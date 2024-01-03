تكنولوجيا الحوسبة السحابية بين إمكانات هائلة وإشكاليات قانونية

د. حمزه العكاليك

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برزت الحوسبة السحابية كقوة تحويلية في مشهد الأعمال الحديث فمن خلال توفير الوصول عند الطلب إلى موارد وخدمات الحوسبة، فقد أحدثت ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما يسمح لها بأن تكون أكثر مرونة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. وتتضمن تكنولوجيا الحوسبة السحابية بشكل أساسي تقديم خدمات الحوسبة، مثل الخوادم والتخزين وقواعد البيانات والشبكات والبرمجيات والتحليلات والاستخبارات، عبر الإنترنت. وبدلاً من امتلاك وصيانة البنية التحتية المادية الخاصة بها من قبل قطاع الاعمال، يمكن للشركات الوصول إلى هذه الموارد حسب وعند الحاجة، من أي مكان في العالم.وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الخدمات السحابية: البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والنظام الأساسي كخدمة (PaaS)، والبرمجيات كخدمة (SaaS).. وهناك بعض المزايا الرئيسية للاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية مثل: توفير التكاليف: فاستخدام هذا النوع من التكنولوجيا؛ يمكن للأعمال التخلص من الحاجة إلى الاستثمار المسبق في الأجهزة والبرامج، وتقليل تكاليف إدارة تكنولوجيا المعلومات المستمرة وتوفير التوسع المرن لمطابقة احتياجات الأعمال المتغيرة. كما يمكن للأعمال التجارية زيادة المرونة وقابلية التوسع؛ حيث يمكن للشركات نشر تطبيقات وخدمات جديدة بسرعة دون الحاجة إلى عمليات شراء طويلة، وتوسيع نطاق الموارد بسهولة لأعلى أو لأسفل الترتيب الهرمي وذلك لتلبية الطلب المتغير وتمكين التعاون والوصول إلى البيانات من أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، يعد تحسين الأمان والموثوقية أحد الاحتياجات الحيوية لهذا النوع من التكنولوجيا حيث يوفر مقدمو الخدمات السحابية مستوى أعلى من الأمان وحماية البيانات مما يمكن أن تحققه معظم الشركات بمفردها، كما أن هذه التكنولوجيا تقدم تحديثات وصيانة آلية ومنتظمة لضمان الأداء الأمثل والأمن.علاوة على ذلك، فإن هذه التقنية قادرة على تعزيز الإنتاجية والتعاون حيث تسمح التطبيقات والخدمات المستندة إلى الحوسبة السحابة للموظفين بالعمل من أي مكان وفي أي وقت، كما أنها تسمح بالوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وأدوات التعاون تعمل على تحسين إنتاجية الفريق وتبسيط سير العمل والعمليات الآلية مما يقلل العبء الإداري. علاوة على ذلك، يمكن أن تشجع الابتكار والتنافسية: فهي تفتح فرصًا جديدة للابتكار ونمو الأعمال، كما يمكن للشركات الوصول إلى أدوات وتقنيات قوية كانت بعيدة المنال في السابق وتسمح للشركات بالتكيف والاستجابة لظروف السوق المتغيرة بشكل أسرع. ومما لا شك فيه أنها صديقة للبيئة؛ حيث يمكن للحوسبة السحابية أن تساعد الشركات على تقليل تأثيرها البيئي من خلال تعزيز استخدام الموارد وإلغاء الحاجة إلى البنية التحتية المادية.وهناك العديد من الأمثلة على التطبيقات السحابية للشركات مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات إنتاجية المكاتب (Gmail وMicrosoft Office 365) وتطبيقات إدارة علاقات العملاء وخدمة العملاء مثل Salesforce وZendesk وبرامج المحاسبة والمالية: FreshBooks وQuickBooks Onlineإلا أنه من جانب آخر، ففي حين أن الحوسبة السحابية تقدم فوائد لا يمكن إنكارها للشركات، فإنها تقدم أيضًا مجموعة جديدة من الاعتبارات والمخاوف القانونية. ويعد فهم هذه الآثار المحتملة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات للتخفيف من المخاطر وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.