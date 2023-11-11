تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة ومنحه نظرة "مستقرة" رغم الاضطرابات

يوسف محمد ضمرة

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بعد تخفيض التصنيف الائتماني لكل من أميركا ودولة الاحتلال بالإضافة لمصر الشقيقة، نجح الأردن بتثبيت تصنيفه من وكالة فيتش أمس.وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "BB-" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".وبحسب الأدبيات الاقتصادية، فإن "التصنيف الائتماني (Credit Rating)" ذلك المصطلح الذي كثيرًا ما يتردد إشارة إلى التراجع (الخفض) أو التقدم أو التثبيت لترتيب أو تصنيف دولة تحديدا يأتي بناءً على تقييم وتحليل تصدره إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية التي ربما تكرر ذكر بعضها في الآونة الأخيرة.يُظهر التصنيف الائتماني القوة المالية لمنظمة أو حكومة دولة ما، ولذا تضعه جهات الإقراض في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بشأن منح تمويل أو قرض، حيث تعد القدرة على سداد أقساط القروض وفوائدها للجهات المقرضة دليلا على الملاءة أو الجدارة الائتمانية، التي تنعكس بشكل إيجابي على درجة التصنيف الائتماني وما يتبعها من إجراءات مثل خفض تكلفة الدين أو الفائدة على القروض وغيرها، كما يوفر التصنيف أيضًا للمستثمر الذي يعتزم ضخ أموال في أنشطة أو أعمال تخص الدولة أو الجهة المقترضة، مؤشرًا حول قدرتها المالية ومدى التزامها تجاه سداد الديون خلال مواعيد الاستحقاق دون تعثر.وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس "أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي يمثل شهادة على منعة الاقتصاد الأردني. وكما أكد على الاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالطبقة الوسطى ودون رفع العبء الضريبي على المواطن".ووكالات التصنيف الائتماني الأكبر عالميًا "موديز لخدمة المستثمرين والتصنيف الائتماني Moody’s Investors Service"، و"ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s"، و"فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings"، تمثل تلك الأسماء الثلاثة كبرى وكالات (شركات) التصنيف الائتماني على مستوى العالم الذي يضم نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني تعمل في 32 دولة لكن تلك الوكالات الثلاثة التي مقرها الولايات المتحدة هي الأشهر، بجانب وكالة رابعة لم تحظ بنفس الشهرة وهي "وكالة داغونغ Dagong" التي يقع مقرها في بكين.وعادة ما تقوم وكالات التصنيف الائتماني تزامنًا مع بدء النزاعات العسكرية وتفاقم الصراع بين الدول بإصدار توقعاتها، وتم أمس خفض وكالة التصنيف الدولية "موديز" توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي.كما قامت "فيتش" بتخفيض تصنيف مصر والتحذير من تداعيات الحرب التي تنفذها دولة الاحتلال على غزة، لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "بي -" (B-) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي، وعدلت وكالة التصنيف الائتماني أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة".كما لم تنج دولة الاحتلال لأول مرة في تاريخها المشؤوم، من تخفيض موديز لها مما سيرفع الكلفة عليها في الاقتراض من الخارج، ويعد هذا التخفيض بمثابة الصفعة لها، وتكمن أهميته بأنه رغم كل الحروب التي خاضتها لم يتم خفض تصنيفها.وعزت الوكالة تثبيت التصنيف نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الفترة الماضية وقدرة الأردن على الوصول لمصادر التمويل المحلي والخارجي والدعم الدولي الذي يحظى به في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة الى حجم السيولة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في الأردن.وعلى صعيد المالية العامة فقد أشارت الوكالة الى استمرار استدامة مؤشرات المالية العامة نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث توقعت الوكالة أن ينخفض عجز الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي للإيرادات المحلية وضبط الإنفاق العام مقارنة مع 2.7 % في عام 2022.وعلى صعيد آخر، أشارت الوكالة إلى نجاح الأردن في إنهاء المراجعة السابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وعلى توصل الأردن بنجاح لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمه اجمالية تصل إلى 1,2 مليار دولار يشكلان مؤشرا على التزام الأردن بتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.