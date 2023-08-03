بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الأميركي: الإمبراطوريات تسقط ببطء

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فرح مراد *واشنطن- فاجأت وكالة فيتش الجميع في بداية شهر أب ( أغسطس) بقرارها خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تصنيف ممكن AAA إلى AA +. هذه هي المرة الأولى منذ ما يزيد قليلا على 10 سنوات التي قررت فيها وكالة تصنيف ثانية تخفيض مصداقية الديون الأميركية ، مما تسبب في حركات محدودة في السوق ولكن في نفس الوقت غضب كبير بين السلطات الأميركية. ما الذي يقف وراء قرار فيتش؟ هل ستقرر الوكالات الأخرى مراجعة تصنيفاتها؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للأسواق وهل يجب أن تخشى الدول الأخرى أيضا من المشكلات المحتملة؟وأصدرت فيتش تحذيرا في أيار(مايو) من هذا العام بأنه قد يكون هناك خفض في التصنيف الائتماني إذا لم تعالج الولايات المتحدة قضية سقف الديون. تم حل هذه المشكلة عن طريق رفع حد الدين حتى عام 2025 المتوقع ، لكنها لا تغير المشكلات التي كانت وكالة فيتش تركز عليها. أشارت المؤسسة إلى تدهور معايير الإدارة في الولايات المتحدة على مدى العشرين عاما الماضية، والقضايا المالية المحتملة في السنوات الثلاث المقبلة، والزيادة الهائلة في تكاليف الفائدة في السنوات الأخيرة. في عام 2020، بعد الضربة الأولى من الوباء، كانت تكلفة الفائدة السنوية على الديون الأميركية تزيد قليلا على 500 مليار دولار. الآن ما يقرب من 1 تريليون دولار، أي ما يقرب من ضعف ذلك!وقرار وكالة فيتش، بالطبع ، قوبل برفض السلطات الأميركية، ولا سيما وزيرة الخزانة جانيت يلين والرئيس جو بايدن. وأكدوا قوة الاقتصاد الأميركي، رغم أن التوقعات المتعلقة بالديون تشير إلى نموه من مستواه الحالي الذي يزيد قليلا على 100 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 200 % بحلول عام 2050!في عام 2011 ، فقدت الولايات المتحدة "تاجها" الثلاثي AAA. وذلك عندما قررت S&P خفض التصنيف، ولم ترفعه منذ ذلك الحين. كان هذا نوعا من الإنجاز. أصبحت الولايات المتحدة فجأة غير خالية من المخاطر. كتبت صحيفة فاينانشيال تايمز أن قرار ستاندرد آند بورز سلط الضوء على ضعف المركز المالي لأقوى دولة في العالم. في هذه الأثناء، عرضت مجلة تايم جورج واشنطن بعين سوداء على الغلاف ، وكان عنوان الغلاف هو "الانحطاط الأميركي العظيم". كان رد فعل السوق هو هزة في سوق الأسهم، على الرغم من أنه يجب تذكر السياق - خاصة المشاكل المالية في أوروبا والمخاوف من تفكك منطقة اليورو. لكن سوق الديون تجاهلت هذا التحذير إلى حد كبير، بل ارتفعت أسعار السندات! كان هذا مرتبطا بتدفقات رأس المال إلى الملاذات الآمنة، وعلى الرغم من خفض التصنيف الائتماني ، ما يزال الدين الأميركي يعتبر من أكثر الديون أمانا في العالم. استفاد الذهب بشكل كبير، حيث وصلت أسعاره إلى مستويات قياسية في ذلك الوقت.من الواضح أن حالة الاقتصاد كانت مختلفة في ذلك الوقت. كانت أسعار الفائدة ما تزال عند الصفر، وكان الاحتياطي الفيدرالي بين برنامج شراء الأصول (التسهيل الكمي) وآخر. بالإضافة إلى ذلك، كانت أزمة الديون الأوروبية مستمرة، مما أثر بشكل إيجابي على الأصول الأميركية، وفي النهاية ، ارتفع مؤشر S&P 500 الأميركي بنحو 20 % في غضون 12 شهرا من قرار S&P.