يتقدم على المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالطاقة بحلول العام 2030.ويصادف العام الحالي، منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. ويسعى الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، إلى ضمان الحصول على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة. ويشمل الهدف الوصول الشامل إلى الكهرباء والطهي النظيف، ومضاعفة المستويات غير المسبوقة في تحسين الكفاءة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة مصادر الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية. وسيكون لتحقيق هذا الهدف أثرا عميقا على صحة الناس ورفاههم، وهو ما سيساعد على حمايتهم من المخاطر البيئية والاجتماعية مثل تلوث الهواء، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية والخدمات الصحية الأولية.ومن المتوقع، أن تحفز أزمة الطاقة العالمية نشر مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة، ولا سيما أن العديد من السياسات الحكومية تشير إلى زيادة الاستثمار. ومع ذلك فإن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تشير إلى أن التدفقات المالية العامة الدولية الموجهة لدعم الطاقة النظيفة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تشهد تراجعا مستمرا منذ ما قبل جائحة "كوفيد 19"، وأن التمويل يوجه إلى عدد قليل من البلدان فقط. ولتحقيق غايات الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة وضمان استفادة الأفراد الكاملة من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يتيحها الانتقال إلى الطاقة المستدامة، من الضروري إجراء إصلاح هيكلي للمالية العامة الدولية وتحديد فرص جديدة لتدفق الاستثمارات.ويخلص التقرير أيضا، إلى أن تراكم الديون وارتفاع أسعار الطاقة يزيدان من قتامة التوقعات المتعلقة بالوصول الشامل إلى الطهي النظيف والكهرباء. وتقدر التوقعات الحالية أن 1.9 مليار شخص سيحرمون من الطهي النظيف، و660 مليون شخص سيحرمون من الكهرباء في العام 2030، إذا لم نتخذ المزيد من الإجراءات ونواصل الجهود الحالية.وستؤثر هذه الفجوات سلبا على صحة الفئات السكانية الأكثر ضعفا، وستسرع تغير المناخ. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت 3.2 مليون شخص كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن استخدام أنواع الوقود والتقنيات الملوثة التي تزيد من التعرض لمستويات سامة من تلوث الهواء المنزلي.أبرز نتائج التقرير- في العام 2010، كان 84 % من سكان العالم يستفيدون من الكهرباء. وارتفع هذا الرقم إلى 91 % في العام 2021، مما يعني أن أكثر من مليار شخص تمكنوا من الاستفادة من الكهرباء خلال تلك الفترة. ومع ذلك فقد تباطأت وتيرة نمو الوصول إلى الكهرباء في الثنائية 2019-2021 مقارنة بالثنائيات السابقة. وأسهمت الجهود المبذولة لتزويد الأرياف بالكهرباء في هذا التقدم، ولكن ما تزال هناك فوارق كبيرة داخل المناطق الحضرية.- في العام 2021، كان 567 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء، لا يستفيدون من الكهرباء، وهو ما يمثل أكثر من 80 % من سكان العالم الذين لا يستفيدون منها. وظل العجز في الوصول إلى الكهرباء في هذه المنطقة تقريبا على ما كان عليه في العام 2010.- ما يزال العالم بعيدا عن المسار الصحيح نحو تحقيق الوصول الشامل إلى الطهي النظيف بحلول العام 2030. وما يزال نحو 2.3 مليار شخص يستخدمون في الطهي أنواع وقود وتقنيات ملوثة، ومعظم هؤلاء يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا. ويعني استخدام الكتلة الأحيائية التقليدية أيضا، أن الأسر تنفق ما يصل إلى 40 ساعة في الأسبوع في جمع الحطب والطهي، مما يحرم النساء من السعي إلى العمل أو المشاركة في هيئات صنع القرار المحلية ويحرم الأطفال من الذهاب إلى المدارس.- شهدت نسبة استخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة في الاستهلاك العالمي ارتفاعا من 26.3 % في العام 2019 إلى 28.2 % في العام 2020، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ بدء تتبع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.- ما تزال الجهود المبذولة لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في التدفئة والنقل، والتي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع استهلاك الطاقة العالمي، بعيدة عن الغاية المتمثلة في تحقيق هدف الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية.