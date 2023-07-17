الإثنين 17 تموز 2023
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كريم تتعاون مع تمويلكم لتمكين كباتنها في الأردن من الحصول على خدمات تمويلية مريحة

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توقيع الاتفاقية
أعلنت شركة كريم، التطبيق الرائد متعدد الخدمات في المنطقة، عن تعاونها مع الشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم"، وذلك لتقديم تمويلات لكباتن كريم للمساهمة في تمكينهم. ويشمل التعاون اتفاقيتا تمويل تهدفان بشكل كبير إلى تحسين سبل عيش كباتن كريم في الأردن وذلك ضمن إجراءات وشروط سهلة وسريعة.اضافة اعلان

وتم تصميم الاتفاق التمويلي الأول خصيصًا ليستفيد منه أكثر من 5,000 كابتن في عمان واربد. ويهدف العرض إلى تبسيط حياة الكباتن من خلال تخفيض الدفعة الاولية المرتبطة بالانضمام إلى كريم والمتمثلة في التصريح المطلوب من هيئة تنظيم النقل البري، والتي تبلغ 400 دينار أردني. وبموجب الاتفاقية الجديدة مع تمويلكم، سيتمكن الكباتن الآن من دفع 400 دينار على مدة 12 شهرًا. ونتيجة لذلك، سيتمكن الكباتن من تأمين دفعات تصاريحهم من خلال خطة دفع شهرية تبلغ حوالي 40 دينار أردني فقط.

ويشمل أسطول كريم في الأردن حوالي 25% دراجات نارية و 12% مركبات كهربائية. وتقدم تمويلكم بهذا الخصوص خدماتها لكباتن كريم الذين يستخدمون هذه المركبات والدراجات و المعروفين أيضًا بكباتن بوكس "BOX"، وذلك من خلال توفير خيارات تمويل موثوقة ومريحة لهم، فهي تمنحهم فرصة تمويل مركباتهم الكهربائية و دراجاتهم النارية لحد أقصى يصل إلى 3,000 دينار أردني. وسيتمكن الكباتن من سداد المبلغ خلال مدة مرنة تتراوح ما بين 6 الى 36 شهرًا. ويتوفر هذا العرض للأفراد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 عامًا في جميع محافظات الأردن.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن:  "كباتن كريم هم العمود الفقري لعملياتنا، وايجاد أفضل الحلول المالية لهم هو أحد أولوياتنا الرئيسية في كريم. فمن خلال تعاوننا مع شركة "تمويلكم" بخبراتها التمويلية المريحة، يمكننا الآن تقديم خيارات تمويل أكثر سلاسة لكباتننا، مما يمكّنهم من تحسين ظروف عملهم وتحقيق أهدافهم المالية. ونؤمن في كريم أن تمكين الكباتن وتوفير أفضل الحلول لهم يساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة العملاء ويعزز نظام عمل كريم بشكل متكامل".

ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للتمويل الأصغر” تمويلكم”، باسم خنفر إلى أن هذا التعاون مع شركة كريم في الأردن يأتي نظرا لتزايد فرص العمل في مجال التوصيل عبر التطبيقات الذكية والاحتياجات التمويلية للأفراد حيث ستعمل الاتفاقية على توفير حلول مالية تلبي احتياجات التمويل لهذه الفئة.

وتعد "الشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم" رائدة في قطاع التمويل الأصغر منذ أكثر من 24 عاماً كشركة غير ربحية، تعمل على توفير حلول وخدمات مالية مسؤولة، وتُطبّق أفضل الممارسات الدولية للتمويل الأصغر، كما تقدم برامج تمويلية متنوعة ومنتجات وخدمات لدعم الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تماشياً مع استراتيجية الشمول المالي، وتخدم ما يزيد عن 95 ألف عميل وعميلة من خلال 39 فرع منتشرة من شمال المملكة إلى جنوبها.

وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام  والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن كريم بلص هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.


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