معركة البصمة الجينية

د. حمزة العكاليك

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أطلقت الصين العديد من التحذيرات الأمنية بشأن ما تسميه "الأسلحة النووية الجديدة" التي يمكن أن تكون سلاحًا قويًا للدمار الشامل، وفقًا لصحيفة جلوبال تايمز. وأصدرت وزارة الدولة الصينية للصناعات الدوائية يوم الاثنين 20 أكتوبر 2023 بيانًا تحذر فيه من أن منظمة غير حكومية بريطانية تقوم بتجنيد "متطوعين" صينيين مشهورين من أجل " الأنواع الجينية"، والتحقيق في شراكة التنوع البيولوجي تحت غطاء البحث العلمي. وتقول الوزارة الصينية إن ما يسمى بـ "الأسلحة الإقليمية" مصممة لمجموعات عرقية محددة وليس لأي شخص فقط. من ناحية أخرى، في يونيو/حزيران الماضي، ادعى المرشح الأميركي روبرت كينيدي جونيور أن "الصينيين يتعاملون مع أسباب بيولوجية عنصرية"، داعياً الولايات المتحدة إلى العمل على تطوير مثل هذه التكنولوجيا أيضاً.أثار مجال الأبحاث الجينية الناشئ نوعًا جديدًا من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولقد اندلعت "حرب الجينات" بين هاتين القوتين العالميتين بناءً على التقدم العلمي والتداعيات المحتملة على الصحة والأمن العالميين. ففي السنوات الأخيرة، اشتد السباق على التفوق الجيني، فمع ظهور الولايات المتحدة والصين كمتنافسين رئيسيين في حرب الجينات يعد هذا المجال ذا أهمية إستراتيجية لكلتا القوتين مما يسلط الضوء على المشهد التنافسي وآثاره على القيادتين العالميتين. وتحمل بيانات البصمة الجينية القدرة على إعادة تشكيل العمليات الاستخباراتية. ومن الممكن استغلال القدرة على تحليل الميول الجينية ونقاط الضعف لجمع المعلومات الاستخبارية، مما يثير المخاوف الأخلاقية بشأن الخصوصية، والمراقبة، واحتمال إساءة استخدام المعلومات الجينية لأغراض سرية. ويمتد التنافس الجينومي إلى مجال الأمن السيبراني، فمع خطر التجسس السيبراني وسرقة البيانات الجينية. أصبحت حماية قواعد بيانات الحمض النووي الجيني من الجهات الفاعلة الخبيثة ضرورة أمنية وطنية، مما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية المعلومات الجينية الحساسة من الوصول أو التلاعب غير المصرح به.وعلى الرغم من أن كلا من الولايات المتحدة الأميركية والصين أطلقتا مبادرات بحثية طموحة في مجال الحمض النووي الجيني، مثل مبادرة الطب الدقيق في الولايات المتحدة ومبادرة الطب الدقيق الصينية حيث تهدف هذه المشاريع إلى فك شفرة المعلومات الوراثية لعدد كبير من السكان، مما يمهد الطريق للطب الشخصي وإستراتيجيات الوقاية من الأمراض. إلا أن حرب الجينات تعتبر الحافز للابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية، مع تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج. ومن الممكن الاستفادة من نفس الرؤى الجينية التي تغذي الاختراقات الطبية في تطوير الأسلحة البيولوجية، مما يثير المخاوف بشأن العواقب غير المقصودة والحاجة إلى حوكمة دولية قوية لمنع تسليح المعلومات الجينية.علاوة على ذلك، فتح تطور تقنية (CRISPR) كرسيبر التي تهدف إلى إنشاء نماذج حيوانية وخلاياية معدلة وراثيًا للعديد من الأمراض البشرية، بما في ذلك نماذج خروج الجينات، ونماذج الجينات الخارجية، ونماذج الطفرات الموجهة للموقع إمكانيات غير مسبوقة للتحرير الجيني. ويستثمر كلا البلدين بكثافة في أبحاث كريسبر، حيث يتصدر العلماء في الصين عناوين الأخبار بسبب تجارب تحرير الجينات على الأجنة البشرية. ويثير هذا السباق نحو التفوق في مجال التحرير الجيني تساؤلات أخلاقية ومخاوف بشأن العواقب غير المقصودة.