- تحسنت كثافة الطاقة – وهي مقياس مقدار الطاقة التي يستخدمها الاقتصاد العالمي عن كل دولار من الناتج المحلي الإجمالي - من العام 2010 إلى العام 2020، بنسبة 1.8 % سنويا. وهذه نسبة أعلى من التحسن بنسبة 1.2 % مقارنة بالعقود السابقة.- ومع ذلك، فقد تباطأ معدل تحسن كثافة الطاقة في السنوات الأخيرة وانخفض إلى 0.6 % في العام 2020. وهذا يجعله أسوأ عام من حيث مستوى التحسن في كثافة الطاقة منذ الأزمة المالية العالمية، وإن كان ذلك يرجع إلى حد كبير إلى القيود المرتبطة بالجائحة، والتي قد تدل فقط على انتكاسة مؤقتة. ويجب أن يبلغ متوسط التحسينات السنوية من الآن وحتى العام 2030، ما نسبته 3.4 % لتحقيق الغايات 7-3 من أهداف التنمية المستدامة.- بلغت التدفقات المالية العامة الدولية الموجهة لدعم الطاقة النظيفة في البلدان النامية، 10.8 مليار دولار أميركي في العام 2021، أي أقل بنسبة 35 % من متوسط الفترة من 2010-2019، وحوالي 40 % فقط من ذروة العام 2017 البالغة 26.4 مليار دولار أميركي. وفي العام 2021، تلقى 19 بلدا 80 % من الالتزامات.وسيقدم التقرير إلى كبار صناع القرار في حدث إطلاق خاص يقام في 11 تموز (يوليو) الحالي، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، قبل مؤتمر القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة في أيلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك. ويحث معدو التقرير، المجتمع الدولي وواضعي السياسات على حماية المكاسب التي تحققت نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على التركيز الاستراتيجي على البلدان الضعيفة التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي، للوكالة الدولية للطاقة: "ما تزال أزمة الطاقة التي أشعل شرارتها غزو روسيا لأوكرانيا تؤثر تأثيرا عميقا على الناس في جميع أنحاء العالم. وقد أضر ارتفاع أسعار الطاقة بأشد الفئات ضعفا، ولا سيما في الاقتصادات النامية. وفي حين أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يمضي بوتيرة أسرع مما يعتقد الكثيرون، ما يزال هناك قدرا كبيرا من العمل المطلوب لتوفير وصول مستدام ومأمون وبأسعار معقولة إلى خدمات الطاقة الحديثة لمليارات الأشخاص الذين يعيشون بدونها. ويتوقف نجاح عمليات الانتقال في مجال الطاقة على السياسات الفعالة والابتكار التكنولوجي جنبا إلى جنب مع تعبئة رأس المال الاستثماري على نطاق واسع". ويجب على المجتمع الدولي الاستفادة من كل هذه الأدوات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد.من جهته، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "أظهرت الطاقة المتجددة التنافسية من حيث التكلفة مرة أخرى مرونة ملحوظة، لكن أفقر الناس في العالم ما يزالون غير قادرين إلى حد كبير على الاستفادة الكاملة منها. ولتحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة دون المساس بالأهداف المناخية، يجب علينا إحداث تغيير منهجي في طريقة عمل التعاون الدولي. ومن الأهمية بمكان أن توجه المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التدفقات المالية على نحو أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم لدعم نشر مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية المادية ذات الصلة".ستيفان شفاينفست، شعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة قال: "على الرغم من التقدم المحرز نحو تحقيق غايات الطاقة المستدامة في منتصف خطة العام 2030، يبدو أن تحقيق الهدف 7 أصعب مما كان عليه في العام 2015، ومن الضروري توسيع نطاق العمل إذا أردنا ضمان إتاحة طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع بحلول العام 2030. وما يزال الحصول على الكهرباء والطهي النظيف يظهران تفاوتات إقليمية كبيرة، وينبغي أن يكونا محور العمل لضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب". ويجب أن يصل الاستثمار إلى أقل البلدان نموا وأفريقيا جنوب الصحراء لضمان إحراز تقدم أكثر إنصافا نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة".بدوره، قال غوانغتشه تشن، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية: "على الرغم من التباطؤ الأخير في الوتيرة العالمية للتزويد بالكهرباء، فقد انخفض عدد الأشخاص المحرومين من الكهرباء بمقدار النصف تقريبا خلال العقد الماضي، من 1.1 مليار في العام 2010 إلى 675 مليون في العام 2021. ومع ذلك، يجب بذل جهود واتخاذ تدابير إضافية بشكل سريع، لضمان عدم تخلف أفقر الناس والذين يصعب الوصول إليهم عن الركب". وللوصول إلى حصول الجميع على الكهرباء بحلول العام 2030، يجب على مجتمع التنمية زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة ودعمالسياسات". -(البنك الدولي)