أمنية تحتفل بالنشامى وتهديهم 50 ألف دينار احتفاءً بالإنجاز التاريخي

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أعلنت شركة أمنية، عن تقديمها لمبلغ 50 ألف دينار أردني للمنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك احتفالاً بالإنجاز التاريخي الذي حققه نشامى المنتخب الوطني بتأهلهم إلى نهائي كأس آسيا.وتأتي هذه المبادرة من أمنية تجسيداً لدورها المجتمعي الرائد ومواصلة لدعمها للرياضة والرياضيين في المملكة، إيماناً منها بأهمية الرياضة في تعزيز الانتماء الوطني.وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، عن فخره واعتزازه بإنجاز المنتخب الوطني والأداء المشرف الذي قدموه خلال مباريات كأس آسيا، مؤكداً وقوف شركة أمنية ودعمها للمنتخب الوطني الأردني في مسيرته نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.وتعتبر أمنية من الشركات الرائدة في مجال دعم الرياضة والرياضيين في الأردن، حيث تقدم الشركة رعاياتها للعديد من الأندية والمنتخبات الرياضية، إيماناً منها بأهمية الرياضة في تنمية المجتمع وتعزيز روح التعاون.