بالإضافة إلى ذلك، تمتد حرب الجينات إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الأمن القومي. وتعتبر البيانات الجينية من الأصول الاستخباراتية القيمة، وتنشأ مخاوف بشأن الاستغلال المحتمل لتطوير الأسلحة البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي المستهدف. ويتزايد الاعتراف بالمعلومات الجينية المجمعة من خلال البحوث الجينومية باعتبارها رصيدا إستراتيجيا. وتستثمر الدول بكثافة في فك رموز الجينوم الخاص بسكانها، بهدف ليس فقط إحداث ثورة في الرعاية الصحية ولكن أيضًا اكتساب ميزة تنافسية في مجال التكنولوجيا الحيوية والذكاء. حيث إن الآثار الأمنية المترتبة على امتلاك قواعد بيانات جينية واسعة النطاق لها أهمية قصوى.وتسعى الولايات المتحدة والصين إلى تحقيق التوازن الدقيق بين التقدم العلمي والمخاوف الأمنية. ومن ثم فإن حرب الجينات لها آثار أوسع نطاقا على العدالة الصحية العالمية. ويتمتع كلا البلدين بنفوذ كبير على اتجاه البحوث الجينية وتطبيقاتها. ولذلك، يمكن للولايات المتحدة والصين الاستفادة من قدراتهما الجينية لمواجهة التحديات الصحية العالمية مع تجنب المخاطر المحتملة مثل التمييز الجيني وعدم المساواة.ومن ناحية أخرى، فإن الأبعاد الأخلاقية لأبحاث الجينوم لها أهمية قصوى في ضمان العدالة الصحية. حيث يعد وجود مبادئ توجيهية وأطر أخلاقية أمرًا ضروريًا لمنع إساءة استخدام البيانات الجينية، وحماية الخصوصية، مما يساعد على معالجة المخاوف المتعلقة بالتمييز الجيني، خاصة في المجموعات السكانية الضعيفة. وبالإضافة إلى التخفيف من الآثار السلبية المحتملة على العدالة الصحية، يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للجهود التعاونية في مجال البحوث الجينومية. إن المبادرات التي تعمل على تعزيز تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من الممكن أن تعمل على تمكين الدول النامية من المشاركة بشكل هادف في أبحاث الجينات والمشاركة في فوائد التقدم الجيني. إن الأبعاد الأخلاقية لأبحاث الجينوم في سياق الأمن القومي لها أهمية قصوى. إن تحقيق التوازن بين التقدم العلمي والاعتبارات الأخلاقية يتطلب التعاون الدولي وأطر الحوكمة.وينبغي لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو أن تلعب دورا محوريا في وضع معايير عالمية لأبحاث الجينوم. وتؤكد تلك المعايير أهمية التعاون الدولي في إنشاء إطار تنظيمي يضمن الاستخدام المسؤول والعادل للتكنولوجيات الجينومية. حيث لا تقتصر حرب الجينات على المختبرات؛ بل يتردد صداه عبر المشهد الجيوسياسي العالمي. ويؤثر التنافس على الهيمنة الجينية على العلاقات الدبلوماسية، والتحالفات، وهياكل القوة العالمية، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى الشؤون الدولية.وفي المشهد المتطور لأبحاث التنوع البيولوجي العالمية، يسلط تحذير الصين بشأن الأنشطة السرية المحتملة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية الأجنبية الضوء على الحاجة إلى نهج دقيق لحماية المصالح الوطنية. فحرب الجينات، وهي المنافسة المزدهرة بين الولايات المتحدة والصين في مجال علم الجينوم، تحمل آثاراً عميقة على الأمن القومي. وبينما تتكشف حرب الجينات، يجب على المجتمع العالمي أن يراقب عن كثب مسار البحوث الجينومية التي تقودها الولايات المتحدة والصين. إن تحقيق التوازن بين التعاون الدولي والتدقيق المعزز أمر بالغ الأهمية، لضمان توافق المساعي العلمية مع الحفاظ على الأمن الصحي وضرورات الأمن القومي. حيث ان هذا الموقف التحذيري يعكس اتجاهًا عالميًا أوسع حيث تتصارع الدول حول كيفية تأمين البيانات الجينية القيمة في عصر يتسم بالتعقيد الجيوسياسي المتزايد.