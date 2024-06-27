تزايد انعدام الأمن الغذائي

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واشنطن- ما يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ حيث شهدت 59.1 % من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5 % (أعلى بواقع نقطتين مئويتين منذ آخر تحديث في 25 نيسان/ أبريل 2024)، و63 % من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية)، و31 % من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بواقع نقطتين مئويتين)، و14.5 % من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بنسبة 1.8 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 53 % من 166 بلداً تتوفر عنها البيانات.ومنذ آخر تحديث في 25 نيسان (أبريل) 2024، أُغلق مؤشرا أسعار الزراعة والحبوب على ارتفاع بنسبتي 1 % و6 % على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الصادرات على انخفاض بنسبة 4 %. ومن بين أسعار الحبوب، أغلقت أسعار الذرة والقمح على ارتفاع بنسبتي 4 % و21 % على التوالي، في حين أغلقت أسعار الأرز على انخفاض بواقع 1 %. وعلى أساس سنوي مقارن، شهدت أسعار الذرة انخفاضاً بواقع 21 %، وارتفعت أسعار القمح بواقع %7، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة %20. وبالمقارنة مع شهر كانون الثاني (يناير) 2020، شهدت أسعار الذرة ارتفاعاً بنسبة 19 %، وأسعار القمح بنسبة 24 %، وأسعار الأرز بنسبة 46 %. (انظر بيانات "النشرة الوردية pink sheet" الخاصة بمؤشرات أسعار السلع الأولية الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهرياً).ويبرز أحدث عدد من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية التي يصدرها البنك الدولي، ونُشر في أواخر نيسان (أبريل) 2024، التطورات المهمة والتوقعات المستقبلية في أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم. وفي أوائل نيسان (أبريل)، تراجع مؤشر أسعار الغذاء إلى مستوى أقل من 9 % عما كان عليه قبل عام بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 4 % في الربع الأول من العام الحالي. وسجلت الحبوب والزيوت والطحين والمكونات الفرعية الأخرى للأغذية انخفاضاً تراوح بين 2 % و5 %.وشهدت أسعار الذرة انخفاضاً بنحو 11 %، وأسعار القمح بنسبة 4 %، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام. ويرجع هذا الانخفاض إلى الأسعار التنافسية من منطقة البحر الأسود، وزيادة الإنتاج لدى كبار المصدرين، والآفاق المتفائلة للموسم المقبل؛ حيث يتوقع وصول الإنتاج العالمي من الذرة إلى مستويات قياسية. وارتفعت أسعار الأرز بنحو 4 % خلال الفترة نفسها، لترتفع بنسبة 28 % على أساس سنوي مقارن بسبب المخاوف بشأن الإمدادات في البلدان المصدرة الرئيسية واستمرار القيود التي تفرضها الهند على تصديره.ويحدد تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً بعنوان "وصفة لكوكب صالح للعيش فيه: تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في منظومة الأغذية الزراعية" إطاراً إستراتيجياً لمعالجة الانبعاثات الناشئة عن الأغذية الزراعية مع ضمان الأمن الغذائي للنمو المتزايد في عدد سكان العالم. ووفقاً لهذا التقرير، فإن النظام العالمي للأغذية الزراعية يسهم بنحو ثلث إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن فوائد الاستثمار في الحد من انبعاثات الأغذية الزراعية لا تقتصر على الجوانب البيئية فحسب، بل على الجوانب الاقتصادية أيضاً.وتشير التقديرات إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية بمقدار 18 ضعفاً لتصل إلى 260 مليار دولار سنوياً لخفض انبعاثات الأغذية الزراعية الحالية بمقدار النصف بحلول العام 2030 ووضع العالم على المسار الصحيح للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول العام 2050، لكن المنافع الصحية والاقتصادية والبيئية قد تصل إلى 4.3 تريليون دولار في العام 2030، وهو ما يمثل عائداً بواقع 16 إلى 1 على تكاليف الاستثمار. ويحدد التقرير أيضاً فرصاً مميزة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيدين الوطني والعالمي.ويبرز تقرير السياسات الغذائية العالمية للعام 2024، الذي أصدره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية خلال الأسبوع الحالي، أهمية النظم الغذائية الصحية المستدامة، كما يقدم توصيات تستند إلى الأدلة والشواهد بشأن السبل التي يمكن أن تجعل الأطعمة التي تشكل مكونات هذه الأنظمة الغذائية متاحة ومقبولة وسهلة المنال وميسورة التكلفة، جنباً إلى جنب مع مراعاة الآثار البيئية. ووفقاً لما أورده التقرير، فإن معدلات التقدم المحرز في الحد من نقص التغذية وأوجه نقص المغذيات الدقيقة قد تراجعت في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، في حين شهدت معدلات زيادة الوزن والسمنة ارتفاعاً كبيراً وسريعاً في جميع أنحاء العالم.ويستند التقرير إلى إطار شامل لأنظمة الغذاء للتوصية باتخاذ إجراءات ذات أثر تحويلي، ومنها التصدي للتحديات على جانب الطلب، مثل القدرة على تحمل التكاليف وتفضيلات المستهلكين، إلى جانب تحسين البيئات الغذائية وحل المشكلات على جانب العرض من أجل زيادة مستويات توافر الأطعمة المغذية.جدير بالذكر أن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لأسباب عدة، منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار. وحتى 28 أيار (مايو) 2024، قام 16 بلداً بتطبيق 22 قراراً تحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 15 إجراء مقيداً للصادرات.وفي أيار (مايو) 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار، منها 22 مليار دولار قروضا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشاريع القائمة.وتمتد محفظة مشاريع الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل، مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44 % ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53 % من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة.-(البنك الدولي)