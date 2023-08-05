رقمنة العملات بين القانون والتكنولوجيا

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د. حمزة العكاليكعمان-تعمل البنوك المركزية حول العالم على استكشاف إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها ، وقد بدأ البعض بالفعل في تجريبها فمفهوم العملة الرقمية موجودة منذ فترة، ومع ظهور تقنية blockchain بلوكجاين، أصبح أكثر شيوعا من أي وقت مضى.. العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) هي شكل رقمي من العملات الورقية التي يتم إصدارها ودعمها من قبل بنك مركزي. ولقد حظي مفهوم عملات البنوك المركزية الرقمية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، مع قيام العديد من البلدان، بما في ذلك الصين والسويد وجزر الباهاما، باختبار أو إطلاق عملات CBDCs الخاصة بها كما أن البنك المركزي الأردني أكد على دعمه للمبادرات والابتكارات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة مثل تقنية blockchain. ومع ذلك ، فإن إدخال CBDCs يثير العديد من الآثار القانونية التي تحتاج إلى معالجة.فالخصوصية تعتبر هي واحدة من أهم الإشكالات الأساسية في عملات البنوك المركزية الرقمية. فعلى عكس المعاملات النقدية المجهولة الهوية، يمكن بسهولة تتبع المعاملات الرقمية ومراقبتها. وهذا يثير مخاوف بشأن المراقبة الحكومية والانتهاكات المحتملة لحقوق الخصوصية. ولمعالجة هذه المخاوف ستحتاج البنوك المركزية إلى تنفيذ إجراءات حماية قوية للخصوصية وحفظ البيانات تضمن حماية بيانات المستخدم.مصدر قلق آخر بشأن عملات البنوك المركزية الرقمية هو إمكانية استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيمكن تحويل العملات الرقمية بسهولة عبر الحدود دون الكشف عنها، مما يجعلها خيارا جذابا للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية خصوصا المتمرسين منهم الذين يستخدمون الإنترنت المظلم أو العميق. وعليه ستحتاج البنوك المركزية إلى تنفيذ تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) لمنع الأنشطة غير المشروعة.كما أن عملات البنوك المركزية الرقمية تشكل مخاطر على الأمن السيبراني لأنها عرضة لهجمات القرصنة والتهديدات الإلكترونية الأخرى. فيمكن أن يكون لهجوم إلكتروني ناجح على نظام العملة الرقمية للبنك المركزي عواقب وخيمة على النظام المالي ككل؛ وستحتاج البنوك المركزية إلى استثمار هائل في تدابير قوية للأمن السيبراني للحماية من مثل هذه التهديدات.من الآثار القانونية الأخرى للعملات الرقمية للبنوك المركزية هي وضعها القانوني كوسيلة تبادل. يشير التبادل القانوني إلى العملة التي يجب أن يقبلها القانون لدفع الديون والضرائب داخل حدود الدولة. فإذا تم منح عملات البنوك المركزية الرقمية حالة المبادلة القانونية، فقد يكون لها آثار كبيرة على النظام المالي. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في استخدام النقد المادي (الأوراق النقدية)، مما قد يكون له آثار على النظام المالي.وهناك مشكلة قانونية أخرى وهي أنها ستتسبب في منافسة مع البنوك التجارية حيث من المحتمل أن تقوم بإبعادها عن نظام الدفع. فإذا تم اعتماد عملات البنوك المركزية الرقمية على نطاق واسع فقد يقلل ذلك من حاجة البنوك التجارية إلى تقديم خدمات الدفع ، مما قد يؤثر على ربحيتها. وستحتاج البنوك المركزية إلى النظر بعناية في التأثير المحتمل للعملات الرقمية للبنوك المركزية على القطاع المصرفي واتخاذ خطوات للتخفيف من أي آثار سلبية.