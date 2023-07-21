هل يمكن تحقيق النمو العالمي المنشود دون تدهور بيئي؟

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ريتشارد دمانيا، جيسون روس*هناك اعتقاد شائع أن النمو الاقتصادي يفتك بكوكب الأرض. وهناك الكثير من الأبحاث على مدى عشرات السنين التي تدعم ذلك. فقبل خمسين عاما، نشر نادي روما تقريره الشهير "حدود النمو"، الذي أشار إلى أنه من دون تغييرات كبيرة في أنماط الاستهلاك، فإن التدهور البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية سيؤديان إلى تراجع كارثي في عدد السكان وانخفاض هائل في مستويات المعيشة.ومنذ صدور هذا التقرير، زاد عدد سكان العالم بأكثر من الضعف ليصل إلى 8 مليارات نسمة اليوم، وارتفعت مستويات الدخل -وبالتالي الاستهلاك- في جميع أنحاء العالم. ومن النتائج المؤسفة لهذا النمو تراجع كل المؤشرات البيئية تقريبا.وفي العام 2000 وحده، فقد العالم أكثر من 10 % من الأشجار، وهذه المساحة تقارب نصف مساحة الولايات المتحدة. وتتراجع جودة المياه في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، مما يهدد النمو ويضر بالصحة العامة. ويؤدي تلوث الهواء الآن إلى تراجع متوسط عمر الإنسان بمقدار 2.2 سنة، بل ويحصد أرواحا كل عام أكثر من جميع الحروب وأشكال العنف. كما أن 40 % من جميع الأراضي تعد الآن في حالة تدهور، مما يزيد من تفاقم أزمة المناخ، ويحد من التنوع البيولوجي، ويهدد الأمن الغذائي.ومع تراجع جميع هذه المكونات الحيوية لرأس المال الطبيعي، يجب طرح سؤال غاية في الأهمية: هل يمكننا أن نفعل ما هو أفضل؟ وهل يمكننا الاستفادة من رأسمالنا الطبيعي على نحو أكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه السماح للناس بأن يعيشوا حياة أفضل مع حماية كوكبنا من الدمار؟ وهل يمكننا الاستفادة من رأسمالنا الطبيعي على نحو أكثر كفاءة، وفي الوقت نفسه السماح للناس بأن يعيشوا حياة أفضل مع حماية كوكبنا من الدمار؟، للإجابة عن هذا السؤال، تعاون البنك الدولي مع مشروع رأس المال الطبيعي، الذي يمثل فريقا من العلماء والاقتصاديين ومهندسي البرمجيات وخبراء مهنيين ميدانيين.وشجعت هذه الشراكة على وضع نماذج زراعية وإيكولوجية واقتصادية يمكن أن نسترشد بها لتحقيق أفضل استخدام ممكن للأرض والمياه والهواء. وتعتمد هذه النماذج على بيانات ضخمة تتجاوز 8 مليارات نقطة بيانية عن الغابات والغطاء النباتي والإنتاج الزراعي والموارد المائية والمناخ وتلوث الهواء. وترد تفاصيل النتائج في تقرير جديد بعنوان حدود الطبيعة: تحقيق الاستدامة والكفاءة والازدهار مع رأس المال الطبيعي.وتشير نتائج هذه النمذجة إلى أن جميع بلدان العالم تقريبا تسيء استغلال رأسمالها الطبيعي. فهذه البلدان تزرع المحاصيل في ظروف مناخية وجغرافية غير مناسبة لهذه المحاصيل، يقومون بتربية الماشية في أراض أكثر ملاءمة للزراعة، فضلا عن إزالة الغابات من مساحات شاسعة دون إعادة زراعتها، مما يحد من إيرادات الغابات في المستقبل ويدمر بالوعات الكربون والموائل الطبيعية ذات الأهمية الكبرى. وتتسبب هذه الإجراءات في فجوات كبيرة في الكفاءة.ويمكن أن يرجع سوء تخصيص رأس المال الطبيعي إلى عوامل عديدة، منها الدعم غير الرشيد، وعدم تأمين حقوق الملكية، وعدم إنفاذ قواعد المناطق المحمية. والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم تسعير قيمة رأس المال الطبيعي أو تسعيره بأقل من قيمته، مما يشوه الحوافز. ويؤدي عدم التسعير إلى إهدار رأس المال الطبيعي، واستخدامه على نحو غير مستدام، ونادرا ما يتم تخصيصه لتعظيم المنافع التي يمكن أن يحققها.لكن مع كل هذا هناك ما يبشر بالخير. ويمكن أن يساعد تصحيح أوجه القصور المشار إليها وسد فجوات الكفاءة على التغلب على بعض التحديات الأكثر إلحاحا في العالم. ويعاني تقريبا كل بلد من البلدان الـ146 موضوع دراستنا من فجوات كبيرة في الكفاءة. ويمكنها جميعا الاستفادة من استخدام رأسمالها الطبيعي بمزيد من الكفاءة. وعند قيامنا بتجميع البيانات من كل هذه البلدان، نجد نتائج مذهلة.يعاني تقريبا كل بلد من البلدان الـ146 موضوع دراستنا من فجوات كبيرة في الكفاءة. ويمكنها جميعا الاستفادة من استخدام رأسمالها الطبيعي بمزيد من الكفاءة. فقد وجدنا أن بمقدور البلدان سد الفجوات في كفاءة استخدام رأس المال الطبيعي من خلال تنويع استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي.ففي الوقت الحالي، يحصل العالم على نحو 401 مليار دولار بالصافي سنويا من أراضيه. وإذا قُدر لجميع البلدان أن تسد فجوات الكفاءة في الإنتاج مع الحفاظ على المستوى الحالي لتخزين الكربون، فيمكنها تقريبا مضاعفة هذا الرقم إلى 730 مليار دولار سنويا والوصول إلى حدود الكفاءة القصوى.ويمكن تحقيق ذلك دون آثار بيئية، مثل إطلاق الكربون أو الميثان، أو فقدان التنوع البيولوجي. ولعل الأمر الأكثر إثارة هو أننا إذا أخذنا في الاعتبار هذا الأمر من حيث السعرات الحرارية المنتجة من الزراعة، بدلا من الدولارات، فإن هذه السعرات ستكفي لإطعام العالم حتى العام 2050 بل وستفيض عن ذلك، في ضوء توقعات الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة.وعلى غرار ذلك، إذا قُدر لجميع البلدان أن تسد فجوات الكفاءة بالحفاظ على معدلات الإنتاج واحتجاز المزيد من الكربون، فإنها ستصل إلى الحدود القصوى للكفاءة، ويمكن للعالم احتجاز 78 مليار طن إضافي من الكربون في أراضيه. وهذا يعادل الانبعاثات العالمية لمدة سنتين، وسيمنح العالم وقتا تشتد الحاجة إليه للحد من الانبعاثات الكربونية. ونؤكد مجددا أنه يمكن تحقيق ذلك دون خفض معدلات النمو الاقتصادي أو إنتاج الغذاء. وتأتي هذه المكاسب ببساطة بسد الفجوات في الكفاءة واستخدام رأسمالنا الطبيعي بأقصى قدر من الكفاءة والترشيد.ولن يكون من السهل تحقيق هذه الأهداف الطموحة. ولا نملك عصا موسى لتحقيق الكفاءة في أراضينا على الفور. فنحن بحاجة إلى حشد جهود الحكومات والشركات والأفراد للشروع في هذه التغييرات، التي لا يمكن تحقيقها إلا بتنفيذ السياسات والحوافز الملائمة. وهذه السياسات ستعتمد على وضعية كل بلد على حدة وظروفه. وتتمثل المرحلة التالية لهذا المشروع في التعاون مع فرق البنك الدولي القطرية والبلدان المتعاملة معه لتحقيق هذه الأهداف، وسنحتاج إلى مساندتكم لتحقيق ذلك.* ريتشارد دمانيا، رئيس الخبراء الاقتصاديين، مجموعة قطاعات الممارسات العالمية للتنمية المستدامة. جيسون روس، خبير اقتصادي أول، البنك الدولي