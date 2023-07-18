الثلاثاء 18 تموز 2023
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أمنية تجدد اتفاقيتها السنوية مع بنك الملابس الخيري وتطلق حملة "تعزيلة" دعماً لهم

حملة تعزيلة (1)
أمنية
تحت مظلة "أمنية الخير" وترجمة لبرامج استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، أعلنت شركة أمنية عن تجديد شراكتها وللسنة السادسة على التوالي مع بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية (JHCO)، وبموجب هذه الشراكة التي تستمر لمدة عام، سيتم جمع التبرعات العينية من موظفي أمنية لصالح الأسر العفيفة المنتفعة من بنك الملابس الخيري.اضافة اعلان
وفي الإطار ذاته، أطلقت شركة أمنية حملة "تعزيلة" والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز وتشجيع موظفيها على التبرع بالملابس والألعاب والأدوات المنزلية الفائضة عن حاجاتهم لصالح للأسر الأردنية العفيفة في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية، زيد الإبراهيم، عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الناجحة والمتميزة التي تربط بين شركة أمنية وبنك الملابس الخيري منذ عدة سنوات، مشيداً بالجهود التي يقوم بها البنك منذ تأسيسه لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر العفيفة من خلال توفير احتياجاتهم المتنوعة على مدار العام.
وأثنى الإبراهيم، على تفاعل وتجاوب موظفي أمنية الكبير مع الحملات والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها وتدعمها الشركة لصالح منظمات وهيئات خيرية مثل بنك الملابس الخيري، مبيناً أن هذا التفاعل يعكس الصورة الإنسانية المشرقة التي تتبناها أمنية وتعمل على ترسيخها داخل المجتمع الأردني من خلال حث وتحفيز الموظفين على تبني القيم الإنسانية النبيلة مثل العطاء والتكاتف والتآزر مع الفئات الأقل حظاً والأسر الأردنية العفيفة.
ومن جانبها بينت مديرة بنك الملابس الخيري، روان مساعده، أهمية استمرار هذه الشراكة قائلة "إن شراكتنا مع شركة أمنية ساهمت بشكل فعال بتحقيق رؤيتنا التي نسعى إليها من خلال تقديم يد العون والمساعده للأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة."
ومن الجدير بالذكر بأن بنك الملابس الخيري هو أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والذي تأسس في الربع الاخير من العام ٢٠١٣ وقدم خدماته لما يزيد عن 1,800,000فرد وقام بتوزيع ما يزيد عن 8,000,000 قطعة ملابس للأسر العفيفة من خلال الصالات الثابتة في كل من عمان والكرك بالإضافة إلى الصالات المتنقلة المؤقتة التي يتم اقامتها خلال العام في محافظات المملكة بشكل عام.
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