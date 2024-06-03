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أمنية أول مشغل اتصالات في المملكة يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل من Great Place to Work®

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أمنية أول مشغل اتصالات في المملكة يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل
حصلت شركة أمنية، التابعة لمجموعة Beyon البحرينية، على شهادة أفضل بيئة عمل، التي تمنحها Great Place to Work®، لتكون أول مشغل اتصالات في الأردن، يحصل على هذه الشهادة.اضافة اعلان
وتعكس هذه الشهادة، التقدير لجهود أمنية، في مساعيها الدائمة لتهيئة الظروف الملائمة لبيئة العمل، وإيمان الشركة بأثر تحسين هذه البيئة على الإنتاجية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.
ومنظمة Great Place to Work® هي منظمة عالمية معنية بقياس وتقييم ثقافة مكان العمل، وتجربة الموظفين، والسلوكيات القيادية، كمؤشرات أثبتت قدرتها على زيادة الإيرادات والاحتفاظ بالموظفين ورفع مستوى الابتكار، حيث تعتمد في تصنيفها على ما يقوله الموظفون الحاليون عن تجربتهم في العمل في الشركة.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه عن فخره بحصول أمنية على هذه الشهادة المرموقة كأول مشغّل اتصالات في الأردن، ومن قبل منظمة تعتبر الوحيدة من نوعها عالميا في منح مثل هذا النوع من الشهادات.
وقال: "منذ انطلاقتنا، حرصت أمنية على ترسيخ ثقافة بيئة عمل آمنة وداعمة، إيماناً منا بأهمية ذلك كركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا.وتُعد هذه الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من مساعينا الدؤوبة للارتقاء بمستوى خدماتنا، وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا ومشتركينا، والحفاظ على مواردنا البشرية المتمثلة في فريق عملنا، باعتبارهم المحرك الرئيسي لإنجازاتنا ونجاحها".
وأكد قمحيه على إنّ هذه الشهادة تُعدّ شهادة تقدير لجهود أمنية الدؤوبة في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتوفير فرص التطوير المهني، وتحفيز الموظفين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. كما أكد على فخره بتمتع أمنية ببيئة عمل تُحفّز على الإبداع والابتكار، وتُشجّع على التعاون والعمل الجماعي.
وأفادت ديانا السعيدي، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية، "أن حصول أمنية على شهادة Great Place to Work هو إنجاز عظيم يعكس التزام أمنية الراسخ بخلق بيئة عمل إيجابية وشاملة لجميع موظفي أمنية. مشددة على أنّ سعادة الموظفين هي أساس نجاح أمنيةالمستدام."
نودّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل لجميع موظفينا على مساهماتهم القيّمة في خلق بيئة عمل رائعة. ونُؤكّد على التزامنا المستمر بتوفير بيئة عمل داعمة ومُلهمة لجميع موظفينا، لكي نتمكن من تحقيق أهدافنا المشتركة ونُساهم في إنجاز المزيد من الإنجازات."
من جهتها، قالت نائبة الرئيس لشؤون الاعتراف العالمي في شركة Great Place to Work® سارة لويس كولين: "إن شهادة Great Place to Work®هي إنجاز ترنو إليه الشركات، ويتطلب عملاً دؤوباً لتحسين تجربة الموظفين الشاملة في العمل".
وأكدت أن الشهادة هي الاعتراف الرسمي الوحيد الذي يتم الحصول عليه من خلال ردود الفعل الفورية للموظفين فيما يتعلق بثقافة الشركة، ويعكس أن الشركة واحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل لديها، لتوفيرها بيئة عمل مثالية لموظفيها.
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