من جهته، أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة "فيتش" يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني في التعامل مع التحديات المختلفة واحتوائها والاستجابة لها بمرونة وفعالية عاليتين، مدعوماً بالالتزام القوي من قبل المملكة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.وأكد الشركس أن تزامن هذا التثبيت مع نجاح الأردن في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، يبعث برسالة قوية تؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة، مدعوماً ببيئة الاستقرار النقدي والمصرفي التي يتمتع بها الأردن، والنجاح في احتواء معدلات التضخم عند مستويات حول 2 % حاليا ، والمحافظة على كفاية الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي تبلغ حاليا 17.4 مليار دينار، واستمرار الانخفاض في معدل الدولرة لتصل حالياً إلى 18.3 %، هذا إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال. مؤكداً أن هذا التصنيف يعزز من أهداف المملكة في توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.ووفقا لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي فان رودن عقب "توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج اقتصادي جديد بموجب ترتيبات مدتها أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد": "إن البرنامج الحالي ساعد الأردن على تعزيز منعته الاقتصادية، وتمكينه من تحمل الصدمات المتعاقبة، إلا أن البيئة الخارجية لا تزال صعبة. فالتوترات العالمية والإقليمية مرتفعة، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول كما أن النمو العالمي يتوزع بشكل غير متساوٍ. وأضاف "يشكل العنف في غزة وإسرائيل تحديًا آخر على منطقة الشرق الأوسط ويمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني. إلا أنه ما لم يحدث تصعيد كبير، فإن الاقتصاد الأردني قادر على التغلب على هذه الصدمة، بدعم قوي من شركائه الدوليين. ومن شأن برنامج لتسهيل الصندوق الممدد الجديد أن يعزز من منعة الأردن ويساعده على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الجديدة".وأكد رودن "من المتوقع أن يقيد الصراع الحالي نسبة النمو، بحيث لا تتجاوز 2.6 % في 2024، في حين من المتوقع أن يتقلص الحساب الجاري أقل مما كان متوقعا في وقت سابق، إلى 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأن السياسات الاقتصادية الحكيمة والدعم الدولي القوي سيحافظ على مستوى قوي من الاحتياطيات. إلا أن التوقعات ستسوء في حالة تصاعد الصراع.وأشار إلى "أن السياسات التي يقوم عليها برنامج تسهيل الصندوق الممدد EFF الجديد مستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. والهدف من ذلك هو تسريع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط لمعالجة الارتفاع المستمر في البطالة، مع ضمان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي. وستواصل السلطات إعادة بناء هوامش مالية وقائية وتلك الخاصة بالاحتياطيات الأجنبية، وكذلك إنشاء قطاع خاص أكثر ديناميكية قادر على خلق المزيد من فرص العمل.وشدد رودن بأنه "سوف ترتكز السياسة المالية في إطار البرنامج الجديد على وضع الدين العام على مسار انخفاض ثابت، لخفض الدين العام إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ولتحقيق ذلك، وتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في خفض عجز الموازنة في السنوات القليلة الماضية، سيواصل الأردن تطبيق السياسات والإصلاحات المالية الحكيمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى سياسات الضبط المالي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتشديد على رفع كفاءة الإنفاق، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم النمو".كما أكد رودن بأن "سياسات البنك المركزي الأردني ستسمر باستهداف المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي. وستواصل السياسة النقدية في الاعتماد على التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأميركي. وقد خدم هذا الربط الأردن بشكل جيد عبر توفير ركيزة اسمية جديرة بالثقة. وفي ظل توجيهات البنك المركزي الأردني الحصيفة، يبقى القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة والسيولة وبرأس مال جيد، كما نجح الأردن في الخروج من القائمة الرمادية لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF)" .