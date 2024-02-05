أرباح "كابيتال بنك" الصافية ترتفع الى 106.6 مليون دينار

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أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، حيث ارتفعت صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 17 % على أساس سنوي لتصل إلى 106.6 مليون دينار أردني، مدفوعة بخطة استراتيجية شاملة ومرنة تركز على الاستدامة والتحول الرقمي والارتقاء بخدمة العملاء.وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم إلى أن هذه النتائج المتميزة تعد شهادة على القوة المالية للمجموعة وقدرتها على التنفيذ الناجح والمُحكم لخططها الإستراتيجية، وأوضح السالم أن موجودات المجموعة ارتفعت مع نهاية العام 2023 بنسبة 9.1 % لتصل إلى 7.6 مليار دينار، مقارنة مع 7 مليارات دينار في نهاية العام 2022، حيث يعكس هذا الارتفاع النمو في حجم الأعمال المصرفية للمجموعة، مما ساهم في تعزيز حصتها السوقية وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية لعملائها.ونوه السالم الى ارتفاع مجموع ودائع العملاء في نهاية العام الماضي بنسبة مقدارها 12.2 % لتصل الى 5.5 مليار دينار، مقابل 4.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 فيما ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية مع نهاية العام 2023 الى 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار في نهاية العام 2022 أي بنسبة بلغت 5 %.وأعلن السالم، أن مجلس إدارة المجموعة أوصى بعد موافقته على البيانات المالية لعام 2023 وإقرارها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023 بنسبة 15 % وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول: "فخورون بأدائنا المالي المتميز في العام 2023، والذي يعكس التزامنا ببناء مجموعة مالية قوية ومرنة تمتاز بقدراتها التنافسية العالية في السوقين المحلي والإقليمي"، لافتاً إلى أن نمو أعمال المجموعة المستمر تجسّد بأدائها التشغيلي القوي، وقدرتها على إدارة المخاطر، والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية المسؤولة، وتعزيز ملاءتها المالية وجدارتها الائتمانية.وأشار إلى أن صافي دخل المجموعة ارتفع بنسبة 64.7 % ليبلغ مع نهاية العام 2023 ما مقداره 346.9 مليون دينار، مقابل 210.6 مليون دينار في نهاية العام 2022، فيما عمدت المجموعة الى زيادة المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة لتصل إلى 73 مليون دينار مع نهاية العام 2023، مقارنة بـ28 مليون مع نهاية العام 2022 وذلك عملا بالسياسة الائتمانية الحصيفة للمجموعة وتحوطا منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية وانسجاما مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.كما ونما صافي حقوق مساهمي المجموعة مع نهاية العام 2023 لتصل إلى659 مليون دينار مقابل 617 مليون دينار في العام 2022 مما انعكس إيجابا على نسبة كفاية رأس المال التنظيمي حيث تجاوزت 15 % وهي اعلى من الحد المطلوب من الجهة الرقابية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، إنّ المصرف حقق نتائج مالية جيدة مع نهاية العام الماضي، حيث نما اجمالي الموجودات بحوالي 65 % لتصل الى 2.2 مليار دينار اردني ، كما نمت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 38 % لتصل الى 709 مليون دينار أردني، وتركز هذا النمو في قطاع الأفراد، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة نمو 90 % لتصل الى 1.6 مليار دينار أردني كما في نهاية عام 2023، هذا وارتفع حجم الاعتمادات المستندية المصدرة ليصل الى 660 مليون دولار خلال العام مدعوما بتعزيز شبكة البنوك المراسلة والتي تجاوزت 30 بنكا في مختلف دول العالم.كما واضاف أبو دهيم أن المصرف يمتلك قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 210 آلاف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً 190 صرافا آليا، في حين تم توطين رواتب أكثر من 175 ألف موظف حكومي لدى المصرف.