أمنية تتعاقد مع إريكسون لتحسين أداء شبكتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة أمنية، عن عقد تحالف استراتيجي مع شركة إريكسون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير أداء الشبكة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.يهدف هذا التحالف إلى تحسين جودة الخدمة لعملاء أمنية من خلال نشر حل البرمجيات المعرفية من إريكسون، والتي يتضمن وحدات متقدمة لتشخيص الأداء واختبار القيادة الافتراضية، لتحليل البيانات الضخمة من شبكة أمنية وتحديد المشكلات بشكل استباقي، مما يسمح باتخاذ خطوات فورية لتحسين الأداء.وقد تم اختبار قدرات حل البرمجيات المعرفية من إريكسون بنجاح في إثبات مفهوم (PoC) باستخدام البنية التحتية الحالية لشبكة أمنية والتي ركزت على تحليل تحسينات في معدلات إنهاء المكالمات، وتقليل مشكلات التداخل اللاسلكي، وتحسين استقرار الشبكة، وزيادة كفاءة الشبكة، وتحسين تجربة المستخدم.وأكد رئيس الدائرة التقنية في أمنية علاء إبراهيم التزام الشركة بتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائها، وقال:"يُعدّ هذا التحالف الاستراتيجي مع إريكسون خطوة مهمة في رحلتنا لتطوير شبكتنا وتحسين جودة الخدمة. لقد أثبتت قدرات إريكسون في مجال الذكاء الاصطناعي فعاليتها في تحسين أداء شبكتنا، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل معاً لتقديم تجربة خدمة استثنائية لعملائنا."من جانبه، قال كيفن ميرفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في اريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير شركة إريكسون الأردن: "يُعدّ الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتحويل عمليات الشبكة. من خلال حل البرمجيات المعرفية من إريكسون، لا نقوم فقط بحل تحديات اليوم، بل نقوم أيضا بالتحسين بشكل استباقي للمستقبل. ونحن على ثقة من أن هذا التحالف سيساعد أمنية على تقديم جودة شبكة فائقة باستمرار لعملائها، ونتطلع في السنوات المقبلة إلى مراحل جديدة في تحسين أداء الشبكة، وإظهار القوة الثورية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال الاتصالات".تجدر الإشارة إلى أن دمج قدرات إريكسون في مجال الذكاء الاصطناعي في عمليات شركة أمنية اليومية يعد علامة على التزامها بتطوير شبكتها وتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها، كما تُؤكّد هذه الخطوة على أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين استراتيجيات الاستثمار لتطوير الشبكة.