إلا أنه على الرغم من كل هذه الإشكالات القانونية إلا أن فوائد العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) عديدة . واحدة من الفوائد الرئيسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية هي زيادة نطاق الشمول المالي. فوفقا للبنك الدولي، ما يزال هناك أكثر من 1.7 مليار شخص في العالم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. وعلية فستساعد عملات البنوك المركزية الرقمية في سد هذه الفجوة من خلال توفير وسيلة منخفضة التكلفة ويمكن الوصول إليها للأشخاص غير القادرين من الوصول للبنوك التقليدية للمشاركة في النظام المالي. ويمكن الوصول إلى CBDCs من خلال الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة الرقمية، والتي أصبحت منتشرة في كل مكان بشكل متزايد حتى في البلدان النامية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين لم يكن لديهم سابقا إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية يمكنهم الآن استخدام عملات البنوك المركزية لإجراء المدفوعات وتلقي الرواتب وتوفير المال.فائدة أخرى للعملات الرقمية للبنوك المركزية هي خفض تكاليف المعاملات. قد تكون أنظمة الدفع التقليدية مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية باهظة الثمن بسبب الرسوم المرتفعة التي يفرضها الوسطاء مثل البنوك ومعالجات الدفع. إلا أنه مع عملات البنوك المركزية الرقمية ، يمكن معالجة المعاملات مباشرة بين الأطراف دون وسطاء، مما يقلل من تكاليف المعاملات بشكل كبير. هذا مفيد بشكل خاص للمعاملات عبر الحدود حيث تكون الرسوم باهظة. فيمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية تسهيل المدفوعات الفورية عبر الحدود بجزء بسيط من التكلفة التي تفرضها أنظمة الدفع التقليدية.ويمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أيضا تحسين انتقال السياسة النقدية من خلال تزويد البنوك المركزية بمزيد من التحكم المباشر في المعروض النقدي. تعتمد البنوك المركزية حاليا على البنوك التجارية لتنفيذ السياسة النقدية عن طريق تعديل أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي. إلا أنه مع عملات البنوك المركزية الرقمية، يمكن للبنوك المركزية التأثير بشكل مباشر على المعروض النقدي من خلال إصدار أو سحب العملة الرقمية من التداول. ويمكن أن يساعد هذا البنوك المركزية على تحقيق أهداف سياستها بشكل أكثر فعالية وكفاءة.علاوة على ذلك، تعزيز العملات الرقمية للبنوك المركزية الاستقرار المالي من خلال الحد من مخاطر تدفقات البنوك والمخاطر النظامية الأخرى. في أوقات الأزمات. يميل الناس إلى سحب ودائعهم من البنوك، مما يؤدي إلى أزمة سيولة يمكن أن تزعزع استقرار النظام المالي. إلا أنه مع عملات البنوك المركزية الرقمية ، يمكن للناس الاحتفاظ بالعملة الرقمية مباشرة مع البنك المركزي مما يقلل من مخاطر تدفقات البنوك والمخاطر النظامية الأخرى. ويمكن أن يساعد ذلك في استقرار النظام المالي ومنع الأزمات من التصعيد.إضافة الى كل ما سبق، يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية زيادة الشفافية في النظام المالي من خلال توفير سجل واضح لجميع المعاملات. حاليا ، المعاملات النقدية مجهولة الهوية ويصعب تتبعها ، مما يسهل على المجرمين الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فمع عملات البنوك المركزية الرقمية ، يتم تسجيل جميع المعاملات في دفتر أستاذ blockchain يكون شفافا وغير قابل للتغيير. وهذا يسهل على إدارات إنفاذ القانون تتبع الأنشطة غير المشروعة ومنع الجرائم المالية.في الختام ، فإن إدخال CBDCs له آثار قانونية مهمة يجب معالجتها. مخاوف الخصوصية وحماية البيانات، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتهديدات الأمن السيبراني ، وحالة التبادل القانوني ، والمنافسة مع البنوك التجارية ليست سوى بعض المشكلات التي ستحتاج البنوك المركزية إلى مراعاتها عند تطوير أنظمة العملات الرقمية الخاصة بها.من الضروري أن تعمل البنوك المركزية بشكل وثيق مع المنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان تقديم عملات البنوك المركزية الرقمية بطريقة تزيد من فوائدها مع تقليل مخاطرها إلى الحد الأدنى. ومع ذلك ، فإن لها فوائد عديدة تجعلها عرضا جذابا للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. يمكنهم زيادة الشمول المالي ، وخفض تكاليف المعاملات ، وتحسين انتقال السياسة النقدية ، وتعزيز الاستقرار المالي ، وزيادة الشفافية في النظام المالي.