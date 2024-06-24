 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك مع أطفال جمعية "بسمة الحياة"

Eid Al Adha CSR activity
أمنية تحتفل بعيد الأضحى المبارك
ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية وتحت مظلة أمنية الخير وضمن برنامج أمنية للعمل التطوعي UVolunteer، نظّمت شركة أمنية يوماً ترفيهياً لأطفال جمعية "بسمة الحياة" بمناسبة عيد الأضحى المبارك،  وبمشاركة فريق  من العاملين المتطوعين وأبنائهم في الشركة.اضافة اعلان
ويأتي الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام مع أطفال جمعية "بسمة الحياة" بهدف ادخال البهجة والسرور عليهم في الأعياد وبما يكرس جهود أمنية ومساعيها لتحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي عبر دعم الفئات المحتاجة والتواصل مع  كافة الشرائح المجتمعية.
وفي هذا الصدد، شارك فريق عمل أمنية وعدد من متطوعيها أطفال جمعية "بسمة الحياة" فرحة عيد الأضحى المبارك، حيث تجسدت معاني التكافل والبذل والعطاء من خلال أنشطة ترفيهية وشخصيات كرتونية، بالإضافة لتوزيع الهدايا والحلوى وسط أجواء اتسمت بالبهجة ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.
وتضمنت فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى الذي أقيم في ساحات المبنى الرئيسي لشركة أمنية فقرات ترفيهية للأطفال تتضمن رياضات متنوعة والألعاب والرسم على الوجوه وتوزيع الحلوى واطلاق البالونات وغيرها من الفعاليات، بالإضافة لتوزيع كوبونات دعم لشراء حاجيات العيد لإدخال الفرحة إلى قلوبهم.
والجدير بالذكر إن برنامج "أمنية الخير" والتي تحتفل أمنية بمرور 19 عاماً على إطلاقه منذ عام 2005، هو المظلة الرئيسة للمسؤولية الاجتماعية للشركة والتي أطلقته إيماناً بأهمية العمل التطوعي ومساندة المجتمع المحلي، حيث تحرص أمنية من خلاله على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي ودعم مختلف الفئات المحتاجة من خلال برامج شاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، واطلاق الفرص الواعدة. وتُدرك أمنية أهمية إشراك الشباب الأردني في هذه المبادرات، إيماناً منها بقدرة التغيير الإيجابي على إحداث فرق حقيقي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الفاعلة في العمل الخيري والتطوعي والاجتماعي، سعياً منها لترك بصمة إيجابية ملموسة على مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في المملكة.
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