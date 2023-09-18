" توطين وأقلمة المال العربي بدلا من عولمته"

الدكتور أديب حداد *

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عمان- لقد حان الوقت ودقت ساعة العمل العربي المشترك لأخذ زمام المبادرة بشكل جماعي للحفاظ على مؤسساتنا المالية واقتصاداتنا الوطنية للخروج من مأزق الصراعات المالية المتلاحقة.فلقد بات واضحا أن عمق الزلازل المالية والاقتصادية ووصولها مرحلة التدمير الشامل للنظام الاقتصادي العالمي قد خلق انطباعا لدى دول العالم بفقدان الثقة في هذا النظام والخوف من عودة أزمة الكساد الاقتصادي الكبير عام 1929 نتيحة لفشل تنظيم عمل النظام المالي الأميركي.فاستمرار تصدير الازمات المالية أمر حتمي بسبب الديناصور الذي يسمى " العولمة"، حتى أن الحكومة الاميركية تدخلت اخيرا للحفاظ على استقرارها الاقتصادي وحماية مؤسساتها المالية لإنقاذها من سلبيات العولمة.وفي ظل المخاوف من اندلاع ازمات مالية جديدة ودخول الاقتصادات العربية في دائرة الركود الاقتصادي العالمي طويل الاجل، فإن القلق يتزايد على الاستثمارات العربية في الخارج، لأنها ستظل مهددة بهذه الازمات من حين الى آخر. وهذا يتطلب التضامن العربي من اجل الحفاظ على الاموال العربية في الخارج والعمل على عودتها الى الاسواق العربية.وبالرغم من عدم وجود بيانات موثقة تحدد استثمارات الدول العربية في الخارج، تشير معظم التقديرات الاولية إلى ان الدول العربية النفطية تعتبر من اكثر الدول العربية انفتاحا واندماجا في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، حيث اصبحت اموالها جزءا اساسيا من اقتصادات الدول الرأسمالية.وحسب التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي، فقد تجاوز حجم الاصول الاجنبية لمجلس التعاون الخليجي في الخارج 3.4 تريليون دولار. وتشمل هذه الاصول الاستثمارات الضخمة في سندات حكومية وودائع مصرفية واسهم بنوك وشركات كبرى وفنادق وعقارات واندية رياضية. وتقدر حجم الاموال الخليجية المستثمرة في اميركا حوالي 2 تريليون دولار، منها حوالي 1.4 تريليون دولار للسعودية وحوالي 450 مليار دولار اموال كويتية يليها الأموال الإماراتية والقطرية بحوالي 60 مليار دولار لكل منهما والباقي لدول الخليج العربي الاخرى.ومن المعلوم ايضا، وحسب تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، ان استثمارات دول الخليج العربي في اذونات وسندات الخزانة الأميركية تبلغ حوالي 320 مليار دولار، تملك السعودية منها حوالي 155 مليار دولار ثم قطر 62 مليار دولار والكويت 50 مليار دولار والامارات 45 مليار دولار. وتشكل حيازة جميع الدول العربية ما يقارب 4.5 ٪ من السندات الاميركية في الخارج والبالغة 7.4 تريليون دولار.ان كل هذه المؤشرات والتقديرات المالية والاقتصادية تقودنا الى الاستنتاج المنطقي لطرح بعض التساؤلات على المؤسسات الرسمية العربية لمواجهة تصدير الازمات المالية ووقف زحفها وتداعياتها علينا جميعا.فهل من اجراءات عربية سريعة لمعالجة الاضرار الناجمة عن تلك الازمات التي تطول انظمتنا المالية واقتصاداتنا العربية برمتها؟ وكيف تستطيع الدول العربية اعادة استثمار اموالها المتراكمة في الدول الرأسمالية الى داخل وطننا العربي بعيدا عن عولمتها؟وحسب قناعتي، أن هذه التساؤلات المطروحة تتطلب دعوة العرب جميعا الآن وقبل فوات الأوان وبشكل سريع العمل على اتخاذ قرارات جريئة لحماية الاستثمارات العربية في الخارج من تداعيات التفجيرات المالية المرتقبة، فلا أحد ينكر أن إفلاسات المؤسسات المالية الأميركية ادت الى إلحاق خسائر فادحة بالاستثمارات العربية وبخاصة استثمارات دول الخليج العربي. لهذا أصبحنا بحاجة ماسة الى اتخاذ اجراءات عربية موحدة وواقعية والتخلي عن الافكار الاقتصادية الجاهزة وربط اقتصاداتنا باقتصادات الدول الرأسمالية بسبب التحولات الجذرية في الاوضاع الاقتصادية الدولية بعد الازمات المالية العالمية.ناهيك عن ان سحب الاموال العربية واعادة تدويرها داخل الوطن العربي سيحدث خللا في النظام الاقتصادي للدول الرأسمالية التي تستخدم هذه الاموال لحل مشكلاتها المالية والاقتصادية المتراكمة بسبب الازمات المالية المتعاقبة. كما ان هذه الاموال مهددة من مخاطر تأكل قيمتها الحقيقية بسبب تقلبات اسعار الصرف والتضخم واحتمال التوقف عن السداد او تجميد الاموال والسيطرة عليها كما حدث لاموال عدة دول عربية ونامية، بسبب الافلاسات التي حلت بالمؤسسات المالية الكبرى في الدول الرأسمالية.وبالرغم من المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية العربية والدولية التي تعترض سبل استقطاب وتدوير الاموال العربية عبر القنوات العربية، فلا بد ان تكون لأقلمة استثمار هذه الأموال سياسة اقتصادية واضحة المعالم وذلك بتبني استراتيجية بعيدة المدى لتعاون اقليمي عربي موحد تتضمن توفير الاطر المؤسسية والتقنيات الحديثة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تساعد على توظيف هذه الاموال في افضل المجالات الاستثمارية، كذلك توفير القوانين والتشريعات المنظمة لحركة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية داخل الوطن العربي، وتسهيل عمليات إدخال وإخراج رؤوس الأموال وتحويل عوائد الاستثمار لأصحابها. ناهيك عن اعطاء الصلاحيات لصندوق النقد العربي التي تخوله بالتفاوض وفق اسس ومعايير يتفق عليها مع الاطراف الاجنبية من اجل اعادة تدوير الاموال العربية داخل الوطن العربي.وخلاصة الامر، فالأزمات المالية العالمية علمتنا دروسا جديدة في الفكر الاقتصادي الحديث، علمتنا ان المال العربي مكانه الطبيعي الوطن العربي، وأن السوق العربية قادرة على استيعاب الأموال العربية المهاجرة بشكل يخدم الأمة العربية اقتصاديا واجتماعيا. كما علمتنا اننا قادرون في الوطن العربي لتحقيق ما نصبو اليه بتضامننا وتكاتفنا وامكاناتنا المادية والبشرية. وعلمتنا اخيرا ان النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي يقترب من بناء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن الاستقرار والازدهار الاقتصادي لجميع شعوب العالم.*أكاديمي وخبير مالي واقتصادي