الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أصبح الوصول إلى الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة الآن أكثر سهولة من خلال حساب الاستثمار الخاص بـ Admirals

Admirals
Admirals
يتطلب الطريق نحو الحرية المالية تخطيطًا ماليًا دقيقًا. قد يؤدي النظر في خيارات أكثر واقعية للتداول والاستثمار إلى نتائج أكثر قابلية للتنبؤ عندما يتعلق الأمر بالمحافظ الاستثمارية ". - أمجد باكير، مدير المبيعات الإقليمي في أدميرال ماركتس أيه أس الأردن.  اضافة اعلان
يجب أن يكون المستثمرون قادرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحديد الخيارات المالية "الذكية" بناءً على إمكانياتهم المتاحة لأن الخدمات المالية قد تكون مربكة للغاية في مجتمعنا اليوم. 
يرفع حساب Admiral's Invest بشكل كبير عدد خيارات الاستثمار للمستثمرين في الأردن، الذين يمكنهم الآن بسهولة تداول أكثر من 4500 سهم في ظروف تنافسية، إلى جانب مئات من صناديق الاستثمار المتداولة بحد ادنى للإيداعات تبدأ من دولار واحد فقط. في الواقع، سيمنح هذا المستثمرين القدرة على شراء وحيازة الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة ومراقبة نمو استثماراتهم بمرور الوقت. تم تصميم هذا النوع من الحسابات للسماح للأفراد بالاستثمار في سوق الأوراق المالية دون قيود. 


من بين ميزاته وفوائده العديدة، يمكن أن يساعد حساب الاستثمار أيضًا في تنويع المحفظة لمطابقة تحمل المخاطر والأهداف طويلة الأجل. مع عمولة منخفضة لا تتجاوز 0.02 دولار على الأسهم الأمريكية وبدون رسوم خفية، يمكن أن يصبح الاستثمار في متناول الناس ويمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام للمستثمرين أصحاب المحافظ الصغيرة. 
علق أمجد باكير مدير المبيعات الإقليمي لشركة أدميرال ماركتس أيه أس الأردن قائلاً: "في كل مرة تتاح لنا فيها الفرصة لمقابلة عملاء جدد وحاليين، فإننا نأخذ الوقت الكافي لتقديم حساب Admirals" إليهم، حيث نعتبره أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يرغبون  باستثمار طويل الأجل. يعمل حساب Invest في ظل نظام بيئي قوي وحديث تقنيًا للخدمات التي تمكن عملائنا من الاستثمار في آلاف الأدوات بسرعات تنفيذ عالية وفي ظروف تنافسية. أيضًا، عند الاستثمار من خلال حساب Admirals Invest ، يتداول العملاء مع شركة محلية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، والتي تتيح لهم أيضًا الإيداع والسحب عبر حسابهم المصرفي المحلي " 
وأضاف باكير: "لا يقتصر عملاؤنا في الأردن على الاستثمار المحلي والمألوف فحسب، حيث تمنحهم Admirals حرية استكشاف الأسواق وتقييمها والتفاعل معها في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يمكنهم الاستثمار في أكثر من 4500 شركة مدرجة عالميًا ". 
من الضروري للمستثمرين التأكد من اطلاعهم التام على الاستثمار داخل منطقتهم، حيث إن من واجبهم القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا على دراية بأن الاستثمار في بعض الأوراق المالية المحددة قد يحمل رسومًا إضافية مثل، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة المعاملات المالية. 
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