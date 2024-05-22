أفضل برنامج لتحرير الفيديو لجميع محرري الفيديو المبتدئين

قد يكون تعلم تحرير الفيديو أمرًا مربكًا في البداية. لكن إتقان تحرير الفيديو هو بالتأكيد مهمة صعبة. على الرغم من توفر معدات تحرير الفيديو إلى حد كبير، إلا أن كشف جميع حيل ونصائح تحرير الفيديو في دليل واحد سيكون أمرًا مستحيلًا. ومع ذلك، بعد قراءة هذا الدليل النهائي، ستتعلم كيفية تحرير الفيديو الأول الخاص بك في برنامج تحرير الفيديو الذي يمكنك استخدامه على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون تحرير مقطع فيديو بسرعة وممتعة، عليك أن تجرب محرر Filmora. اضافة اعلان



وظيفة برنامج Filmora :

يمكنك أن ترى أن Filmora مناسب لإنشاء مقاطع فيديو لجميع السيناريوهات تقريبًا. حتى إذا قمت بتصوير مقطع فيديو باستخدام كاميرا للمبتدئين، فلا يزال بإمكانك استيراده إلى Filmora. استمر في القراءة حيث سنعرض لك المزيد من التفاصيل حول كيفية تحرير مقاطع الفيديو خطوة بخطوة، خاصة في Filmora.

مزايا برنامج Filmora :

1. ميزات الذكاء الإصطناعي:

● تحرير مساعد الطيار بالذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي التفاعلي الخاص بنا لمساعدتك في إكمال مهام تحرير الفيديو بشكل أكثر كفاءة من خلال محادثة فقط.

● التحرير المستند إلى النص بالذكاء الاصطناعي

استغل قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت في مقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائيًا إلى نص، مما يتيح لك تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك تمامًا مثل تحرير المستند. استخدم هذا لتحسين كفاءة وسرعة تحرير الفيديو بشكل كبير.

● تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

بنقرة زر واحدة، قم بتحويل النص الى فيديو. يمكن لخوارزمياتنا المتقدمة تحليل وفهم موضوع الإدخال أو المحتوى الخاص بك، والبحث عن وسائط المخزون المطابقة، وإنشاء فيديو مطابق كامل مع العناصر المرئية والصوتية.

● ترجمة الذكاء الاصطناعي

يمكن لميزة الترجمة بالذكاء الاصطناعي في Wondershare Filmora ترجمة مصادر متعددة للغات بشكل فعال إلى اللغة التي تريدها، خاصة يدعم ترجمة فيديو إلى العربية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

2. القوالب والموارد:

يوفربرنامج Filmora قوالب الفيديو وأجزاء فيديو مثبتة مسبقًا لتحسين كفاءة مقاطع الفيديو. ما عليك سوى استبدال مقاطع الوسائط في القالب الخاص بك في الوسائط الخاصة بك.

3. متعدد الأنظمة:

يشتغل هذا البرنامج على أنظمة متعدةة، حيثث يمكنك استخدامها في أي نظام تشاء، مثل ويندوز أو ماك أو أندرويد وما إلى ذلك.

كيفية استخدام برنامج Filmora :

يوجد أدناه برنامج تعليمي بسيط حول كيفية إنشاء أول فيديو لك باستخدام Filmora، قم بتفقده وتنزيل الإصدار التجريبي المجاني من Filmora للمتابعة.

الخطوة الأولى: قم بتشغيل Filmora، وأنشئ مشروعًا جديدًا واستورد اللقطات

توجه إلى قائمة "ملف" وانقر على خيار "إعدادات المشروع"، وحدد نسبة العرض إلى الارتفاع للقطع النهائي للفيديو الخاص بك. ستتمكن من الاختيار من بين عدة خيارات مختلفة، بما في ذلك نسب العرض إلى الارتفاع القياسية 16:9 أو 4:3، ولكن أيضًا نسبة العرض إلى الارتفاع الأقل شيوعًا 9:16 لمقاطع الفيديو ذات الاتجاه الرأسي بالإضافة إلى نسبة العرض إلى الارتفاع 1:1 لمقاطع الفيديو ذات الشكل المربع أشرطة فيديو. يمكنك أيضًا تخصيص نسبة العرض إلى الارتفاع حسب حاجتك.

الخطوة الثانية: قم بتنظيم المواد التي تستخدمها في مشروعك

سيتم تخزين الملفات التي تستوردها إلى المحرر في علامة تبويب الوسائط في Filmora، أسفل زر الاستيراد. يعد العمل مع الكثير من الملفات المختلفة في مشروع واحد أكثر صعوبة إذا كان عليك البحث عن مقاطع الفيديو التي تريد إضافتها إلى المخطط الزمني. لتجنب الفوضى والارتباك، يمكنك استخدام خيار My Album الذي يمكّنك من إنشاء مجلدات وفرز ملفاتك.

الخطوة الثالثة: ضع ملفات الفيديو والصوت على المخطط الزمني لإزالة الأجزاء الزائدة عن الحاجة

غالبًا ما تحتوي اللقطات الأولية على أخطاء أو أجزاء لا تنتمي إلى مقطع الفيديو الخاص بك، لذا إذا كنت ترغب في قص مقاطع الفيديو الخاصة بك أو قصها، فما عليك سوى سحبها من علامة التبويب "الوسائط"، وإفلاتها في المخطط الزمني. يمكنك إضافة أي عدد تريده من مقاطع الفيديو، ولكن كل ملف جديد تضيفه سيتم وضعه بعد الملف السابق، ومن أجل إعادة ترتيبها، عليك سحب الملفات إلى الموضع المطلوب على المخطط الزمني.

الخطوة الرابعة: التصدير والمشاركة

عندما تكون متأكدًا تمامًا من عدم وجود أي شيء آخر ترغب في إضافته أو إزالته من مشروعك، يجب عليك النقر فوق الزر "تصدير". في نافذة الإخراج، يمكنك بسهولة تحديد تنسيق ملف الفيديو في قائمة التنسيق.

انقر فوق علامة التبويب "تنسيق" وحدد تنسيق الملف الذي يناسب المشروع الذي تعمل عليه، ثم تابع لإعطاء عنوان للفيديو وحدد المجلد الموجود على محرك الأقراص الثابتة الخاص بك حيث سيتم تصدير الفيديو. سيمكنك النقر على زر الإعدادات من تحديد دقة الفيديو أو تغيير معدل الإطارات أو اختيار برنامج تشفير.

يعد تحرير الفيديو حرفة تستغرق سنوات لإتقانها، ولكن بعد بضعة أشهر فقط يمكنك تعلم ما يكفي عن العملية لبدء تحرير مقاطع الفيديو بنفسك. يتطلب أن تصبح محرر فيديو ماهرًا تصميمًا وإرادة لا نهاية لها لتعلم أشياء جديدة واكتشاف طرق جديدة لتجميع مقاطع الفيديو في روايات تجذب انتباه المشاهد. Filmora هو أفضل برنامج لتحرير الفيديو لجميع محرري الفيديو المبتدئين وشبه المحترفين لأنه يوفر الأدوات والميزات التي تمكنك من إنشاء مقاطع فيديو من جميع الأنواع.