أجيال السلام تطلق برنامج ثقة بالتعاون مع بلدتي السلط والكرك

بدأت هيئة أجيال السلام أنشطة برنامج "ثقة" بالتعاون مع بلديتي السلط الكبرى والكرك الكبرى، المدعوم من منظمة "بورتيكاس" الهولندية.

اضافة اعلان



وقد عقدت الهيئة تدريبًا مكثفًا في مقر أجيال السلام حول الحوار التحويلي وأساسيات تحليل وصياغة السياسات العامة. جمع التدريب الشباب والمسؤولين ضمن مساحة واحدة لبناء قدراتهم وتعزيز سبل التواصل الفعال بينهم، لتجهيزهم لإعداد خطة عمل بقيادة شبابية تستجيب لأولويات المجتمعات المحلية وتلبّي تطلعات الشباب المشاركين في البرنامج.







يهدف برنامج ثقة الممتد لسبعة أشهر إلى تعزيز المشاركة المدنية الشبابية من خلال توفير مساحة للحوار التحويلي بين مجموعة من مسؤولي البلديتين و30 قائدًا شبابيًا. وسيتضمن ورش عمل وجلسات متابعة في الحوار وتحليل وصياغة السياسات العامة لتحديد الأولويات الشبابية، كما سيقدم تدريبات متخصصة في الاتصالات الاستراتيجية الرقمية بحضور مسؤولين من البلديتين.



وتعليقًا على إطلاق هذا البرنامج قال رئيس أجيال السلام والرئيس التنفيذي بالإنابة، الدكتور مهند عربيات إن برنامج "ثقة" استمد اسمه من تطلعات أجيال السلام لبناء جسور الحوار والتفاعل والثقة بين المسؤولين وأصحاب القرار والجهات الحكومية، وبين الشباب الذين يمثلون مجتمعاتهم، بتطلعاتها ومخاوفها وتحدياتها.



وأضاف إن تعزيز اللقاءات البنّاءة بين المسؤولين الحكوميين والشباب، وتحديدًا من الفئات الأقل فرصًا في المشاركة، سيساهم في بناء خطة عمل شبابية قابلة للتنفيذ تستجيب لأولويات المجتمع في الكرك والسلط، مشيرًا إلى أن أجيال السلام "تتطلع لنتائج هذا المشروع، ولتنفيذه على نطاق أوسع في مراحل مقبلة".



من جانبه، قال رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد عبد الكريم الحياري: "إن هذا البرنامج يأتي تأكيدًا على التزامنا ببناء قدرات الشباب وإمكانياتهم، وهو وامتداد للتعاون والشراكة مع برنامج الحكومة الشفافة الذي تسعى بلدية السلط من خلاله إلى زيادة المساءلة والشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من فئة الشباب.

من خلال البرنامج، سنوجد المساحات لتعزيز بناء القدرات وإيجاد قاعدة من الحوار الفعّال والتعاون الإيجابي بيننا وبين والقادة الشباب. نطمح إلى رؤية النتائج الإيجابية التي سيحققها هذا التعاون".



وتعليقًا على هذه الخطوة، قال رئيس قسم العلاقات العامة من بلدية الكرك الكبرى، بكر المعايطة إن البلدية تكرّس جهودها لتحقيق التنمية وتلبية تطلعات المجتمع المحلي وإيجاد الحلول لتحدياته، وهذا التعاون مع أجيال السلام هو استكمال لهذه الجهود ولرسالتنا المتمثلة في تعزيز عملية صنع القرارات الشاملة.

وأضاف: "إنه من خلال بناء جسور الحوار بين مسؤولي البلديات والقادة الشباب، يفتح "ثقة" الأبواب للتفاعلات والمشاركة البنّاءة والمستدامة".