أحد المخاوف القانونية الرئيسية هو التهديد بانتهاك البيانات: يتحمل مقدمو الخدمات السحابية مسؤولية حماية البيانات المخزنة على خوادمهم، ولكن يقع على عاتق الشركات أيضًا واجب حماية المعلومات الحساسة. ويجب على الشركات التأكد من الامتثال لقوانين حماية البيانات مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، والتي تفرض متطلبات تخزين البيانات والوصول إليها وإخطار الانتهاك. كما أن مكان إقامة البيانات والاختصاص القضائي هو مصدر قلق قانوني آخر حيث تحتاج الشركات إلى فهم مكان تخزين بياناتها ومعالجتها بواسطة موفر الحوسبة السحابة. ويمكن أن تكون لذلك آثار قانونية تتعلق بسيادة البيانات، والوصول إلى جهات إنفاذ القانون، ونقل البيانات الدولية.علاوة على ذلك، تعد الملكية الفكرية مصدر قلق آخر من وجهة نظر ممارسي القانون حيث تثير مسألة ملكية البيانات؛ يجب أن تحدد الاتفاقيات مع موفري الخدمات السحابية بوضوح الملكية وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبيانات. وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة لمعلومات الملكية والأسرار التجارية. كما يعد ترخيص البرامج أيضًا مشكلة قانونية مهمة أخرى حيث غالبًا ما تستخدم البرامج المستندة إلى الحوسبة السحابة نماذج ترخيص معقدة. وتحتاج الشركات إلى التأكد من الحصول على التراخيص المناسبة والحفاظ عليها لتجنب انتهاك حقوق الطبع والنشر.بالإضافة إلى كل ما سبق، فان المشكلات التعاقدية مثل اتفاقيات مستوى الخدمة تعتبر مشكله قانونية اخرى فهذه الاتفاقيات (SLAs): تحدد مستوى الخدمة وضمانات أداء الخدمة والعلاجات لانتهاكات الخدمة. فيجب على الشركات مراجعة اتفاقيات مستوى الخدمة بعناية للتأكد من أنها تلبي احتياجاتها وتوقعاتها. بالإضافة إلى ذلك، يعد الإنهاء وإمكانية نقل البيانات مصدر قلق آخر حيث يجب أن تحدد اتفاقيات الخدمة السحابية بوضوح إجراءات الإنهاء وخيارات إمكانية نقل البيانات. وتحتاج الشركات إلى فهم كيفية استرداد بياناتها في حالة إنهاء الخدمة أو ترحيل مقدم الخدمة. وعلى نفس المنوال، يعد الامتثال التنظيمي موضوعًا مهمًا آخر الآن، حيث يجب على الشركات توخي الحذر بشأن نقطتين اساسييتين وهما؛ اللوائح الخاصة بالصناعة لأنها قد تواجه متطلبات تنظيمية إضافية تتعلق بأمن البيانات والخصوصية والامتثال. وثانيًا، الاكتشاف الإلكتروني والحجز القانوني: فالشركات تحتاج إلى اتخاذ إجراءات للامتثال لطلبات الاكتشاف القانوني وضمان الحفاظ على البيانات ذات الصلة.كذلك تعد مخاطر الطرف الثالث ( التعاقد من الباطن) مصدر قلق قانوني آخر حيث تواجه الشركات مشكلات قانونية مع مقدمي الخدمات السحابية من وجهتي نظر فأولاً؛ المقاولون من الباطن: غالبًا ما يتعاقد موفرو الخدمات السحابية من الباطن مع شركات أخرى. يجب على الشركات أن تفهم مسؤوليتها القانونية عن أي انتهاكات للبيانات أو حوادث أمنية تتعلق بالمقاولين من الباطن. ثانيًا، تقييد البائع: يجب على الشركات تجنب الاعتماد بشكل مفرط على مزود سحابي واحد، لأن هذا قد يجعل من الصعب تبديل مقدمي الخدمات في المستقبل.بالنظر الى كل الفوائد والمخاوف، الا ان المهم هو كيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا؛ فهناك العديد من الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتقليل المشكلات القانونية والفنية وتعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية فأولاً، يجب بذل العناية الواجبة: فقبل الدخول في اتفاقية خدمة سحابية، يجب على الشركات إجراء تحقيق شامل في ممارسات الأمان الخاصة بموفر الخدمة، وتاريخ الامتثال، والسمعة . وثانيًا، التفاوض على العقود: يجب على الشركات التفاوض على اتفاقيات الخدمة السحابية بشروط واضحة وشاملة تلبي احتياجاتها واهتماماتها المحددة. وثالثًا، تنفيذ الإجراءات الأمنية: يجب على الشركات تنفيذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية بياناتها المخزنة في الحوسبة السحابة، مثل التشفير وضوابط الوصول. رابعاً، مراقبة وتدقيق خدمات الحوسبة السحابية: فيجب على الشركات مراقبة وتدقيق اجراءات مقدمي خدمات الحوسبة السحابية بشكل منتظم لضمان الامتثال للشروط والمعايير الأمنية المتفق عليها. اخيرا، المشورة القانونية لفهم الالتزامات القانونية المحددة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.وعلية فمن خلال فهم هذه الآثار القانونية المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي، يمكن للشركات أن تحصل بشكل مناسب على فوائد الحوسبة السحابية مع تقليل المخاطر وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية.