الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انبعاثات صفرية، ومدًى أطول، وتقنيات متطورة

أبو خضر للسيارات تطرح BMW iX5 Hydrogen التي تعمل بنظام الدفع بخلايا وقود الهيدروجين المتطوّر

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أبو خضر للسيارات تطرح BMW iX5 Hydrogen
في إطار سعيها الدائم لتقديم آخر ما توصل إليه العالم في مجال القيادة والمركبات والتقنية؛ كشفت مجموعة أبو خضر للسيارات الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لسيارات BMW في الأردن، مؤخراً عن سيارات BMW iX5 Hydrogen، في حفلٍ خاص قدّمت خلاله عروضاً تفصيلية حول التقنية الجديدة التي تعتمد على خلايا الهيدروجين والتي تستطيع أن تبلغ بفضلها الانبعاثات الكربونية مستوى الصفر.اضافة اعلان
ووسط توقعات بأن تحقق التقنية الجديدة نجاحاً كبيراً خصوصاً مع ما تقدمه من أنظمة العمل البديلة الخالية من الانبعاثات للاستخدام اليومي، أشاد الحاضرون من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والشخصيات العامة وممثلين عن هيئات حكومية ورسمية بتنظيم الحفل الذي منحهم فرصة التجربة التفاعلية إلى جانب كونهم أوّل من يطّلع على آخر ما ابتكرته الشركة العالمية BMW في مجال التشغيل والطاقة المتجددة المعتمدة على خلايا الهيدروجين.
وفي ذات السياق، علّق السيد عيسى بوشة المدير العام لشركة تجارة المركبات - أبو خضر للسيارات الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لسيارات BMW في الأردن بقوله: "يسعدنا اليوم إزاحة الستار عن هذه التقنية الفريدة التي يطرحها مصنّع السيارات العالمي BMW، والتي تقدّم أنظمة قيادة جديدة كلياً، مع مواصفات محسّنة تجعل القيادة أقلّ تأثيراً بالبيئة. ولا بدّ هنا من الإشارة إلى ضرورة التحوّل إلى الوقود الخالي من الانبعاثات مما يمثل جزءاً لا يتجزّأ من المسؤولية الإنسانية، والشراكة العالمية واجبة التطبيق حفاظاً على بيئة أكثر أمناً لمستقبل خالٍ من الانبعاثات بحلول العام 2050."
وأضاف السيد عيسى قائلاً بأن المستقبل يتمثل فيما يتم إنتاجه وإطلاقه إلى الأسواق عموماً، في قطاع المركبات وغيرها خصوصاً بالتقنيات التي تتماشى مع احتياجات العصر، وأن ملامح الحياة وقدرتها على الاستمرار بوتيرة سليمة يعتمد مباشرة على أفعالنا ومنطقنا الذي نتبناه اليوم. 
كما تقدّم بالشكر من الحاضرين، ووصفهم بأنهم الداعمون وشركاء النجاح للمجموعة، وأن اختيارهم للتعرف على هذه التقنية الجديدة نابع من الشراكة القوية بينهم وبين مجموعة أبو خضر للسيارات.
BMW iX5 Hydrogen التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية
عالمياً؛ تمّ الكشف عن سيارة BMW iX5 Hydrogen الهيدروجينية، القائمة على طراز BMW X5 الحالي، للمرّة الأولى كسيارة تجريبية في معرض السيارات الدولي IAA عام 2019 وتعتمد هذه السيارة على نظام خلايا الوقود من الجيل التالي عالي الكفاءة حيث يولّد نظام الدفع قوّةً إجمالية مستمرّة عاليةً تبلغ 170 حصاناً. وبالتعاون مع المحرّك الكهربائي المدمج الذي يعمل بتقنية BMW eDrive من الجيل الخامس، تنتج مجموعة الدفع قوّةً قصوى تبلغ 401 حصاناً على الطريق. 
الطاقة الهيدروجينية تسمح بإعادة التزوّد بالطاقة بسرعة
وفي تفاصيل التقنية الجديدة؛ يتم تخزين الهيدروجين اللازم لتزويد خلايا الوقود الهيدروجينية في خزانين بقدرة ضغط تبلغ 700 بار مصنوعين من البلاستيك المعزز بألياف الكربون  (CFRP)، فيمكنهما بالتالي تخزين ما يصل إلى 6 كجم من الهيدروجين، أي ما يكفي لأن تجتاز BMW iX5 Hydrogen مسافةً تصل إلى 504 كلم بحسب دورة القيادة العالمية الموحّدة للمركبات الخفيفة WLTP. وتجدر الإشارة إلى أنّ ملء خزانات الهيدروجين يستغرق من ثلاث إلى أربع دقائق فقط، وبالتالي فإنّ BMW iX5 Hydrogen قادرةً على ضمان متعة القيادة القصوى التي تشتهر بها BMW لمسافات طويلة مع التوقف لفترات قصيرة جداً في محطات الشحن قبل أن تعاود الانطلاق. ولا شكّ في أنّ هذه الميزة تعدّ أساسية في المناطق والمجالات التي قد تعيق البنية التحتية فيها إمكانية شحن المركبات الكهربائية.
وبحسب القائمين على BMW الأردن في مجموعة أبو خضر للسيارات؛ فإن الأسطول الجديد من BMW والذي تم إنتاج عدد محدود منه حتى الآن يثبت أن الرفاهية والحداثة والفخامة لا تتعارض مع مبادىء الطاقة النظيفة والممارسات الأكثر التزاماً، خصوصاً مع اعتبار الهيدروجين أحد أفضل الخيارات وأكثرها كفاءةً من حيث التخزين والنقل بين أنواع الطاقة المتجدّدة، ومن شأنه أن يساهم في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية مستقبلاً، وأن يكون له دور أساسي كخيار للطاقة البديلة في هذه المنطقة والعالم، وفي التحول إلى أنظمة العمل الهجينة والكهربائية والطاقة المتجددة.
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