يتفاعل السوق دائما بعنف في المرة الأولى. عندما يحدث شيء ما للمرة الثانية أو الثالثة أو اللاحقة ، فإن رد فعل السوق لم يعد عنيفا. علاوة على ذلك ، أظهر الوضع في عام 2011 أن تكلفة تكبد الديون الجديدة في الولايات المتحدة لم ترتفع بشكل أساسي ، وحدث رد فعل أكثر أهمية في أسواق الأسهم أو العملات أو السلع. إذن، هل لدينا أي سبب يدعو للقلق الآن؟هل تصنيف التخفيضات في البلدان الأخرى مهم؟هناك بعض الاقتصادات التي لم تنخفض أبدا من تصنيف AAA الثلاثي ، بما في ذلك أستراليا أو السويد أو ألمانيا. من ناحية أخرى ، كانت هناك تغييرات سلبية في التصنيف في التاريخ الحديث بسبب عوامل مختلفة. في حالة كندا ، كانت هناك زيادة كبيرة في الإنفاق وبالتالي الديون خلال جائحة Covid-19 ، بينما بالنسبة للمملكة المتحدة، كانت مرتبطة باستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، اتضح أنه في غضون بضع عشرات من الجلسات بعد خفض التصنيف ، لم نلاحظ أي تأثير سلبي ؛ في كثير من الأحيان ، اكتسبت هذه السندات! بالطبع ، لا نريد أن نقول إن تخفيض التصنيف يعد إيجابيا للجهة المصدرة. ومع ذلك ، فإن مثل هذه القرارات غالبا ما تعكس فقط تغييرات تدريجية ويعاملها المستثمرون كنوع من التأكيد بدلا من كونها معلومة جديدة "صادمة".وأظهرت فيتش في قرارها الأساس المنطقي أن إدارة السياسة المالية قد تدهورت بشكل كبير على مدار العشرين عامًا الماضية. حدثت مثل هذه التحذيرات بالفعل في عام 2011 من S&P ، كما اقترحت Moody’s في أيار الماضي أنها قد تتخذ قرارا بشأن مثل هذه الخطوة. الجدير بالذكر أن السياسة الاستثمارية لبعض الصناديق تدل على أنه لا يمكن استثمار الأموال إلا في أكثر الديون أمانا والتي تملك تصنيف AAA. إذن ، بصفتهم لجان استثمار، ينتبهون إلى التصنيف السائد ، ومن هذا المنظور، قد يبدو أن قرار فيتش هو المفتاح ، لأن التصنيف السائد للولايات المتحدة ليس AAA بل AA +. ومع ذلك ، هناك "مشكلة". سوق الدين الأميركي الحالي أكبر بخمس مرات تقريبا من إجمالي السوق لجميع جهات الإصدار الحكومية الأخرى بتصنيف AAA من جميع الوكالات وما يقرب من أربعة أضعاف البلدان التي لديها تصنيف AAA سائد. إذن ، أين ستذهب الأموال من الديون الأميركية إذا أريد نقلها؟ حتى لو لم يكن لديون الولايات المتحدة وضع خاص لمؤسسة معينة (وهذا هو الحال غالبا) ، فسيكون من الأسهل تغيير الأحكام بدلا من ترك السندات الأميركية بالفعل. بالمناسبة ، تعني هذه الحقيقة أيضا أن ديون الحكومات التي احتفظت بـ AAA قد يتم تقييمها بشكل خاص من قبل المستثمرين (حيث لم يتبق منها سوى القليل).ما هي أهمية قرار فيتش؟الإمبراطوريات تسقط ببطء. قد لا يؤدي قرار فيتش حاليا إلى تحركات كبيرة في السوق، وحتى تلك التي نراها هي نتيجة لحظة مفاجئة ظهرت فيها، وليس السبب وراءها. ومع ذلك ، فهو نوع من ختم عدم القبول للسياسة الاقتصادية الأميركية. هل ستواجه واشنطن على الفور مشكلة في تمويل العجز؟ بالطبع لا. هل سيفقد الدولار مكانته كعملة احتياطية من خلال وكالة فيتش؟ هذا بالتأكيد لن يحدث لسنوات عديدة. يجب أن ينظر إلى القرار على أنه إشارة تحذير من أنه بدون تغييرات، فإن الهيمنة المالية للولايات المتحدة ستنخفض. قد يكون هذا هو الحال مع السياسة الاقتصادية السليمة في مواجهة المنافسة المتزايدة من آسيا. من ناحية أخرى ، تشير فيتش إلى المخاطر التي يمكن أن تسرع من تمرير عصا القيادة. هذه هي الطريقة التي نعتقد أنه ينبغي النظر بها إلى هذا القرار.*خبيرة تحليل الأسواق لدى XTB MENA