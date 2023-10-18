الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق

"أكوا باور" تبرم مذكرات تفاهم مع شركات صينية في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه

"أكوا باور" تبرم مذكرات تفاهم مع شركات صينية في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه
"أكوا باور" تبرم مذكرات تفاهم مع شركات صينية في مجالات الطاقة النظيفة وتحلية المياه
 أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في تحول الطاقة، وأول شركة تعمل في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيعها سبع مذكرات تفاهم مع شركات صينية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى قمة "الحزام والطريق" الثالث للتعاون الدولي الذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2023م. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام شركة أكوا باور بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من شراكتها المستمرة مع المستثمرين والممولين والمقاولين والموردين الصينيين.اضافة اعلان
تمّ توقيع مذكرات التفاهم مع كل من "الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقةState Power Investment Corporation"، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وبنك الصين، ومقره في بكين، و"مجموعة الصين للطاقة Power China Group"، المتخصصة في مجال الهندسة، و"مجموعة إنرجي شاينا Energy China Group" المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة "جينكو سولار Jinko Solar"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية العالية الكفاءة.
ويصادف المنتدى أيضاً الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية التي تم إطلاقها في عام 2013، بهدف تطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التواصل والتجارة بين الدول المشاركة.

خلال كلمته في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لمنتدى الحزام والطريق، قال الأستاذ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور: "ترتكز رحلة شركة أكوا باور مع الصين على قيم الصداقة والتعاون المشترك والمثمر لسنواتٍ طويلة، وتشمل مناطق جغرافية مختلفة. على مر السنين؛ قمنا بتعزيز شراكاتٍ قوية مكنتنا من قيادة مشاريع تحولية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه مع شركاء صينيين رئيسيين".
وأضاف أبونيان: "بالنظر إلى المستقبل؛ هناك إمكاناتٍ كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، بشكلٍ يتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030. نحن ملتزمون برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة".
وتتمتع شركة أكوا باور بعلاقة طويلة الأمد مع الشركات الصينية، حيث يرتبط الطرفان بعلاقات تعاون وطيدة في مشاريع مهمة داخل المملكة وفي العديد من الأسواق العالمية الأخرى. وساهم المموّلون الصينيون منذ تأسيس مكتب شركة أكوا باور في الصين عام 2009 بتعزيز محفظة مشاريع الشركة العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار أمريكي، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، بعقود بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار أمريكي، تغطي مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية المياه في أنحاء مختلفة حول العالم.
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