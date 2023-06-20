الأربعاء 21 حزيران 2023
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أجيال السلام” تحافظ على صدارتها عربياً ومرتبتها الـ 25 عالمياً

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اجيال السلام
حافظت هيئة أجيال السلام للعام الثاني على التوالي على مرتبتها العالمية في قائمة “ذا دوت جود” في المرتبة 25 ضمن أفضل 200 منظمة اجتماعية خيرية حول العالم لعام 2023.اضافة اعلان

وتعدّ هيئة أجيال السلام منظمة غير ربحية أسسها ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، وتنفذ منذ عام 2007 برامج في الأردن وخارجه، إذ تعمل على تحويل النزاعات إلى سلم مستدام على مستوى القواعد الشعبية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي الاثنين أنها حافظت على صدارتها في المركز الأول على مستوى العالم العربي كأفضل منظمة اجتماعية خيرية، والمركز الثالث على مستوى العالم ضمن قائمة “ذا دوت جود” لأفضل المنظمات المتخصصة في مجال بناء السلام.

وبهذه المناسبة، قال سمو الأمير فيصل:” إن الحفاظ على هذا التصنيف لعامين متتالين هو تأكيد على الدور البارز الذي تقوم به هيئة أجيال السلام لإحداث تغيير مستدام وإيجابي في المجتمعات، بقيادة فريق عملها، ومتطوعيها، وبدعم من شركائها؛ كما أنه إشادة دولية بالجهود الاستثنائية التي تبذلها أجيال السلام لتوفير المساحات للشابات والشباب الطامحين بالتغيير في الأردن والعالم، والعمل إلى جانبهم لتزويدهم بأدوات التمكين وتعزيز قيم المواطنة المسؤولة فيما بينهم؛ لبناء حاضر ومستقبل تسمو به قيم السلام الذي نحن بأمسِّ الحاجة اليه”.

وأكد سموّه أن “أجيال السلام” مستمرة في رسالتها نحو بناء السلام وحريصة على توسيع نطاق برامجها بما يوائم احتياجات وسياقات المجتمعات التي تعمل ضمنها؛ بما يضمن تحقيق الأثر المستدام من هذه البرامج.

وأشاد محرر قائمة “ذا دوت جود ” جين كريستوف نوثياس، بإنجازات هيئة أجيال السلام كمنظمة رائدة عالمياً، وبالتزامها وطموحها الراسخين نحو إلهام الشباب ودعمهم لقيادة التغيير المجتمعي من خلال بناء قيم التسامح والتقبّل والثقة.
وقال إن أجيال السلام تحرص بشكل مستمر على الابتكار والتجربة والتقييم، مما يساهم في توسيع نطاق المشاريع الناجحة التي تنفذها وتعمل عليها.

وتعتمد منهجية تصنيفات “ذا دوت جود”، التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا لها، في تقييم المنظمات على نطاق واسع من المعايير، مع التركيز على معايير الابتكار والتأثير والاستدامة والحوكمة الرشيدة.
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